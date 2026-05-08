BBC: Πετρελαϊκοί κολοσσοί και τράπεζες - Όλες οι εταιρείες που θησαύρισαν από τον πόλεμο στο Ιράν

Την ώρα που χιλιάδες νοικοκυριά σε όλο τον κόσμο μετρούν το κόστος του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, ορισμένες εταιρείες μετρούν κέρδη δισεκατομμυρίων

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

  • Ο πόλεμος στο Ιράν προκάλεσε αύξηση των τιμών ενέργειας, με ευρωπαϊκούς πετρελαϊκούς κολοσσούς όπως η BP, η Shell και η TotalEnergies να σημειώνουν σημαντική αύξηση κερδών το πρώτο τρίμηνο του 2026.
  • Οι μεγάλες τράπεζες, όπως η JP Morgan και οι υπόλοιπες από τις «Έξι Μεγάλες», αύξησαν τα κέρδη τους λόγω αυξημένων συναλλαγών και μεταβολών στις χρηματοπιστωτικές αγορές κατά τη διάρκεια του πολέμου.
  • Ο αμυντικός τομέας ωφελήθηκε άμεσα από τη σύγκρουση, με εταιρείες όπως η BAE Systems, Lockheed Martin και Boeing να αναμένουν αυξημένες πωλήσεις και ρεκόρ ανεκτέλεστων παραγγελιών.
  • Η σύγκρουση έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με εταιρείες όπως η NextEra Energy, Vestas και Orsted να καταγράφουν αυξημένα κέρδη και ζήτηση για ηλιακά συστήματα και ηλεκτρικά οχήματα να αυξάνεται σημαντικά.
Η αβεβαιότητα που προκάλεσε η σύγκρουση στο Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, αυξάνει το κόστος ζωής και πλήττει τους προϋπολογισμούς επιχειρήσεων, οικογενειών και κυβερνήσεων. Αλλά ενώ ορισμένοι έχουν φτάσει στο χείλος της χρεοκοπίας, άλλοι, των οποίων οι βασικές επιχειρήσεις είναι πιο κερδοφόρες σε έναν πόλεμο ή που επωφελούνται από τις ασταθείς τιμές της ενέργειας, έχουν σημειώσει κέρδη ρεκόρ.

Ακολουθούν ορισμένοι από τους τομείς και τις εταιρείες που κερδίζουν δισεκατομμύρια ενώ συνεχίζεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

1. Πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Ο μεγαλύτερος οικονομικός αντίκτυπος του πολέμου μέχρι στιγμής ήταν η απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας. Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου μεταφέρεται μέσω του Ορμούζ, αλλά αυτές οι μεταφορές ουσιαστικά σταμάτησαν στο τέλος Φεβρουαρίου.

Το αποτέλεσμα ήταν μια αστραπιαία μεταβολή των τιμών στις αγορές ενέργειας, με μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο να επωφελούνται. Οι κύριοι ωφελημένοι ήταν οι ευρωπαϊκοί πετρελαϊκοί κολοσσοί, οι οποίοι διαθέτουν εμπορικούς βραχίονες, επομένως μπόρεσαν να επωφεληθούν από τις απότομες διακυμάνσεις των τιμών που ενίσχυσαν τα κέρδη τους.

Τα κέρδη της BP υπερδιπλασιάστηκαν στα 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια για τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, μετά από μία «εξαιρετική» όπως τη χαρακτήρισε απόδοση στον τομέα συναλλαγών της. Η Shell ξεπέρασε επίσης τις προσδοκίες των αναλυτών όταν ανακοίνωσε αύξηση των κερδών του πρώτου τριμήνου στα 6,92 δισεκατομμύρια δολάρια .

Ένας άλλος διεθνής γίγαντας, η TotalEnergies, είδε τα κέρδη της να αυξάνονται σχεδόν κατά το ένα τρίτο, στα 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2026, λόγω της αστάθειας στις αγορές πετρελαίου και ενέργειας. Οι αμερικανικοί κολοσσοί ExxonMobil και Chevron είδαν τα κέρδη τους να μειώνονται σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, λόγω διαταραχών εφοδιασμού από τη Μέση Ανατολή, αλλά και οι δύο ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών και αναμένουν ότι τα κέρδη τους θα αυξηθούν περαιτέρω καθώς το έτος συνεχίζεται, με την τιμή του πετρελαίου να παραμένει σημαντικά υψηλότερη από ό,τι όταν ξέσπασε ο πόλεμος.

2. Μεγάλες τράπεζες

Ορισμένες από τις μεγαλύτερες τράπεζες είδαν επίσης τα κέρδη τους να αυξάνονται κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν. Ο εμπορικός βραχίονας της JP Morgan σημείωσε έσοδα ρεκόρ 11,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων τους πρώτους τρεις μήνες του 2026, βοηθώντας την τράπεζα συνολικά να καταγράψει τα δεύτερα μεγαλύτερα τριμηνιαία κέρδη της.

Στις υπόλοιπες τράπεζες των «Έξι Μεγάλων» - στις οποίες περιλαμβάνονται οι Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs και Wells Fargo, καθώς και η JP Morgan - τα κέρδη αυξήθηκαν σημαντικά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Συνολικά, οι τράπεζες ανακοίνωσαν κέρδη 47,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τους πρώτους τρεις μήνες του 2026. «Οι μεγάλοι όγκοι συναλλαγών έχουν ωφελήσει τις επενδυτικές τράπεζες, ιδίως την Morgan Stanley και την Goldman Sachs», δήλωσε η Σουζάνα Στρίτερ, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην Wealth Club.

Οι μεγάλοι πιστωτές της Wall Street έχουν ενθαρρυνθεί από την αύξηση της ζήτησης για συναλλαγές, με τους επενδυτές να σπεύδουν να εγκαταλείψουν μετοχές και ομόλογα υψηλότερου κινδύνου και να επενδύσουν σε περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται ασφαλέστερα. Ο όγκος συναλλαγών έχει επίσης αυξηθεί από επενδυτές που επιδιώκουν να επωφεληθούν από την αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

«Η αστάθεια που προκάλεσε ο πόλεμος οδήγησε σε αύξηση των συναλλαγών, καθώς ορισμένοι επενδυτές πούλησαν μετοχές υπό τον φόβο κλιμάκωσης, ενώ άλλοι αγόρασαν, συμβάλλοντας στην τροφοδότηση ενός ράλι ανάκαμψης» πρόσθεσε η Στρίτερ.

3. Άμυνα

Ένας από τους πιο άμεσους ωφελούμενους σε οποιαδήποτε σύγκρουση είναι ο αμυντικός τομέας, σύμφωνα με την Έμιλι Σάβιτς, ανώτερη αναλύτρια στην RSM UK. «Η σύγκρουση έχει ενισχύσει τα κενά στην ικανότητα αεράμυνας, επιταχύνοντας τις επενδύσεις στην πυραυλική άμυνα, σε συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και σε στρατιωτικό υλικό σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ», δήλωσε στο BBC.

Εκτός του ότι ο πόλεμος υπογραμμίζει τη σημασία των αμυντικών εταιρειών, δημιουργεί την ανάγκη για να αναπληρώσουν οι κυβερνήσεις τα αποθέματα όπλων, ενισχύοντας τη ζήτηση. Η BAE Systems που κατασκευάζει μεταξύ άλλων εξαρτήματα μαχητικών αεροσκαφών F35, δήλωσε σε ενημέρωση συναλλαγών την Πέμπτη ότι αναμένει ισχυρή αύξηση των πωλήσεων και των κερδών φέτος.

Επικαλέστηκε τις αυξανόμενες «απειλές για την ασφάλεια» σε όλο τον κόσμο, οι οποίες ωθούν τις κυβερνητικές αμυντικές δαπάνες, οι οποίες με τη σειρά τους έχουν δημιουργήσει ένα «υποστηρικτικό υπόβαθρο» για την εταιρεία. Οι Lockheed Martin, Boeing και Northrop Grumman, τρεις από τους μεγαλύτερους αμυντικούς εργολάβους στον κόσμο, έχουν αναφέρει ρεκόρ ανεκτέλεστων παραγγελιών στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026.

Ωστόσο, οι μετοχές των αμυντικών εταιρειών, οι οποίες έχουν αυξηθεί απότομα τα τελευταία χρόνια, έχουν υποχωρήσει από τα μέσα Μαρτίου, εν μέσω φόβων ότι ο τομέας είναι υπερτιμημένος.

4. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η σύγκρουση έχει επίσης αναδείξει την ανάγκη διαφοροποίησης από την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, δήλωσε η Στρίτερ. Αυτό έχει «αυξήσει το ενδιαφέρον για τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» ακόμη και στις ΗΠΑ, είπε, όπου η κυβέρνηση Τραμπ έχει διαδώσει το σύνθημα «drill baby drill», ενθαρρύνοντας τη μεγαλύτερη χρήση ορυκτών καυσίμων.

H Στρίτερ δήλωσε ότι ο πόλεμος έχει οδηγήσει στο να θεωρούνται οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ολοένα και πιο σημαντικές για τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα σε κραδασμούς. Μια εταιρεία που έχει ενισχυθεί είναι η NextEra Energy με έδρα τη Φλόριντα, η οποία έχει δει τις μετοχές της να αυξάνονται κατά 17% μέχρι στιγμής φέτος, καθώς οι επενδυτές συσσωρεύουν έδαφος στην αποστολή της.

Οι δανέζικοι κολοσσοί της αιολικής ενέργειας Vestas και Orsted έχουν επίσης αναφέρει αυξημένα κέρδη, υπογραμμίζοντας πώς οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν ενισχύουν επίσης τις εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Octopus Energy δήλωσε πρόσφατα στο BBC ότι ο πόλεμος είχε προκαλέσει «τεράστια άνοδο» στις πωλήσεις ηλιακών συλλεκτών και αντλιών θερμότητας , με τις πωλήσεις ηλιακών συλλεκτών να έχουν αυξηθεί κατά 50% από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Η αύξηση των τιμών της βενζίνης έχει επίσης ενισχύσει τη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα, με τους Κινέζους κατασκευαστές ιδίως να αξιοποιούν στο έπακρο την ευκαιρία.

