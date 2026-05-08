Αμερικανικές δυνάμεις χτυπούν δύο ιρανικά τάνκερ που παραβίασαν τον αποκλεισμό - Βίντεο της επίθεσης

Η Ουάσιγκτον έχει αναχαιτίσει συνολικά 4 πλοία για προσπάθεια παραβίασης των αμερικανικών περιορισμών

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Οι αμερικανικές δυνάμεις ακινητοσαν δύο ιρανικά δεξαμενόπλοια που επιχείρησαν να παραβιάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.
  • Από τις 13 Απριλίου, η Ουάσιγκτον έχει αναχαιτίσει συνολικά τέσσερα πλοία που προσπάθησαν να παραβιάσουν τους αμερικανικούς περιορισμούς.
  • Τα αμερικανικά αεροσκάφη F/A
  • 18 Super Hornet από τα αεροπλανοφόρα USS George H.W. Bush και USS Abraham Lincoln χρησιμοποιήθηκαν για την ακινητοποίηση των πλοίων.
  • Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν προσηλωμένες στην επιβολή του αποκλεισμού, έχοντας επίσης ανακατευθύνει πάνω από 50 πλοία στη Μέση Ανατολή.
  • Τα ιρανικά ΜΜΕ αναφέρουν νέες «σποραδικές συγκρούσεις» με αμερικανικές δυνάμεις στο Στενό του Ορμούζ.
Οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν την Παρασκευή (8 Μαΐου) και ακινητοποίησαν δύο δεξαμενόπλοια υπό ιρανική σημαία, κατηγορώντας τα ότι προσπάθησαν να παραβιάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Η Ουάσιγκτον έχει πλέον αναχαιτίσει τέσσερα πλοία τα οποία, υποστηρίζει ότι επιχείρησαν α παραβιάσουν τους αμερικανικούς περιορισμούς που ισχύουν από τις 13 Απριλίου. Αυτό συμβαίνει την ώρα που τα ιρανικά ΜΜΕ αναφέρουν νέες «σποραδικές συγκρούσεις» με τις αμερικανικές δυνάμεις στο Στενό του Ορμούζ.

Σε ανάρτηση στο X, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανέφερε ότι τα πλοία M/T Sea Star III και M/T Sevda εισέρχονταν σε ιρανικό λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν.

Η CENTCOM εφάρμοσε μέτρα αποκλεισμού κατά των δύο άφορτων πετρελαιοφόρων, ενώ αεροσκάφη F/A-18 Super Hornet από το USS George H.W. Bush (CVN 77) τα εξουδετέρωσαν.

Το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα

«Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) εφάρμοσε μέτρα αποκλεισμού εναντίον δύο πετρελαιοφόρων χωρίς φορτίο υπό ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε ιρανικό λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν. Ένα F/A-18 Super Hornet του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ από το USS George H.W. Bush (CVN 77) ακινητοποίησε και τα δύο δεξαμενόπλοια αφού έριξε πυρομαχικά ακριβείας στις καπνοδόχους τους, εμποδίζοντας τα πλοία που δεν συμμορφώθηκαν να εισέλθουν στο Ιράν», ανέφερε το CENTCOM σε δήλωση.
Πρόσθεσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν προηγουμένως θέσει εκτός λειτουργίας το υπό ιρανική σημαία M/T Hasna στις 6 Μαΐου, όταν αυτό προσπάθησε να κατευθυνθεί προς ένα ιρανικό λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν. Το σκάφος τέθηκε εκτός λειτουργίας με ένα F/A-18 Super Hornet από το USS Abraham Lincoln (CVN 72). Και τα τρία πλοία δεν κατευθύνονται πλέον προς το Ιράν», ανέφερε.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν προσηλωμένες στην πλήρη επιβολή του αποκλεισμού των πλοίων που εισέρχονται ή εξέρχονται από το Ιράν», δήλωσε ο Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής του CENTCOM. «Οι άρτια εκπαιδευμένοι άνδρες και γυναίκες μας που φορούν τη στολή κάνουν απίστευτη δουλειά».

Από την έναρξη του αποκλεισμού, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ακινητοποιήσει αρκετά πλοία, ενώ περισσότερα από 50 έχουν ανακατευθυνθεί από τις δυνάμεις του CENTCOM.

