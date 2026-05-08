Στην Ουάσινγκτον ο πρωθυπουργός του Κατάρ - Στην κορυφή της ατζέντας το Ιράν

AP Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κρατάει ένα στυλό που του έδωσε ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, καθώς ανταλλάσσουν έγγραφα κατά τη διάρκεια τελετής υπογραφής στο Amiri Diwan στη Ντόχα του Κατάρ, την Τετάρτη 14 Μαΐου 2025. (AP Photo/Alex Brandon)

Snapshot Ο πρωθυπουργός του Κατάρ βρίσκεται στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς με επίκεντρο το Ιράν, το LNG και την περιφερειακή σταθερότητα.

Η Σαουδική Αραβία απαγόρευσε στις ΗΠΑ τη χρήση των βάσεων και του εναέριου χώρου της για την επιχείρηση συνοδείας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, που πλέον έχει ανασταλεί.

Παρά την άρνηση για την επιχείρηση συνοδείας, οι σαουδαραβικές βάσεις παραμένουν διαθέσιμες για άλλους σκοπούς.

Το Ριάντ αρνείται τη χρήση του εδάφους του για επιθέσεις κατά του Ιράν και θεωρεί ότι η αμερικανική επιχείρηση δεν θα είχε θετικό αποτέλεσμα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τερμάτισε την αποστολή «Επιχείρηση Ελευθερία» λόγω των αυξανόμενων εντάσεων με το Ιράν. Snapshot powered by AI

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ βρίσκεται σήμερα στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς για το Ιράν, έγινε γνωστό από καλά ενημερωμένη πηγή.

Ο Σεΐχης Μοχάμεντ μπεν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι έχει προγραμματίσει να συζητήσει για "τις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Κατάρ όπως και για την κατάσταση στο Ιράν, εστιάζοντας στις αγορές του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και την περιφερειακή σταθερότητα", δήλωσε η ίδια πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ο αντιπρόεδρος Βανς συναντάται με τον πρωθυπουργό του Κατάρ για να συζητήσουν για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, μεταξύ άλλων θεμάτων, δήλωσε άλλη πηγή.

Σαουδική Αραβία: Έμεινε εκτός της αμερικανικής επιχείρησης στα Στενά του Ορμούζ

Η Σαουδική Αραβία αρνήθηκε να χρησιμοποιηθούν οι εναέριος χώρος της και οι βάσεις που βρίσκονται στο έδαφός της από τις αμερικανικές δυνάμεις για την επιχείρηση συνοδείας των πλοίων που θέλουν να περάσουν από το Ορμούζ, η οποία πλέον έχει ανασταλεί, ανέφεραν δύο σαουδαραβικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι βάσεις πάντως επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, σύμφωνα με τις πηγές αυτές που ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σφίγγει το χέρι του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν κατά τη διάρκεια δείπνου στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον. AP

Το Ριάντ, αν και στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι δεν θα επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί το έδαφός της για επιθέσεις στο Ιράν.

Το βράδυ της Τρίτης ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τερματίζει την αποστολή «Επιχείρηση Ελευθερία», που είχε ξεκινήσει μόλις την προηγούμενη ημέρα, λόγω της αύξησης των εντάσεων με το Ιράν που απειλούσε την ήδη εύθραυστη εκεχειρία. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την Πέμπτη ότι ο ντε φάκτο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, μίλησε απευθείας με τον Τραμπ και του αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει τις βάσεις και τον εναέριο χώρο του βασιλείου.

«Η Σαουδική Αραβία δεν ενέκρινε τις πτήσεις για την επιχείρηση αυτήν. Οι βάσεις παραμένουν αλλά οι πτήσεις που είχαν ως στόχο να στηρίξουν την επιχείρηση δεν επιτράπηκαν», είπε η μία από τις πηγές.

Το Ριάντ αντιτάχθηκε στην πρωτοβουλία του Τραμπ διότι εκτιμούσε ότι «δεν θα λειτουργούσε» και απλώς θα επιδείνωνε την κατάσταση, πρόσθεσε.

Σε ανάρτησή του σήμερα σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Εξωτερικών Ραγέντ Κρίμλι ανέφερε ότι το βασίλειο τάσσεται υπέρ της αποκλιμάκωσης και των προσπαθειών διαπραγμάτευσης.

Διαβάστε επίσης