Δίκη για δολοφονία Λυγγερίδη: Διαχωρίζεται η δικογραφία από την φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από ένσταση της υπεράσπισης

Άγγελος Βουράκης

Δίκη για δολοφονία Λυγγερίδη: Διαχωρίζεται η δικογραφία από την φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών

Μερικοί εκ των 147 κατηγορούμενων στη δίκη

SOOC
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων διαχωρίζεται η δικογραφία που αφορά τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη από το σκέλος της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης οπαδών. Η δίκη για τη δράση της οργάνωσης συνεχίζεται κανονικά για το σύνολο των πράξεων που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο, με εξαίρεση εκείνες που συνδέονται άμεσα με την ανθρωποκτονία του αστυνομικού, τον Δεκέμβριο του 2023 στην περιοχή του Ρέντη.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από ένσταση της υπεράσπισης, η οποία υποστήριξε ότι η καταδίκη του 18χρονου κατηγορούμενου –ο οποίος φέρεται να πέταξε τη ναυτική φωτοβολίδα που προκάλεσε τον θάνατο του αστυνομικού– δεν έχει ακόμη καταστεί αμετάκλητη. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής, έχει εκδοθεί πρωτόδικη απόφαση από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά. Κατά συνέπεια, όπως υποστηρίχθηκε, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων δεν δύναται να δικάσει -σε αυτή τη φάση- τυχόν ηθικούς αυτουργούς ή συνεργούς, γεγονός που οδήγησε στην αποδοχή του αιτήματος για διαχωρισμό της δικογραφίας και αναβολή της εκδίκασης του συγκεκριμένου σκέλους μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης.

Νωρίτερα, ο εισαγγελέας της έδρας, ανέφερε, πως η ανθρωποκτονία του Γιώργου Λυγγερίδη έχει ήδη κριθεί ως ιστορικό γεγονός από δικαστικές αποφάσεις και δεν τίθεται ζήτημα αμφισβήτησής της. Τόνισε, μάλιστα, ότι το τεκμήριο αθωότητας αφορά πρόσωπα και όχι την ίδια την ύπαρξη του εγκλήματος, επισημαίνοντας πως δεν συντρέχουν λόγοι αναβολής. Παρά ταύτα, το δικαστήριο υιοθέτησε την αντίθετη άποψη και αποφάσισε τον διαχωρισμό, με αποτέλεσμα στη δίκη που διεξάγεται στις φυλακές Κορυδαλλού να μη συζητηθούν, προς το παρόν, τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας και της συνέργειας στην ανθρωποκτονία.

Η κατάθεση της Ευγενίας Λυγγερίδη

Την έναρξη των μαρτυρικών καταθέσεων σηματοδότησε η μητέρα του αδικοχαμένου αστυνομικού, Ευγενία Λυγγερίδη, η οποία ζήτησε από το δικαστήριο τον αναγκαίο χρόνο προκειμένου να καταθέσει, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για τη μοναδική φορά που θα μιλήσει στη συγκεκριμένη δίκη. Ο πρόεδρος της έδρας της υπενθύμισε, ωστόσο, ότι όσα αφορούν άμεσα τη δολοφονία έχουν αναβληθεί λόγω του διαχωρισμού της δικογραφίας.

Η μάρτυρας εξέφρασε τη βεβαιότητά της ότι τα γεγονότα της μοιραίας νύχτας δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα οργανωμένης δράσης. Όπως ανέφερε, υπήρχε πρόθεση επίθεσης κατά αστυνομικών, κάνοντας λόγο για συνθήματα μίσους που ακούγονταν εκείνο το βράδυ και για συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ατόμων, η παρουσία των οποίων –κατά την ίδια– δεν μπορεί να θεωρηθεί συμπτωματική.

Με έντονη συναισθηματική φόρτιση, περιέγραψε το τηλεφώνημα που δέχθηκε την ημέρα του τραυματισμού του γιου της, τις ασαφείς πληροφορίες που αρχικά έλαβε η οικογένεια και την αγωνία που κορυφώθηκε κατά τη μεταφορά τους στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρθηκε στη συνοδεία ψυχολόγου, στα τηλεφωνήματα αξιωματούχων και στην εσωτερική της πεποίθηση ότι κάτι εξαιρετικά σοβαρό είχε συμβεί, πριν ακόμη της ανακοινωθεί η πραγματική κατάσταση του παιδιού της.

Η περιγραφή των στιγμών στο νοσοκομείο ήταν συγκλονιστική. Η Ευγενία Λυγγερίδη μίλησε για τη βαριά εγκεφαλική βλάβη που υπέστη ο Γιώργος, για τις ανακοπές που παρουσίασε και για την εικόνα του σώματός του μετά τον τραυματισμό, όπως της την εξήγησαν οι γιατροί, αποδίδοντας την κατάσταση στην έκρηξη του προωθητικού αερίου της φωτοβολίδας.

Ξεκινώντας από τα παιδικά του χρόνια, η μάρτυρας σκιαγράφησε την προσωπικότητα και τη διαδρομή του γιου της: ένα παιδί που γεννήθηκε πρόωρα, πάλεψε από την αρχή της ζωής του και εξελίχθηκε σε άριστο μαθητή με αγάπη για τον αθλητισμό και τη μουσική. Αναφέρθηκε στην απόφασή του να ενταχθεί στην Ελληνική Αστυνομία, στις πανελλήνιες εξετάσεις, στις δυσκολίες που αντιμετώπισε αλλά και στην επιμονή του να πετύχει τον στόχο του.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην εκπαίδευσή του, στη μετάβασή του στην Αθήνα σε νεαρή ηλικία και στη συμμετοχή του σε επιχειρησιακές αποστολές, όπως εκείνες στον Έβρο, κατά την περίοδο της πανδημίας. Όπως τόνισε, ο Γιώργος δεν διαμαρτυρήθηκε ποτέ για τις συνθήκες, θεωρούσε καθήκον του να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και αντιμετώπιζε τους συναδέλφους του ως οικογένεια.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι, παρά την αρχική του προσαρμογή στη ζωή της πρωτεύουσας, ο γιος της επιθυμούσε τελικά να επιστρέψει στον τόπο του και στην οικογένειά του, έχοντας ήδη αποκτήσει σημαντική εμπειρία και ωριμότητα μέσα από την υπηρεσία του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:01ΕΛΛΑΔΑ

Εργατοϋπαλληλικό κέντρο Τρικάλων στο Newsbomb.gr: «Θεωρούμε ότι συντελέστηκε έκγκλημα στη Βιολάντα»

16:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για Τρίκαλα: «Η τραγωδία μας γεμίζει με θλίψη - Συλληπητήρια στις οικογένειες»

15:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Συνελήφθη 16χρονου που πήγε στο σχολείο με τρία μαχαίρια και κόφτη

15:52ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για δολοφονία Λυγγερίδη: Διαχωρίζεται η δικογραφία από την φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών - Τι κατέθεσε η μητέρα του αδικοχαμένου αστυνομικού

15:49ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Χάρτης με ισχυρό σύμπλεγμα καταιγίδων πάνω από το Αιγαίο που ξεπερνάει τα 600 χιλιόμετρα

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Σύγκρουση Ι.Χ με μηχανή στον Κηφισό με έναν τραυματία - Κομφούζιο στην άνοδο

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών μέχρι τον Σεπτέμβρη, ζητά ο Μακρόν

15:41ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική Ελλάδας: «Οι αθλήτριές μου δεν ήταν σοβαρές» - Έξαλλος ο Παυλίδης παρά την άνετη επικράτηση!

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Η μάχη των πιλότων με τους ισχυρούς ανέμους για να προσγειώσουν τα αεροπλάνα - Δείτε βίντεο

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Τα Τρίκαλα θρηνούν και ρωτούν τι φταίει για τη φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Διακοπή της κυκλοφορίας στο ρέμα Βάρδα από τα Σπάτα προς το Πικέρμι

15:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού για Μητσοτάκη: «Δικαιούμαστε να γνωρίζουμε ποια θέματα θα συζητήσετε με τον Ερντογάν»

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Δραματική διάσωση ετοιμοθάνατης φώκιας 30 ημερών - Βίντεο

15:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναβάλλεται η εκδήλωση "the greek AI accelerator" παρουσία Μητσοτάκη λόγω της τραγωδίας στη Βιολάντα

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Την Τρίτη η κηδεία του 19χρονου Νίκου που σκοτώθηκε στο τραγικό δυστύχημα στην Παραλία

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στην Ιταλία: Δημοσιογράφοι της RAI δέχθηκαν απειλές από πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη

14:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Χωρίς Γιόβιτς, Ρέλβας στις Σέρρες, εκτός με Λεβαδειακό οι Ρότα και Κοϊτά

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: Η Κομισιόν ξεκινάει επίσημη έρευνα κατά του Grok για άσεμνες deepfake εικόνες

14:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έκρηξη σε διαμέρισμα στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων

14:33LIFESTYLE

Paris Fashion Week 2026: O Jacquemus συναντά τον Πικάσο στη νέα του συλλογή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηχητικό ντοκουμέντο με την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» να ακούγεται από 8 χιλιόμετρα μακριά

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από φούρνος γειτονιάς σε επιχειρηματικό case study - Πώς εκτοξεύτηκε η μπισκοτοβιομηχανία

13:18ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG - Ανείπωτη τραγωδία: Τέσσερις νεκρές, μια αγνοούμενη από την τρομακτική έκρηξη και την πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Όλεθρος και απόλυτη καταστροφή στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα – Συγκλονιστικές εικόνες

14:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έκρηξη σε διαμέρισμα στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από θαύμα δεν υπήρξαν περισσότερα θύματα - Με προσωπικό ασφαλείας η χθεσινή βάρδια λόγω της κοπής της πίτας της εταιρείας

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Τα Τρίκαλα θρηνούν και ρωτούν τι φταίει για τη φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Λαμβάνουν δείγματα DNA για να ταυτοποιήσουν τις σορούς των νεκρών εργατριών στο εργοστάσιο

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Τρίκαλα: Η ανακοίνωση της εταιρείας «Βιολάντα» για την τραγωδία

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Η μάχη των πιλότων με τους ισχυρούς ανέμους για να προσγειώσουν τα αεροπλάνα - Δείτε βίντεο

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Η «αντεπίθεση» της αμερικανικής καστανιάς - Η φύση δίνει μαθήματα επιβίωσης

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Τα αναπάντητα ερωτήματα για την έκρηξη στην «Βιολάντα» - Πώς προκλήθηκε η πύρινη κόλαση

15:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού για Μητσοτάκη: «Δικαιούμαστε να γνωρίζουμε ποια θέματα θα συζητήσετε με τον Ερντογάν»

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακές εικόνες από τον Βηρό: Η λίμνη των πηγών Λούρου ανέκτησε τα νερά και το χαρακτηριστικό γαλάζιο της

10:50ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

14:19ΚΥΠΡΟΣ

«Είναι πελλοί» - Ο χαρακτηρισμός του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου για για τα άτομα με νοητική αναπηρία προκαλεί αντιδράσεις - Παρέμβαση της ΚΥΣΟΑ

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Την Τρίτη η κηδεία του 19χρονου Νίκου που σκοτώθηκε στο τραγικό δυστύχημα στην Παραλία

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Βγήκε από την ΜΕΘ η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ