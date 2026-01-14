Δίκη για τον θάνατο Λυγγερίδη - Ξεκινά στις 21 Ιανουαρίου, συμφώνησαν οι δικηγόροι για την αίθουσα

Ύστερα από πολύμηνη αναμονή και 5 διακοπές, ξεκινά στις 21 Ιανουαρίου η δίκη για τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων έδωσε -σήμερα Τετάρτη- νέα διακοπή στη δίκη, όπως ζήτησαν οι δικηγόροι και των δύο πλευρών, προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώματα τα, νέα Δ.Σ. των δικηγορικών συλλόγων, έτσι ώστε να λάβουν απόφαση άρσης της αποχής, που κήρυξαν, λόγω της ακαταλληλότητας της αίθουσας στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού.

Το δικαστήριο αποφάσισε ότι, η δίκη θα διεξαχθεί σε αυτή την αίθουσα, οι συνήγοροι το δέχτηκαν και η διαδικασία αναμένεται να επανεκκινήσει στις 21 Ιανουαρίου.

Παράλληλα το δικαστήριο όρισε κι επόμενες δικασίμους στις 22, 26 και 27 Ιανουαρίου.