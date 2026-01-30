Νέες ζημιές από την κακοκαιρία στα Βόρεια Τζουμέρκα – Σοβαρά προβλήματα στο Ματσούκι

Νέες ζημιές προκάλεσε η κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών στα Βόρεια Τζουμέρκα.

Οι σοβαρότερες ζημιές εντοπίζονται στο Ματσούκι, όμως προβλήματα εντοπίζεται και σε άλλες κοινότητες όπως οι Ραφταναίοι και η Πλατανούσα.

Στο Ματσούκι, η καθίζηση που προκλήθηκε στο χώρο του γηπέδου έχει πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις καθώς το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Οποιαδήποτε παρέμβαση είναι αδύνατη όσο τα εδάφη υποχωρούν τα οποία παρασέρνουν και τους πεζόδρομους.

Στο σημείο αναμένεται τις επόμενες ημέρες κλιμάκιο από γεωλόγους του ΙΓΜΕ και μηχανικούς προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος και να προταθούν τα κατάλληλα έργα.

Ο δρόμος για το χωριό που είχε κλείσει λόγω καθίζησης άνοιξε, ενώ τα προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και υδροδότησης αντιμετωπίζονται σχετικά γρήγορα.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης, ανέφερε: «Ζούμε για μία ακόμη φορά μία δύσκολη κατάσταση. Έχουμε ζημιές σε αρκετά χωριά και προσπαθούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Η κακοκαιρία διαδέχεται η μία την άλλη και τα προβλήματα αυξάνονται».

Αρκετές είναι οι ζημιές που καταγράφονται και στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων κυρίως στα έργα υποδομών και την οδοποιία. Ο Δήμος είναι επί ποδός και στην περίπτωση αυτή όπως και η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου.

Στα όρια της υπερχείλισης βρίσκονται ο Λούρος και ο Καλαμάς με την κυκλοφορία προς τα Γίτανα να έχει διακοπεί ενώ καλλιέργειες στον Δήμο Φιλιατών πλημμύρισαν και πάλι.

Με πληροφορίες από epiruspost.gr

