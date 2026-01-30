Λιβαδειά: Τι λέει η εκπαιδευτικός που δέχθηκε επίθεση από αγέλη 15 αδέσποτων σκύλων

Εφιαλτικές στιγμές βίωσε μια εκπαιδευτικός στη Λιβαδειά, όταν σχολούσε από την εργασία της και πήγαινε στο σπίτι της. Όπως περιγράφει η ίδια, ενώ περπατούσε στο κέντρο της πόλης για να πάει προς το σπίτι της μετά το σχόλασμα από το σχολείο, αντίκρισε τα σκυλιά, αλλά δεν τους έδωσε σημασία.

Αφού διένυσε λίγα μέτρα ακόμη, τα σκυλιά την περικύκλωσαν και της επιτέθηκαν. Οι φωνές της, ξεσήκωσαν τους περίοικους που βγήκαν στο δρόμο και κατάφεραν να διώξουν την αγέλη των αδέσποτων σκύλων, πριν η κατάσταση χειροτερέψει.

Την ίδια ώρα, σχολούσαν και τα παιδιά από το σχολείο κάτι που σημαίνει ότι στη θέση της θα μπορούσε να είναι κάποιος μαθητής.

«Χωρίς να τα προκαλέσω και να δώσω καμία αφορμή, ήρθαν κατά πάνω μου. Τραβούσαν το μπουφάν μου, μού γαύγιζαν κι έδειχναν τα δόντια τους, μου τράβηξαν την τσάντα και την πέταξαν κάτω και δεν είχα κανένα μέσο για να αμυνθώ και να υπερασπιστώ τον εαυτό μου» είπε η εκπαιδευτικός μιλώντας για το συμβάν.