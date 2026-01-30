Λιβαδειά: Τι λέει η εκπαιδευτικός που δέχθηκε επίθεση από αγέλη 15 αδέσποτων σκύλων

Την ίδια ώρα, σχολούσαν και τα παιδιά από το σχολείο κάτι που σημαίνει ότι στη θέση της θα μπορούσε να είναι κάποιος μαθητής

Newsbomb

Λιβαδειά: Τι λέει η εκπαιδευτικός που δέχθηκε επίθεση από αγέλη 15 αδέσποτων σκύλων
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εφιαλτικές στιγμές βίωσε μια εκπαιδευτικός στη Λιβαδειά, όταν σχολούσε από την εργασία της και πήγαινε στο σπίτι της. Όπως περιγράφει η ίδια, ενώ περπατούσε στο κέντρο της πόλης για να πάει προς το σπίτι της μετά το σχόλασμα από το σχολείο, αντίκρισε τα σκυλιά, αλλά δεν τους έδωσε σημασία.

Αφού διένυσε λίγα μέτρα ακόμη, τα σκυλιά την περικύκλωσαν και της επιτέθηκαν. Οι φωνές της, ξεσήκωσαν τους περίοικους που βγήκαν στο δρόμο και κατάφεραν να διώξουν την αγέλη των αδέσποτων σκύλων, πριν η κατάσταση χειροτερέψει.

Την ίδια ώρα, σχολούσαν και τα παιδιά από το σχολείο κάτι που σημαίνει ότι στη θέση της θα μπορούσε να είναι κάποιος μαθητής.

«Χωρίς να τα προκαλέσω και να δώσω καμία αφορμή, ήρθαν κατά πάνω μου. Τραβούσαν το μπουφάν μου, μού γαύγιζαν κι έδειχναν τα δόντια τους, μου τράβηξαν την τσάντα και την πέταξαν κάτω και δεν είχα κανένα μέσο για να αμυνθώ και να υπερασπιστώ τον εαυτό μου» είπε η εκπαιδευτικός μιλώντας για το συμβάν.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ζημιές από την κακοκαιρία στα Βόρεια Τζουμέρκα – Σοβαρά προβλήματα στο Ματσούκι

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Η εκπαιδευτικός που δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκύλων: «Μου τραβούσαν το μπουφάν, μου πέταξαν κάτω την τσάντα που αμυνόμουν»

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Πολυτελές κρουαζιερόπλοιο εγκλωβίστηκε στον πάγο στα ανοιχτά της Ανταρκτικής - Βίντεο

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Πανεπιστημιούπολη - Τέσσερις προσαγωγές

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Γαύδου

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Διδυμότειχο: Επιχείρηση απεγκλωβισμού τεσσάρων ατόμων από ΙΧ που ακινητοποιήθηκε σε κλειστή γέφυρα

14:40LIFESTYLE

Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Δημοσίευσε βίντεο από τον γάμο της με τον Σάκη Κατσούλη

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ο Στάρμερ είδε την Απαγορευμένη Πόλη...σαν απλός τουρίστας - Η ιδιωτική ξενάγηση Τραμπ το 2017

14:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νωρίτερα φέτος οι αιτήσεις αναγνώρισης ανωτέρας βίας για τις αποζημιώσεις κτηνοτρόφων

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Lady Gaga κατά της ICE: «Αυτό που συμβαίνει είναι απάνθρωπο - Εύχομαι οι αρχηγοί να μας ακούν»

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Παραδοχή Ισραηλινών αξιωματικών του IDF: Περίπου 70.000 οι νεκροί στη Γάζα

14:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Με τη… γνώριμη Θέλτα στα playoffs του Europa League

14:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με Βικτόρια Πλζεν ο Παναθηναϊκός στα playoffs του Europa League!

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ληστεία με την απειλή μαχαιριού σε μίνι μάρκετ - Συνελήφθη ο δράστης μετά από καταδίωξη

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ισόβια στον μετανάστη που σκότωσε υπάλληλο ξενοδοχείου - Τη μαχαίρωσε με κατσαβίδι

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Αλφειό ποταμό: Πάνω από δέκα νεκρά πρόβατα σε προχωρημένη αποσύνθεση

14:06ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Γιάννης Μπέζος σκηνοθετεί το αριστούργημα του David Mamet «Αμερικάνικος Βούβαλος»

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κέβιν Γουόρς υποψήφιος του Τραμπ για την προεδρία της Fed - Ποιος είναι ο 55χρονος τραπεζίτης

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

13:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Η Παναγία των Παρισίων»: Μια παράσταση που δίνει ζωή στους ήρωες του Βίκτωρος Ουγκώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός με τη Ναταλί Κάκκαβα και τον Δήμαρχο Σαρωνικού: «Επικαλείστε ότι είστε δημοσιογράφος» – «Πήγες στρατό;»

12:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Κολυδάς: Βαθύ βαρομετρικό χαμηλό με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πότε κορυφώνεται η κακοκαιρία

11:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Μαρουσάκης: Πανελλαδική χειμωνιάτικου τύπου κακοκαιρία με ραγδαίες βροχοπτώσεις, χαλάζι, κεραυνούς και θυελλώδεις ανέμους

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Κλίμα οδύνης στο τελευταία αντίο στην Ελένη Κατσαρού που σκοτώθηκε στη «Βιολάντα»

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Πολυτελές κρουαζιερόπλοιο εγκλωβίστηκε στον πάγο στα ανοιχτά της Ανταρκτικής - Βίντεο

13:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Κόντρα στην Λεβερκούζεν στα playoffs του Champions League

10:44ΕΛΛΑΔΑ

«Θα έπαιρνα έναν μετρητή, κάνει μόλις 60 ευρώ, και θα μετρούσα τη διαρροή στο υπόγειο» - Τι λέει πραγματογνώμονας για τις ευθύνες της επιχείρησης στη «Βιολάντα»

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

13:48ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά: «Ήταν η πρώτη φορά που η αμφισβήτηση αφορούσε έδαφος» λέει ο πρέσβης Νεζερίτης

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι σε Πούτιν: «Στη Μόσχα; Έλα στο Κίεβο, αν τολμάς»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 29/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Πανεπιστημιούπολη - Τέσσερις προσαγωγές

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Η εκπαιδευτικός που δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκύλων: «Μου τραβούσαν το μπουφάν, μου πέταξαν κάτω την τσάντα που αμυνόμουν»

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν μπορώ να το πιστέψω» - Η συγκλονιστική μαρτυρία εξαδέλφου θύματος

14:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Με τη… γνώριμη Θέλτα στα playoffs του Europa League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ