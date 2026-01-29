Λιβαδειά: 15 αδέσποτα σκυλιά επιτέθηκαν σε εκπαιδευτικό

Επίθεση από 15 αδέσποτα σκυλιά, δέχτηκε γυναίκα εκπαιδευτικός κοντά στο σχολείο όπου εργάζεται στη Λιβαδειά μετά το τέλος των μαθημάτων, όπως αναφέρει το Ράδιο Θήβα.

Τα περιστατικά επιθέσεων στη Λιβαδειά πολλαπλασιάζονται όπως επιβεβαιώνει στο Ράδιο Θήβα και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για τα αδέσποτα ζώα. Σοκαρισμένη η εκπαιδευτικός εξέφρασε φόβους για την ασφάλεια των μαθητών.

Η ίδια θεωρεί αδιανόητο να απειλείται η ανθρώπινη ζωή από ζώα που εγκαταλείπονται, αυξάνεται ο πληθυσμός τους, παρουσιάζουν επιθετική συμπεριφορά και κυκλοφορούν ως αγέλες μέσα στην πόλη.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για θέματα διαχείρισης αδέσποτων ζώων χαρακτηρίζει το ζήτημα μάστιγα για την αυτοδιοίκηση επικαλούμενος νομικό, διοικητικό και οικονομικό κενό από την πολιτεία.

Το επόμενο διάστημα ο δήμος σε συνεργασία με τη φιλοζωική οργάνωση αναμένεται να προβούν σε ενημερώσεις στα σχολεία και ημερίδες για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τα αδέσποτα ζώα.