Τρόμος για ζευγάρι στη Λάρισα που δέχθηκε επίθεση από σκυλιά
Από τύχη το ζευγάρι δεν τραυματίστηκε
Σκηνές τρόμου έζησε χθες το πρωί της Πέμπτης ένα ζευγάρι στη Λάρισα, όταν δέχθηκε επίθεση από αδέσποτα σκυλιά.
Το συμβάν, κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, έλαβε χώρα εντός του αστικού ιστού και ειδικότερα επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, στο ύψος του 2ου Γυμνασίου όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το ζευγάρι δέχθηκε την επίθεση από τα σκυλιά.
Το ζευγάρι κατέλαβε πανικός με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί η αστυνομία, η οποία με άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στο σημείο.
