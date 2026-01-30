Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Γαύδου

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε από την Γενική Γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Γαύδου.

Η απόφαση πάρθηκε μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν στην Γαύδο το διήμερο 20 και 21 Ιανουαρίου καθώς επίσης και ο επί δύο εβδομάδες αποκλεισμός του νησιού λόγω των ανέμων.

Αναλυτικότερα σε απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας Νικόλαου Παπαευσταθίου η οποία υπεγράφη χθες Πέμπτη και αναρτήθηκε σήμερα στην Διαύγεια, αναφέρονται τα εξής:

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Γαύδου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι), τα οποία εκδηλώθηκαν στις 20 και 21 Ιανουαρίου 2026 στην ανωτέρω περιοχή, σύμφωνα με το ανωτέρω 10 σχετικό.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για τρείς (3) μήνες, ήτοι έως και 21 Απριλίου 2026. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας».

Με πληροφορίες από flashnews.gr

