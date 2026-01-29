Γαύδος: Σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, φάρμακα και καύσιμα

Σε απόγνωση βρίσκονται κάτοικοι και επαγγελματίες στη Γαύδο, που έχουν ξεμείνει από τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, εξαιτίας του περιορισμού των δρομολογίων του πλοίου που συνδέει το ακριτικό νησί με την Κρήτη και των ισχυρών ανέμων που διακόπτουν την ακτοπλοϊκή σύνδεση.

Τελευταίο δρομολόγιο έγινε στις 16 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στην ιστοσελίδα Creta24 η δήμαρχος, Γαύδου Λίλιαν Στεφανάκη.

Μόνο ένα μικρό φουσκωτό κατάφερε τις προηγούμενες ώρες να προσεγγίσει τη Γαύδο. Ωστόσο τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης που μετέφερε δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες όλων των κατοίκων. Όπως περιγράφουν στο Creta24 κάτοικοι και επιχειρηματίες του ακριτικού νησιού, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Τον Ιανουάριο έγιναν μόλις δύο δρομολόγια πλοίου και με βάση τον προγραμματισμό και αν φυσικά το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, το επόμενο δρομολόγιο θα γίνει την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου.

Η δήμαρχος Γαύδου απηύθυνε δραματική έκκληση προς την κυβέρνηση, να υπάρξει μέριμνα, ώστε να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες του νησιού, μόλις κοπάσουν οι άνεμοι.

«Ζητάμε να υπάρξει μια μόνιμη και σταθερή σύνδεση της Γαύδου με την Κρήτη. Κατανοούμε ότι η απόσταση και οι καιρικές συνθήκες είναι ένα θέμα. Παρόλα αυτά τα μεγάλα διαστήματα αποκλεισμού προκαλούν ζήτημα στη βιωσιμότητα του νησιού. Είναι ένα ζήτημα που δεν μπορούμε να λύσουμε από μόνοι μας».

«Έχουμε ξεμείνει από τα πάντα»

Ο Λυκούργος Παπαδάκης, ιδιοκτήτης τουριστικής επιχείρησης που λειτουργεί όλο τον χρόνο στο νησί δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα από τροφοδοσίες, πελάτες και δεν ξέρω που θα καταλήξει αυτό. Έχουμε ξεμείνει από τα πάντα. Από ψωμί, νερό, από τα πάντα. Μας έχουν ξεχάσει τελείως».

Η Στέλλα Στεφανάκη, ιδιοκτήτρια φούρνου στη Γαύδο, αντιμετωπίζει πρόβλημα στην προμήθεια πρώτων υλών. Μάλιστα κρίθηκε αναγκαίο να φύγει από το ακριτικό νησί για λόγους υγείας και πλέον δεν μπορεί να επιστρέψει.

«Υπάρχει μεγάλο θέμα με τα φάρμακα και τις προμήθειες. Τα δρομολόγια είναι λίγα και ο καιρός δεν ευνοεί καθόλου φέτος. Όλοι που μένουμε στη Γαύδο ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε έναν καλό προγραμματισμό, όμως φέτος μας έχει ξεπεράσει, είναι μεγάλο το πρόβλημα με τις ελλείψεις, σε τρόφιμα, φάρμακα κ.λπ. Η απομόνωση του νησιού φέτος μας “χτυπάει” πολύ έντονα την πόρτα», είπε η γυναίκα.