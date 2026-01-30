Διδυμότειχο: Επιχείρηση απεγκλωβισμού τεσσάρων ατόμων από ΙΧ που ακινητοποιήθηκε σε κλειστή γέφυρα

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι της Παρασκευής όταν η πυροσβεστική έλαβε κλήση για να επέμβει σε απεγκλωβισμό τεσσάρων ατόμων σε αυτοκίνητο, κοντά στη γέφυρα Ευγενικού - Βρυσικών στο Διδυμότειχο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για δύο ζευγάρια που επέβαιναν σε αυτοκίνητο και στην προσπάθεια του οδηγού του να περάσει τη γέφυρα από την πλευρά του χωριού Ευγενικό, έσβησε η μηχανή του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να καλέσουν σε βοήθεια.

Στο σημείο έσπευσαν δυο οχήματα και τέσσερις άνδρες όπου και μετέφεραν με διασωστικό τους τέσσερεις επιβαίνοντες. Να σημειωθεί ότι ο χώρος ήταν κλειστός με απαγορευτική σήμανση λόγω της υπερχείλισης του ποταμού.