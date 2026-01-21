Κακοκαιρία στη Γαύδο: Σοβαρές ζημιές στο λιμάνι - Βυθίστηκαν αυτοκίνητο και σκάφη

Ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες επικρατούν στο λιμάνι της Γαύδου, καθώς η κακοκαιρία με τους θυελλώδεις ανέμους και τον έντονο κυματισμό έχει μετατρέψει την περιοχή σε πεδίο υψηλής επικινδυνότητας. Τα κύματα, με πρωτοφανή δύναμη, ανύψωσαν ιστιοπλοϊκό μήκους περίπου 15 μέτρων, το οποίο ήταν δεμένο στην προβλήτα με τάκους, παρασύροντάς το και προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Στο λιμάνι έχει τεθεί απαγορευτικό απόπλου, με τους ανέμους να φτάνουν τα 7 και κατά τόπους τα 8 μποφόρ. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, ένα αυτοκίνητο και δύο βάρκες βυθίστηκαν, ενώ τα κύματα πέρασαν ακόμη και πάνω από τον λιμενοβραχίονα, ρίχνοντας μεγάλο ιστιοπλοϊκό που ήταν πρόχειρα δεμένο με ξύλα.

Την ίδια ώρα, βάρκα μεταναστών παρασύρθηκε από τον έντονο κυματισμό και σταμάτησε σε απόσταση μόλις ενός μέτρου από την είσοδο σπιτιού όπου διαμένουν προσωρινά μετανάστες στο νησί, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία για την ασφάλεια ανθρώπινων ζωών.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι και η κατάσταση για το σκάφος της Frontex, το οποίο επιχειρεί καθημερινά στην περιοχή λόγω των μεταναστευτικών ροών. Οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την ασφαλή προσέγγισή του στο λιμάνι, ενώ το πλήρωμα καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για να διασφαλίσει το σκάφος, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να παρασυρθεί από τα κύματα αν δεν παραμείνει δεμένο.

Στο λιμάνι υπηρετούν μόλις δύο άτομα προσωπικό, τα οποία προσπαθούν να συντονίσουν την κατάσταση και να αποτρέψουν κατοίκους από το να προσεγγίσουν την περιοχή προκειμένου να σώσουν τα σκάφη τους, καθώς οι συνθήκες θεωρούνται εξαιρετικά επικίνδυνες.

Η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει το νησί, με τις Αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Διαβάστε επίσης