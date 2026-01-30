Πάτρα: Ληστεία με την απειλή μαχαιριού σε μίνι μάρκετ - Συνελήφθη ο δράστης μετά από καταδίωξη

Ληστεία σημειώθηκε στις 3:30 τα ξημερώματα σε μίνι μάρκετ στην Οδό Πατρών Κλάους.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο δράστης εισέβαλε στο μίνι μάρκετ και απείλησε υπάλληλο με μαχαίρι, αφαιρώντας το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ.

Για το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία και στο σημείο έσπευσε περιπολικό της Άμεσης Δράσης Πατρών. Οι αστυνομικοί στην επιτόπια έρευνα που πραγματοποίησαν εντόπισαν τον δράστη και του πέρασαν χειροπέδες μετά από καταδίωξη.

Όπως εκτιμά η ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς εμπλέκεται και σε άλλες ληστείες, συγκεκριμένα σε μίνι μάρκετ της επιχείρησης «Ιωάννου» στην οδό Ακρωτηρίου, καθώς και σε δύο πρατήρια υγρών καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή.

Οι έρευνες συνεχίζονται καθώς η Αστυνομία εκτιμά πως υπάρχει συνεργός.

