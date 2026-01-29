Λαμία: Συνελήφθη 48χρονος για ασέλγεια σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του

Ο 48χρονος φέρεται από το 2023 να οδηγούσε την ανιψιά του σε απόμερα μέρη με το αυτοκίνητό του και να προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις, με τελευταία φορά τα περασμένα Χριστούγεννα

Μίλτος Τσεκούρας

Λαμία: Συνελήφθη 48χρονος για ασέλγεια σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του
Στη σύλληψη 48χρονου, ο οποίος κατηγορείται για επανειλημμένες ασελγείς πράξεις σε βάρος της 12χρονης ανιψιάς του προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

Όπως αναφέρει το lamiareport, o 48χρονος συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης στο σπίτι του στην περιοχή της Λαμίας, ύστερα από καταγγελία της αδελφής του, μητέρας του θύματος. Το κορίτσι είχε αποκαλύψει στη μητέρα και σε θεία του τι υφίστατο από τον θείο του τα τελευταία τρία χρόνια.

Χρονικό των πράξεων

Από το 2023, ο δράστης φέρεται να μετέφερε την ανιψιά του σε απομονωμένα σημεία με το αυτοκίνητό του και προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις, με πιο πρόσφατη περίπτωση τα περασμένα Χριστούγεννα. Παρά ταύτα, συνέχισε τις παρενοχλήσεις και το 2026, εκμεταλλευόμενος τη συγγένεια για ελεύθερη πρόσβαση στο σπίτι της ανιψιάς του. Οι προθέσεις του καταγράφηκαν πρόσφατα και σε μηνύματα σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αρχές έδρασαν άμεσα μετά την καταγγελία και επιβεβαίωσαν ιατροδικαστικά τις καταθέσεις των συγγενών. Κατασχέθηκε το όχημα και το κινητό τηλέφωνο του συλληφθέντα για εργαστηριακή εξέταση.

Με δικογραφία για κατάχρηση ανηλίκου σε γενετήσιες πράξεις, βιασμό και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας και παραπέμφθηκε σε τακτική ανάκριση.

