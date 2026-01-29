Λαμία: Δώρο ζωής από 48χρονο – Ελήφθησαν ήπαρ, νεφροί και κερατοειδείς προς μεταμόσχευση

Με επιτυχία στήθηκε μία ακόμη «γέφυρα ζωής» στο Νοσοκομείο Λαμίας

Newsbomb

Λαμία: Δώρο ζωής από 48χρονο – Ελήφθησαν ήπαρ, νεφροί και κερατοειδείς προς μεταμόσχευση

Η πτέρυγα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Λαμίας.

EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μία μεγαλειώδη πράξη ανθρωπιάς, η οικογένεια του Κωνσταντίνου Καββαδία, ο οποίος «έφυγε» σε ηλικία 48 ετών, χάρισε ζωή σε συνανθρώπους μας μέσω δωρεάς οργάνων, όπως μεταδίδει το lamiareport.gr. Το γεγονός ανακοινώθηκε σήμερα (29/01) από τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, Παναγιώτη Λαχλάλι.

Σύμφωνα με το νοσοκομείο, η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία χάρη στη συντονισμένη προσπάθεια των ιατρών της ΜΕΘ, του χειρουργείου και των εξειδικευμένων μονάδων λήψης οργάνων, υπό την εποπτεία της Τοπικής Συντονίστριας του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Τα όργανα που δωρήθηκαν, περιλαμβάνουν ήπαρ, νεφρά και κερατοειδή, δίνοντας σε πολλούς ασθενείς την ευκαιρία για μία καλύτερη ζωή.

«Η απόφαση αυτή, σε μία τόσο δύσκολη στιγμή, αποτελεί ουσιαστική πράξη αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς», σημειώνει η ανακοίνωση του νοσοκομείου.

Ο ρόλος του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και της τοπικής συντονίστριας υπήρξε καθοριστικός τόσο στον συντονισμό όσο και στην επικοινωνία με μεταμοσχευτικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα, εξασφαλίζοντας την ομαλή και γρήγορη ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος και την ευγνωμοσύνη για τη γενναιόδωρη συναίνεση που μετέτρεψε μία προσωπική απώλεια σε δώρο ζωής για πολλούς άλλους.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

«Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας με βαθύ αίσθημα ευγνωμοσύνης και σεβασμού ανακοινώνει την ολοκλήρωση με επιτυχία μιας ακόμη δωρεάς οργάνων προς μεταμόσχευση, χάρη στη γενναιόδωρη προσφορά ζωής ενός συνανθρώπου μας, ο οποίος κατέληξε εγκεφαλικά στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου μας όπου νοσηλευόταν.

Ο εκλιπών 48χρόνος δότης, με τη συναίνεση της οικογένειάς του, προσέφερε τα όργανά του, χαρίζοντας σε πολλούς συνανθρώπους μας που βρίσκονταν σε αναμονή για μεταμόσχευση, την ευκαιρία για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Η απόφαση αυτή, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή, αποτελεί ουσιαστική πράξη αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.

Η μεταμοσχευτική διαδικασία ξεκίνησε τα μεσάνυχτα και ολοκληρώθηκε πέντε ώρες αργότερα με τη λήψη ήπατος, νεφρών και κερατοειδών στο χειρουργείο του Νοσοκομείου μας από εξειδικευμένη μονάδα λήψης και μεταμόσχευσης οργάνων και ιστών υπό τον συντονισμό της Τοπικής Συντονίστριας του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και των ιατρών της ΜΕΘ, με τη συνδρομή του αναισθησιολογικού, μικροβιολογικού τμήματος και του νοσηλευτικού προσωπικού ΜΕΘ και Χειρουργείου. Η διαδικασία υλοποιήθηκε με υψηλό αίσθημα ευθύνης και άρτια συνεργασία μεταξύ των εξειδικευμένων μονάδων λήψης και μεταμόσχευσης και των ιατρικών και νοσηλευτικών ομάδων του Νοσοκομείου.

Ο ρόλος του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και της τοπικής Συντονίστριας Μεταμοσχεύσεων υπήρξε καθοριστικός, τόσο στο συντονισμό της διαδικασίας, όσο και στην επικοινωνία με τις μεταμοσχευτικές μονάδες πανελλαδικά, ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η σύμπραξη και η συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκόμενων φορέων ήτοι του Γ.Ν. Λαμίας, 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, ΕΟΜ και ΥΥ, με γνώμονα τον σεβασμό προς τον δότη και την ελπίδα για ζωή των ληπτών, αποτελεί ένα σπουδαίο παράδειγμα ανθρωπιάς και ιατρικής αριστείας.

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος δότη και την απέραντη ευγνωμοσύνη για την απόφαση, παρά τη θλίψη τους, να δώσουν τη συναίνεσή τους ώστε να πραγματοποιηθεί η δωρεά, μετατρέποντας έτσι την απώλεια σε δώρο ζωής. Ας αποτελέσουν παράδειγμα και πρότυπο για όλους».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:21ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Έφτασαν στη Θεσσαλονίκη οι τραυματίες - Διακομίζονται στο «Παπαγεωργίου»

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Ίμια: 30 χρόνια από την κρίση - Η μνήμη ξεθωριάζει - «Ξέρω ότι παραλίγο να γίνει πόλεμος»

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Σιγή ιχθύος από τους δικηγόρους των κατηγορουμένων - «Ο τεχνικός ασφαλείας εφάρμοσε όλα τα πρωτόκολλα», λένε στο Newsbomb

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Συνελήφθη 48χρονος για ασέλγεια σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Παπαστεργίου για «έξυπνες κάμερες»: Οι κλήσεις δεν «σβήνουν» με κανέναν τρόπο - Θα στέλνουν φωτογραφία του οδηγού και βίντεο της παράβασης

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

12:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

12:37ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Πέρασε ξανά την πόρτα του δικαστηρίου – Η αλλαγή στην εμφάνισή της

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Νεκρός 36χρονος πατέρας δύο παιδιών - Εντοπίστηκε στο γήπεδο της Φαρκαδόνας

12:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κάθετος Διάδρομος: Σύσκεψη κορυφής στον Λευκό Οίκο με τη συμμετοχή Παπασταύρου και Εξάρχου

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Άνδρας προσπάθησε να υψώσει την αμερικανική σημαία στο κέντρο της πρωτεύουσας - Βίντεο

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ο Γεραπετρίτης δεν «άδειασε» ποτέ τον Λαζαρίδη, αδιαπραγμάτευτη η εθνική μας θέση

12:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Η επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου είναι πρώτη προτεραιότητα για Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Η ψυχική του κατάσταση είναι επικίνδυνη, έχει αρχίσει να τα χάνει» - Τα εμπρηστικά δημοσιεύματα που προκάλεσαν αντιδράσεις

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Στα ανοιχτά του Ιράν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln - Πόσο πιθανή είναι μία επίθεση

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Το νέο προϊόν της ProntoPegno για άμεση πώληση χρυσού

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Φιντάν για συνομιλίες σχετικά με τις ΗΠΑ

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η σκίαση γίνεται αρχιτεκτονική εμπειρία

11:59ΕΘΝΙΚΑ

Ο Δένδιας υποδέχθηκε στη φρεγάτα «Κίμων» τη Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρέν: «Επισπεύδουμε την ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας»

11:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραίτηση Αυλωνίτη με βαριές εκφράσεις κατά Κασσελάκη: «Κουρελόχαρτο η συμμετοχική δημοκρατία, αυθαίρετη αλλαγή της φυσιογνωμίας του κόμματος από τον πρόεδρο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:34ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Νεκρός 36χρονος πατέρας δύο παιδιών - Εντοπίστηκε στο γήπεδο της Φαρκαδόνας

12:37ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Πέρασε ξανά την πόρτα του δικαστηρίου – Η αλλαγή στην εμφάνισή της

17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Έκοψαν το γλυκό και βρήκαν διαμάντι 500 ευρώ: «Το περάσαμε για αστείο»

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Διακομίζονται στην Ελλάδα δύο τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ: «Δεν είναι εύκολα τα πράγματα»

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο - Δεν θα έλθει στην Ελλάδα η Kristin

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Η ψυχική του κατάσταση είναι επικίνδυνη, έχει αρχίσει να τα χάνει» - Τα εμπρηστικά δημοσιεύματα που προκάλεσαν αντιδράσεις

11:18ΕΘΝΙΚΑ

Πρωτοφανής πρόκληση των Τούρκων: Αορίστου διάρκειας η Navtex που «κόβει» στα δύο το Αιγαίο

12:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

08:14LIFESTYLE

Πένθος για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Πέθανε η μητέρα του - «Εύχομαι σαν γιος να σου έδωσα λίγη χαρά»

11:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραίτηση Αυλωνίτη με βαριές εκφράσεις κατά Κασσελάκη: «Κουρελόχαρτο η συμμετοχική δημοκρατία, αυθαίρετη αλλαγή της φυσιογνωμίας του κόμματος από τον πρόεδρο»

21:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Παυλής παλεύει για τη ζωή του

22:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεσογειακός κυκλώνας φέρνει νέο κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο

11:56LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Είναι η απόλυτη απώλεια», είπε για τον χαμό της μητέρας του

18:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκλονισμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ: Πούλμαν επιστρέφουν στην Ελλάδα και δεν πάνε στη Γαλλία

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυκλοφοριακό: Συνεπιβατισμός, αλλαγή στα δρομολόγια από Κρήτη και... Κάζα για φορτηγά - Τα νέα μέτρα για μικρότερα μποτιλιαρίσματα και Κηφισό

10:14ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Νέες βαθύτερες τομές στο «σημείο μηδέν» που έγινε η έκρηξη - Τι αναζητά η Πυροσβεστική

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Άνδρας προσπάθησε να υψώσει την αμερικανική σημαία στο κέντρο της πρωτεύουσας - Βίντεο

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Απογειώθηκε το αεροπλάνο του ΕΚΑΒ με τους τραυματίες - Θρησκευτική λειτουργία πριν πετάξουν οι σοροί

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ