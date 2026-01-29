Λαμία: Δώρο ζωής από 48χρονο – Ελήφθησαν ήπαρ, νεφροί και κερατοειδείς προς μεταμόσχευση

Σε μία μεγαλειώδη πράξη ανθρωπιάς, η οικογένεια του Κωνσταντίνου Καββαδία, ο οποίος «έφυγε» σε ηλικία 48 ετών, χάρισε ζωή σε συνανθρώπους μας μέσω δωρεάς οργάνων, όπως μεταδίδει το lamiareport.gr. Το γεγονός ανακοινώθηκε σήμερα (29/01) από τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, Παναγιώτη Λαχλάλι.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

«Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας με βαθύ αίσθημα ευγνωμοσύνης και σεβασμού ανακοινώνει την ολοκλήρωση με επιτυχία μιας ακόμη δωρεάς οργάνων προς μεταμόσχευση, χάρη στη γενναιόδωρη προσφορά ζωής ενός συνανθρώπου μας, ο οποίος κατέληξε εγκεφαλικά στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου μας όπου νοσηλευόταν.

Ο εκλιπών 48χρόνος δότης, με τη συναίνεση της οικογένειάς του, προσέφερε τα όργανά του, χαρίζοντας σε πολλούς συνανθρώπους μας που βρίσκονταν σε αναμονή για μεταμόσχευση, την ευκαιρία για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Η απόφαση αυτή, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή, αποτελεί ουσιαστική πράξη αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.

Η μεταμοσχευτική διαδικασία ξεκίνησε τα μεσάνυχτα και ολοκληρώθηκε πέντε ώρες αργότερα με τη λήψη ήπατος, νεφρών και κερατοειδών στο χειρουργείο του Νοσοκομείου μας από εξειδικευμένη μονάδα λήψης και μεταμόσχευσης οργάνων και ιστών υπό τον συντονισμό της Τοπικής Συντονίστριας του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και των ιατρών της ΜΕΘ, με τη συνδρομή του αναισθησιολογικού, μικροβιολογικού τμήματος και του νοσηλευτικού προσωπικού ΜΕΘ και Χειρουργείου. Η διαδικασία υλοποιήθηκε με υψηλό αίσθημα ευθύνης και άρτια συνεργασία μεταξύ των εξειδικευμένων μονάδων λήψης και μεταμόσχευσης και των ιατρικών και νοσηλευτικών ομάδων του Νοσοκομείου.

Ο ρόλος του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και της τοπικής Συντονίστριας Μεταμοσχεύσεων υπήρξε καθοριστικός, τόσο στο συντονισμό της διαδικασίας, όσο και στην επικοινωνία με τις μεταμοσχευτικές μονάδες πανελλαδικά, ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η σύμπραξη και η συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκόμενων φορέων ήτοι του Γ.Ν. Λαμίας, 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, ΕΟΜ και ΥΥ, με γνώμονα τον σεβασμό προς τον δότη και την ελπίδα για ζωή των ληπτών, αποτελεί ένα σπουδαίο παράδειγμα ανθρωπιάς και ιατρικής αριστείας.

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος δότη και την απέραντη ευγνωμοσύνη για την απόφαση, παρά τη θλίψη τους, να δώσουν τη συναίνεσή τους ώστε να πραγματοποιηθεί η δωρεά, μετατρέποντας έτσι την απώλεια σε δώρο ζωής. Ας αποτελέσουν παράδειγμα και πρότυπο για όλους».