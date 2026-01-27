Λαμία: Ανήλικοι Ρομά «βούτηξαν» χρήματα από το χέρι γυναίκας σε πολυσύχναστο δρόμο

Στο στόχαστρο ανήλικων Ρομά μπήκε την Κυριακή (25/1) μία 42χρονη στο κέντρο της Λαμίας.

Η γυναίκα είχε βγει να κάνει τα ψώνια της και ενώ περπατούσε στην οδό Όθωνος είχε βγάλει από το πορτοφόλι της 50 ευρώ, τρεις νεαροί Ρομά της τα «βούτηξαν» από το χέρι και έσπευσαν να εξαφανιστούν!

Το περιστατικό σημειώθηκε μέρα μεσημέρι σε μία πολυσύχναστη οδό που απέχει μερικά μέτρα από τις δύο πιο κεντρικές πλατείες!

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί από το την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας στους οποίους το θύμα περιέγραψε τους δράστες. Οι αστυνομικοί δεν άργησαν να ταυτοποιήσουν τους ενόχους συλλαμβάνοντας τη Δευτέρα (26/1), δύο εξ αυτών. Επιπλέον, από τους αστυνομικούς συνελήφθη ο γονέας του ενός ανηλίκου, για παραμέληση της εποπτείας του, ενώ ο γονέας του ετέρου ανηλίκου όπως και ο τρίτος συνεργός, δεν εντοπίστηκαν στα όρια του αυτοφώρου.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

