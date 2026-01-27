Σία Κοσιώνη: Νοσηλεύεται για έκτη μέρα - Εκτός ΜΕΘ για δεύτερο 24ωρο

Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται για έκτη ημέρα η Σία Κοσιώνη, ενώ από χθες βρίσκεται εκτός ΜΕΘ, καθώς η κατάστασή της σταθεροποιήθηκε μετά τη λοίμωξη από πνευμονιόκοκκο που υπέστη.

Η πρόεδρος της ΕΠΕ - αντιπρόεδρος ΟΕΓΝΕ, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, επιβεβαίωσε πως πρόκειται για λοίμωξη από πνευμονιόκοκκο, ένα βακτήριο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές καταστάσεις, όπως πνευμονία με έντονη δύσπνοια. «Με αυτά τα συμπτώματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η κ. Κοσιώνη, όπου εφαρμόστηκε άμεσα το προβλεπόμενο ιατρικό πρωτόκολλο», σημείωσε, μεταξύ άλλων.

Όπως εξήγησε, σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει κίνδυνος για επιπλοκές, όπως σήψη και μηνιγγίτιδα, οι οποίες αποτελούν τις πιο σοβαρές μορφές της νόσου. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η άμεση νοσηλεία της.

Η νοσηλεία αναμένεται να διαρκέσει περίπου 15 ημέρες, ενώ θα ακολουθήσει περίοδος ανάρρωσης πριν την επιστροφή της στην εργασία της.

Στο πλευρό της παρουσιάστριας βρίσκεται συνεχώς ο σύζυγός της, Κώστας Μπακογιάννης, ενώ οι θεράποντες ιατροί εμφανίζονται αισιόδοξοι για την ταχεία ανάρρωσή της και την επιστροφή της στα επαγγελματικά της καθήκοντα.

Διαβάστε επίσης