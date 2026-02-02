Βοιωτία: Φορτηγό με οπωροκηπευτικά ανατράπηκε στην Εθνική οδό
Το τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνικό οδό, μετά το Κάστρο Βοιωτίας
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Εθνική οδό στο ύψος της Βοιωτίας, όταν φορτηγό που μετέφερε οπωροκηπευτικά ανατράπηκε.
Το τροχαίο σημειώθηκε συγκεκριμένα στην Εθνική οδό 113ο-300 χλμ Αθηνών – Λαμίας μετά το Κάστρο Βοιωτίας.
Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του ωστόσο στο σημείο έσπευσε η αστυνομία για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
Δείτε φωτογραφίες
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το JMEV SC01 είναι ένα ηλεκτρικό διθέσιο με σπορ DNA
09:28 ∙ LIFESTYLE
Χάιντι Κλουμ: Η πιο τολμηρή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί των Grammy 2026
08:59 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο μεθυσμένους οδηγούς
08:54 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κριστιάνο Ρονάλντο: Βόμβα! Ο «CR7» αρνείται να παίξει με την Αλ Νασρ
08:38 ∙ ΕΛΛΑΔΑ