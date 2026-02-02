Βοιωτία: Φορτηγό με οπωροκηπευτικά ανατράπηκε στην Εθνική οδό

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Εθνική οδό στο ύψος της Βοιωτίας, όταν φορτηγό που μετέφερε οπωροκηπευτικά ανατράπηκε.

Το τροχαίο σημειώθηκε συγκεκριμένα στην Εθνική οδό 113ο-300 χλμ Αθηνών – Λαμίας μετά το Κάστρο Βοιωτίας.

Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του ωστόσο στο σημείο έσπευσε η αστυνομία για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Δείτε φωτογραφίες

