Εγνατία Οδός: Φορτηγό με πλαστικά τυλίχτηκε στις φλόγες - Βίντεο

Στις φλόγες παραδόθηκε φορτηγό το οποίο κινούνταν στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, η φωτιά ξέσπασε όταν βρισκόταν στο 100ο χιλιόμετρο, κοντά στο Μικρό Περιστέρι.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενώ χρειάστηκε να κλείσει το ρεύμα της Εγνατίας και να δοθεί κίνηση από την παλιά εθνική.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το φορτηγό μετέφερε πλαστικά.

