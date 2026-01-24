Πύργος: Φορτηγό… μπούκαρε σε λογιστικό γραφείο

Σαν από θαύμα γλιτώσαμε τα χειρότερα σήμερα το πρωί στον Πύργο όταν ένα φορτηγό ψυγείο τρεις τελείες μπούκαρε μέσα σε λογιστικό γραφείο.

Σύμφωνα με το patrisnews.com το φορτηγό ψυγείο κινούταν επί της οδού Αγίου Γεωργίου με κατεύθυνση την έξοδο της πόλης όταν οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και να κατέληξε στην πρόσοψη της πολυκατοικίας.

Πάντα με τις ίδιες πηγές, η δύναμη της πρόσκρουσης ήταν τέτοια που έκανε τους ενοίκους αλλά και τους εργαζόμενους στο γραφείο να πεταχτούν έξω.

Ευτυχώς από το ατύχημα δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνά η τροχαία Πύργου.