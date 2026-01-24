Ιωάννινα: Φωτιά σε φορτηγό με πλαστικά στην Εγνατία Οδό - Βίντεο

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενώ χρειάστηκε να κλείσει το ρεύμα της Εγνατίας προς Θεσσαλονίκη και η κίνηση να εκτραπεί από την παλιά εθνική.

Ιωάννινα: Φωτιά σε φορτηγό με πλαστικά στην Εγνατία Οδό - Βίντεο
Στις φλόγες παραδόθηκε φορτηγό το οποίο κινούνταν στην Εγνατία Οδό το πρωί του Σαββάτου (24/01), στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά ξέσπασε όταν βρισκόταν στο 100ο χιλιόμετρο, κοντά στο Μικρό Περιστέρι Ιωαννίνων.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενώ χρειάστηκε να κλείσει το ρεύμα της Εγνατίας και η κίνηση να εκτραπεί από την παλιά εθνική.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του epiruspost.gr το φορτηγό μετέφερε πλαστικά.

