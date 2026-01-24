Ιωάννινα: Φωτιά σε φορτηγό με πλαστικά στην Εγνατία Οδό - Βίντεο
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενώ χρειάστηκε να κλείσει το ρεύμα της Εγνατίας προς Θεσσαλονίκη και η κίνηση να εκτραπεί από την παλιά εθνική.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στις φλόγες παραδόθηκε φορτηγό το οποίο κινούνταν στην Εγνατία Οδό το πρωί του Σαββάτου (24/01), στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.
Η φωτιά ξέσπασε όταν βρισκόταν στο 100ο χιλιόμετρο, κοντά στο Μικρό Περιστέρι Ιωαννίνων.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενώ χρειάστηκε να κλείσει το ρεύμα της Εγνατίας και η κίνηση να εκτραπεί από την παλιά εθνική.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του epiruspost.gr το φορτηγό μετέφερε πλαστικά.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:23 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πύργος: Φορτηγό… μπούκαρε σε λογιστικό γραφείο
14:04 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Νεαροί έβαλαν φωτιά σε σχολείο - Φωτογραφίες
12:51 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Έρχεται Ελλάδα ο Αντρέ Λουίζ
06:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 24 Ιανουαρίου: Σε ποιούς λέμε χρόνια πολλά σήμερα
11:55 ∙ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ