Μεταμόσχευση νεφρού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Σε μία ακόμη μεταμόσχευση οργάνου προχώρησαν οι γιατροί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι τη σημασία της αλληλεγγύης και της επιστημονικής αριστείας.

Ο κ. Μιχαήλ Μπέλλος και η οικογένειά του, μέσα από τη δοκιμασία αυτή, ένιωσε τη δύναμη της φροντίδας, της ανθρώπινης παρουσίας και της προσφοράς ζωής, και επιθυμεί να εκφράσει το βαθύ της ευχαριστώ σε όσους στάθηκαν δίπλα τους σε κάθε βήμα αυτής της πορείας.

Στην ευχαριστήρια επιστολή αναφέρουν:

«Ως ασθενής που υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση νεφρού και ως οικογένεια που έζησε αυτή τη δοκιμασία από κοντά, αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια το ειλικρινές μας «ευχαριστώ» στους γιατρούς που στάθηκαν δίπλα μας σε κάθε βήμα αυτής της πορείας.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον κ.ΤΑΤΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ , τον κ. ΠΑΠΠΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ καθώς και όλα τα μέλη της Χειρουργικής και Νεφρολογικής κλινικής και της Ιατρικής και Νοσηλευτικής ομάδας για την επιστημονική τους αρτιότητα, τη συνέπεια και πάνω απ’ολα την ανθρώπινη προσέγγιση τους που μας γέμισε ασφάλεια και ελπίδα κατά τη μεταμόσχευση νεφρού και κατά τη μετεγχειρητική πορεία.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε και στην ομάδα του Κέντρου Αιμοκάθαρσης Νephroxenia Ιωαννίνων που στάθηκε δίπλα μας με συνέπεια, φροντίδα και ανθρωπιά όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Τέλος, εκφράζουμε τον βαθύ σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μας προς την οικογένεια του δότη για την ύψιστη πράξη προσφοράς ζωής και ανθρωπιάς που χάρισε ελπίδα και μέλλον».

