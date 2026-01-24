Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα τα ξημερώματα - Στο νοσοκομείο 25χρονη
Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτιά σε σαλόνι διαμερίσματος πέμπτου ορόφου προκλήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (24/01) στην οδό Δελβίνου της Πάτρας.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις που κατέσβεσαν έγκαιρα τη φωτιά, ενώ στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε η 25χρονη ένοικος του διαμερίσματος.
Προανάκριση για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς ενεργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία Πατρών, ενώ επί τόπου βρέθηκαν και δυνάμεις του Β’ Αστυνομικού Τμήματος.
*Με πληροφορίες από tempo24.news
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:24 ∙ WHAT THE FACT
Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας
10:58 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Έβρος: Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς για διακίνηση μεταναστών
06:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 24 Ιανουαρίου: Σε ποιούς λέμε χρόνια πολλά σήμερα
14:18 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ