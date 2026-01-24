Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα τα ξημερώματα - Στο νοσοκομείο 25χρονη

Φωτιά σε σαλόνι διαμερίσματος πέμπτου ορόφου προκλήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (24/01) στην οδό Δελβίνου της Πάτρας.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις που κατέσβεσαν έγκαιρα τη φωτιά, ενώ στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε η 25χρονη ένοικος του διαμερίσματος.

Προανάκριση για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς ενεργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία Πατρών, ενώ επί τόπου βρέθηκαν και δυνάμεις του Β’ Αστυνομικού Τμήματος.

*Με πληροφορίες από tempo24.news

