Λόρα: Το τρίτο πρόσωπο κλειδί που λύνει το μυστήριο - Ποια είναι η «Άννα» που μένει στην Αθήνα

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα, την ώρα που έρχονται στο φως νέες πληροφορίες για τις σχέσεις της ανήλικης από την Πάτρα με άλλα άτομα.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση της εξαφάνισης του κοριτσιού έχουν εστιάσει σε μία κοπέλα ουκρανικής καταγωγής που γνωρίστηκε με τη Λόρα και πήγαιναν στο ίδιο σχολείο.

Ο πατέρας συμμαθήτριας αποκαλύπτει στο Mega την σχέση της Λόρα με αυτό το κορίτσι όπως την περιέγραφε η 16χρονη στις φίλες της.

«Στο σχολείο υπάρχει κάποιο κορίτσι το οποίο είναι και αυτό από το εξωτερικό. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, ξέρω ότι ήταν ένα κορίτσι το οποίο ήταν από το εξωτερικό».

Η Λόρα φέρεται να είχε πει σε φίλες της ότι οι γονείς της δεν είχαν συμπαθήσει το κορίτσι με το όνομα Άννα, για αυτό και δεν την άφηναν να κάνει παρέα μαζί της.

«Μας έλεγε ότι η οικογένειά της και κυρίως ο πατέρας της, έκανε έλεγχο στο κινητό κάθε μέρα. Δεν είναι ότι δεν την άφηναν να βγαίνει έξω, αλλά ήθελαν να γνωρίζουν με ποιους μιλάει. Μας έλεγε η Λόρα ότι με μία κοπέλα από την Ουκρανία, οι γονείς της δεν την άφηναν να την κάνει παρέα, αλλά δεν μας έλεγε τον λόγο, απλά δεν την είχαν συμπαθήσει», έχει καταθέσει φίλη της 16χρονη.

«Είχε αναφέρει ότι οι γονείς της δεν την άφηναν να την βλέπει. Είχε πει ότι κάποια δώρα που έχει αγοράσει, κάποια πράγματα που έχει αγοράσει, τα έχει αγοράσει για να τα δώσει σε κάποιο κορίτσι, το κινητό ας πούμε είχε πει ότι το ‘χει αγοράσει για μία φίλη της, όταν κάλεσε το ταξί είπε ότι ήταν για μία φίλη της, Άννα, η οποία είναι ενήλικας και θέλει να πάει στην Αθήνα για να δει την γιαγιά της», λέει από την πλευρά του πατέρας φίλης της 16χρονης.

H Αστυνομία εξετάζει τα εξής δύο σενάρια: είτε η Λόρα να επινόησε την ύπαρξη της Άννας για να σχεδιάσει τη φυγή της χωρίς να κινήσει υποψίες, είτε η νεαρή υπάρχει και γι’ αυτό η Λόρα διέγραψε τα social media, για να μην αποκαλυφθούν οι συνομιλίες τους.

«Η Λόρα είχε αφήσει μία τσάντα με δύο τρία πράγματα στην κόρη μου η οποία πήρε τα πράγματα αφού της τα ζήτησε η Λόρα να της τα πάει στο σχολείο εκείνη την ημέρα».

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για τον εντοπισμό του 16χρονου κοριτσιού βρίσκονται σε αδιέξοδο. Οι γονείς της πηγαίνουν κάθε μέρα στην Ασφάλεια, με τη μητέρα να έχει ήδη διευκρινίσει ότι δεν έχει επικοινωνήσει με την κόρη της.

Λένε ότι δεν γνωρίζουν με ποιον μιλούσε η 16χρονη στο διαδίκτυο, παρότι είχαν προσπαθήσει να ψάξουν το κινητό της.

«Ανησυχούμε για σένα... δώσε μας ένα σημάδι να ξέρουμε ότι είσαι καλά» παρακαλά η μητέρα της

Με τρεμάμενη φωνή και βλέμμα που δεν κρύβει την αγωνία, η μητέρα της εξαφανισμένης ανήλικης Λόρας απηύθυνε μια σπαρακτική έκκληση μέσω της Αγγελικής Νικολούλη και της εκπομπής «Φως στο Τούνελ».

Μιλά για ένα παιδί που χάθηκε ξαφνικά, για σιωπές που βαραίνουν, για φίλους που δεν μπορούν να προσεγγίσουν, για ερωτήματα που μένουν αναπάντητα. Διαψεύδει κατηγορηματικά όσα ακούγονται περί οικογενειακής πίεσης και ζητά μόνο ένα πράγμα: ένα σημάδι ζωής. «Ό,τι κι αν έχει συμβεί, μπορούμε να το λύσουμε μαζί», λέει, κρατώντας ζωντανή την ελπίδα πως η κόρη της θα ακούσει και θα απαντήσει.





Τα μάτια της προδίδουν την αγωνία, την εξάντληση, την ελπίδα που παλεύει να κρατήσει ζωντανή. Από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισης της κόρης της προσπαθεί να θυμηθεί, να βρει, να πιαστεί από το παραμικρό στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στα ίχνη της.

«Δυστυχώς, δεν είχε κάποιο ημερολόγιο για να έχει σημειώσει κάτι… Υπήρχαν φίλοι και συμμαθητές από το σχολείο, με τους οποίους έκανε παρέα, μιλούσε, αντάλλασσαν μηνύματα, συζητούσαν. Δεν της έκανα ποτέ έλεγχο. Δεν μπορούμε, όμως, να επικοινωνήσουμε μαζί τους, γιατί δεν γνωρίζουμε ελληνικά. Τα έχουμε αφήσει όλα στην αστυνομία…», λέει.

Για όσα ακούγονται από φίλους της Λόρας, πως καταπιεζόταν από την οικογένειά της και ζούσε δύσκολες στιγμές, η μητέρα της δηλώνει βαθιά πληγωμένη. Επιμένει πως τίποτα από αυτά δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια.

Απευθύνεται στο παιδί της… με λόγια καρδιάς:

«Θέλω να σου πω πως σε αγαπάμε πάρα πολύ. Αγωνιούμε για σένα κάθε λεπτό. Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά… ότι είσαι ζωντανή. Είμαστε στο πλευρό σου. Ό,τι κι αν έχει συμβεί, όποιο κι αν είναι το πρόβλημα, μπορούμε να το λύσουμε μαζί. Να στηριχτείς πάνω μας, σε όλα. Το μόνο που ζητάμε είναι ένα σημάδι… Να ξέρουμε ότι είσαι καλά, ότι είσαι υγιής, ότι ζεις…»

Και λίγο πριν σωπάσει πάλι, δίνει μια μικρή λεπτομέρεια από τον κόσμο της Λόρας. Ένα κομμάτι καθημερινότητας που τώρα μοιάζει μακρινό..

«Η Λόρα αγαπούσε πάρα πολύ τα ζώα… Έχουμε στο σπίτι ένα σκυλάκι, τη Σανέλ. Της λείπει πολύ… Και η σκυλίτσα της γειτόνισσας έκανε πέντε κουταβάκια…»

