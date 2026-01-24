Λόρα: Το τρίτο πρόσωπο κλειδί που λύνει το μυστήριο - Ποια είναι η «Άννα» που μένει στην Αθήνα

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση της εξαφάνισης του κοριτσιού έχουν εστιάσει σε μία κοπέλα ουκρανικής καταγωγής που γνωρίστηκε με τη Λόρα και πήγαιναν στο ίδιο σχολείο

Newsbomb

Λόρα: Το τρίτο πρόσωπο κλειδί που λύνει το μυστήριο - Ποια είναι η «Άννα» που μένει στην Αθήνα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα, την ώρα που έρχονται στο φως νέες πληροφορίες για τις σχέσεις της ανήλικης από την Πάτρα με άλλα άτομα.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση της εξαφάνισης του κοριτσιού έχουν εστιάσει σε μία κοπέλα ουκρανικής καταγωγής που γνωρίστηκε με τη Λόρα και πήγαιναν στο ίδιο σχολείο.

Ο πατέρας συμμαθήτριας αποκαλύπτει στο Mega την σχέση της Λόρα με αυτό το κορίτσι όπως την περιέγραφε η 16χρονη στις φίλες της.

«Στο σχολείο υπάρχει κάποιο κορίτσι το οποίο είναι και αυτό από το εξωτερικό. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, ξέρω ότι ήταν ένα κορίτσι το οποίο ήταν από το εξωτερικό».

Η Λόρα φέρεται να είχε πει σε φίλες της ότι οι γονείς της δεν είχαν συμπαθήσει το κορίτσι με το όνομα Άννα, για αυτό και δεν την άφηναν να κάνει παρέα μαζί της.

«Μας έλεγε ότι η οικογένειά της και κυρίως ο πατέρας της, έκανε έλεγχο στο κινητό κάθε μέρα. Δεν είναι ότι δεν την άφηναν να βγαίνει έξω, αλλά ήθελαν να γνωρίζουν με ποιους μιλάει. Μας έλεγε η Λόρα ότι με μία κοπέλα από την Ουκρανία, οι γονείς της δεν την άφηναν να την κάνει παρέα, αλλά δεν μας έλεγε τον λόγο, απλά δεν την είχαν συμπαθήσει», έχει καταθέσει φίλη της 16χρονη.

«Είχε αναφέρει ότι οι γονείς της δεν την άφηναν να την βλέπει. Είχε πει ότι κάποια δώρα που έχει αγοράσει, κάποια πράγματα που έχει αγοράσει, τα έχει αγοράσει για να τα δώσει σε κάποιο κορίτσι, το κινητό ας πούμε είχε πει ότι το ‘χει αγοράσει για μία φίλη της, όταν κάλεσε το ταξί είπε ότι ήταν για μία φίλη της, Άννα, η οποία είναι ενήλικας και θέλει να πάει στην Αθήνα για να δει την γιαγιά της», λέει από την πλευρά του πατέρας φίλης της 16χρονης.

H Αστυνομία εξετάζει τα εξής δύο σενάρια: είτε η Λόρα να επινόησε την ύπαρξη της Άννας για να σχεδιάσει τη φυγή της χωρίς να κινήσει υποψίες, είτε η νεαρή υπάρχει και γι’ αυτό η Λόρα διέγραψε τα social media, για να μην αποκαλυφθούν οι συνομιλίες τους.

«Η Λόρα είχε αφήσει μία τσάντα με δύο τρία πράγματα στην κόρη μου η οποία πήρε τα πράγματα αφού της τα ζήτησε η Λόρα να της τα πάει στο σχολείο εκείνη την ημέρα».

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για τον εντοπισμό του 16χρονου κοριτσιού βρίσκονται σε αδιέξοδο. Οι γονείς της πηγαίνουν κάθε μέρα στην Ασφάλεια, με τη μητέρα να έχει ήδη διευκρινίσει ότι δεν έχει επικοινωνήσει με την κόρη της.

Λένε ότι δεν γνωρίζουν με ποιον μιλούσε η 16χρονη στο διαδίκτυο, παρότι είχαν προσπαθήσει να ψάξουν το κινητό της.

«Ανησυχούμε για σένα... δώσε μας ένα σημάδι να ξέρουμε ότι είσαι καλά» παρακαλά η μητέρα της

Με τρεμάμενη φωνή και βλέμμα που δεν κρύβει την αγωνία, η μητέρα της εξαφανισμένης ανήλικης Λόρας απηύθυνε μια σπαρακτική έκκληση μέσω της Αγγελικής Νικολούλη και της εκπομπής «Φως στο Τούνελ».

Μιλά για ένα παιδί που χάθηκε ξαφνικά, για σιωπές που βαραίνουν, για φίλους που δεν μπορούν να προσεγγίσουν, για ερωτήματα που μένουν αναπάντητα. Διαψεύδει κατηγορηματικά όσα ακούγονται περί οικογενειακής πίεσης και ζητά μόνο ένα πράγμα: ένα σημάδι ζωής. «Ό,τι κι αν έχει συμβεί, μπορούμε να το λύσουμε μαζί», λέει, κρατώντας ζωντανή την ελπίδα πως η κόρη της θα ακούσει και θα απαντήσει.



Τα μάτια της προδίδουν την αγωνία, την εξάντληση, την ελπίδα που παλεύει να κρατήσει ζωντανή. Από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισης της κόρης της προσπαθεί να θυμηθεί, να βρει, να πιαστεί από το παραμικρό στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στα ίχνη της.

«Δυστυχώς, δεν είχε κάποιο ημερολόγιο για να έχει σημειώσει κάτι… Υπήρχαν φίλοι και συμμαθητές από το σχολείο, με τους οποίους έκανε παρέα, μιλούσε, αντάλλασσαν μηνύματα, συζητούσαν. Δεν της έκανα ποτέ έλεγχο. Δεν μπορούμε, όμως, να επικοινωνήσουμε μαζί τους, γιατί δεν γνωρίζουμε ελληνικά. Τα έχουμε αφήσει όλα στην αστυνομία…», λέει.

Για όσα ακούγονται από φίλους της Λόρας, πως καταπιεζόταν από την οικογένειά της και ζούσε δύσκολες στιγμές, η μητέρα της δηλώνει βαθιά πληγωμένη. Επιμένει πως τίποτα από αυτά δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια.

Απευθύνεται στο παιδί της… με λόγια καρδιάς:

«Θέλω να σου πω πως σε αγαπάμε πάρα πολύ. Αγωνιούμε για σένα κάθε λεπτό. Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά… ότι είσαι ζωντανή. Είμαστε στο πλευρό σου. Ό,τι κι αν έχει συμβεί, όποιο κι αν είναι το πρόβλημα, μπορούμε να το λύσουμε μαζί. Να στηριχτείς πάνω μας, σε όλα. Το μόνο που ζητάμε είναι ένα σημάδι… Να ξέρουμε ότι είσαι καλά, ότι είσαι υγιής, ότι ζεις…»

Και λίγο πριν σωπάσει πάλι, δίνει μια μικρή λεπτομέρεια από τον κόσμο της Λόρας. Ένα κομμάτι καθημερινότητας που τώρα μοιάζει μακρινό..

«Η Λόρα αγαπούσε πάρα πολύ τα ζώα… Έχουμε στο σπίτι ένα σκυλάκι, τη Σανέλ. Της λείπει πολύ… Και η σκυλίτσα της γειτόνισσας έκανε πέντε κουταβάκια…»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε προαύλιο σχολείου τα ξημερώματα

10:05ΥΓΕΙΑ

Βασιλακόπουλος στο Newsbomb.gr: «Κανείς δεν είναι ασφαλής με τη γρίπη»

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 27 τραυματίες από ρωσική επίθεση σε Κίεβο και Χάρκοβο - Βίντεο

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Πάταξη της εισιτηριοδιαφυγής στα Μέσα Μεταφοράς: Νέα πρόστιμα και ιδιώτες ελεγκτές στα σκαριά

10:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί πλημμύρισε η Γλυφάδα - Η ανάλυση Λαγουβάρδου για τις δύο φάσεις της κακοκαιρίας

09:57ΚΟΣΜΟΣ

«Προ των πυλών» πρωτοφανής χειμερινή καταιγίδα στις Ηνωμένες Πολιτείες με θερμοκρασίες μέχρι και –48℃: Οι 12 πόλεις που θα «χτυπήσει»

09:50ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Πήραν τη ματσάρα στο Μπρούκλιν οι Σέλτικς μετά από δύο παρατάσεις - Αποτελέσματα και highlights

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνας: Μαθητές από το ΓΕΛ έσωσαν δύο ηλικιωμένους από φλεγόμενο διαμέρισμα

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Ανάρτηση του Λευκού Οίκου δείχνει τον Τραμπ με πιγκουίνο στη Γροιλανδία - «Δεν ζουν στο βόρειο ημισφαίριο»

09:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπακς: «Πάγωσαν» με Αντετοκούνμπο - Μένει εκτός για 1,5 μήνα

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης για «Καποδίστρια»: «Απορώ πραγματικά πώς γίνεται να μην αρέσει σε κάποιους»

09:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα αποζημιωθούν οι πληγέντες από την κακοκαιρία σε Γλυφάδα και Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία δεν το συζητά και επιμένει στη «φόρμουλα του Άνκορατζ»: «Θέλουμε τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς»

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Η απίστευτη ιστορία του Φινλανδού στρατιώτη που πήρε 30 χάπια μεθαμφεταμίνης για να ξεφύγει από τους Σοβιετικούς το 1944

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Το τρίτο πρόσωπο κλειδί που λύνει το μυστήριο - Ποια είναι η «Άννα» που μένει στην Αθήνα

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά τα μαγαζιά την Κυριακή λόγω χειμερινών εκπτώσεων - Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

09:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Σλάγκερ» και «Διπλό» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: Σε διαβούλευση για το 2026 - Στόχος τα 950 ευρώ το 2027

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Οι γονείς της «κοπέλας με το κράνος» σπάνε τη σιωπή τους - Δεν έπρεπε να εργάζεται στο μπαρ εκείνο το βράδυ

09:01ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: «Συναγερμός» στους Μπακς - Νέα ήττα από τους μισούς Νάγκετς και πρόβλημα με Αντετοκούνμπο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 24 Ιανουαρίου: Σε ποιούς λέμε χρόνια πολλά σήμερα

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας δείχνει τα... δόντια του - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος και φέρνει ψύχος

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Νέα μαρτυρία από φίλο του αγνοούμενου γιατρού από τη Γερμανία - «Δεν λάλησε ξαφνικά...»

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Το τρίτο πρόσωπο κλειδί που λύνει το μυστήριο - Ποια είναι η «Άννα» που μένει στην Αθήνα

19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έζησε στη Βόρεια Κορέα για δύο χρόνια αποκαλύπτει ανατριχιαστικούς «άγραφους κανόνες» που πρέπει να τηρείς για να επιβιώσεις

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος Μεγακυκλώνας πλησιάζει στην Ιταλία - Θα επηρεάσει την Ελλάδα;

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Η απίστευτη ιστορία του Φινλανδού στρατιώτη που πήρε 30 χάπια μεθαμφεταμίνης για να ξεφύγει από τους Σοβιετικούς το 1944

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Στον πάγο 150 εκατομμύρια Αμερικανοί: Θερμοκρασίες έως -46 βαθμούς, ματαιώσεις πτήσεων, άδειασαν τα σούπερ μάρκετ

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Αυστραλία: Κατέληξε ο 12χρονος μετά από επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϊ

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Οι γονείς της «κοπέλας με το κράνος» σπάνε τη σιωπή τους - Δεν έπρεπε να εργάζεται στο μπαρ εκείνο το βράδυ

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πότε πέφτει - Όλες οι αργίες και τα τριήμερα της χρονιάς

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Ανάρτηση του Λευκού Οίκου δείχνει τον Τραμπ με πιγκουίνο στη Γροιλανδία - «Δεν ζουν στο βόρειο ημισφαίριο»

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Φάρμακα για απώλεια βάρους: «Ψαλιδίζουν» σημαντικά το κόστος των αεροπορικών εταιρειών - Στα 580 εκατ. υπολογίζεται το ετήσιο κέρδος

09:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπακς: «Πάγωσαν» με Αντετοκούνμπο - Μένει εκτός για 1,5 μήνα

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο χειμώνας επιστρέφει - Νέα 48ωρη κακοκαιρία, πότε ξεκινάει

16:50ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Στην αρχή πίστευα κι εγώ πως καταρρίφθηκε το ελικόπτερο: Ο Ναύαρχος Αποστολάκης στο Newsbomb

14:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Πότε φορολογούνται τα χρήματα που λαμβάνουμε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ