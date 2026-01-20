Εξαφάνιση Λόρα: «Μας έδειχνε σημάδια αυτοτραυματισμού, έψαχνε κινητό με 50 ευρώ», λέει φίλος της

Νέες αποκαλύψεις για την αγνοούμενη Λόρα

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Εξαφάνιση Λόρα: «Μας έδειχνε σημάδια αυτοτραυματισμού, έψαχνε κινητό με 50 ευρώ», λέει φίλος της
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για 13η ημέρα η 16χρονη Λόρα παραμένει άφαντη, οι μαρτυρίες που φτάνουν στις Αρχές πολλές, αντικρουόμενες και κάποιες περίεργες για την 16χρονη και τη συμπεριφορά της. Κάποιες φίλες της μάλιστα, καταθέτουν ότι το κορίτσι αυτοτραυματιζόταν.

Φίλος της οικογένειας, μιλώντας στο Mega, περιγράφει την 16χρονη ως ένα τετραπέρατο παιδί και υποστηρίζει ότι δεν είναι απαραιτήτως αληθινά όλα όσα έχει πει στις φίλες της.

«Μία φορά που είχε βγει από την τάξη, μου έδειξε το χέρι της και της λέω "αυτά είναι από γάτα;" και μου λέει "όχι". Μου έλεγε για να μην της κάνουν κάτι οι γονείς της, είχε πει ότι ήταν αλλεργία από το γάλα, επειδή είχε αλλεργία στο γάλα».

«Όχι, όλα αυτά τα πράγματα που έλεγε η Λόρα στις φίλες της ισχύουν. Δεν σημαίνει ότι επειδή το είπε στη φίλη της είναι και αλήθεια».

«Θυμάμαι ότι την αφήνανε μόνη της πολύ συχνά. Ας πούμε όταν είχε πρωτοέρθει στο σχολείο, που δεν την ήξερα σχεδόν καθόλου, πριν από τα Χριστούγεννα με είχε ρωτήσει αν μπορούσε να μείνει για όλο το διάλειμμα στο σπίτι μου. Όλο το διάλειμμα των Χριστουγέννων που είναι δύο βδομάδες. Είχαν γυρίσει στη Γερμανία και την είχαν αφήσει εδώ και το καλοκαίρι θυμάμαι ότι την είχαν αφήσει για αρκετό καιρό μόνη της».

Αυτό ήταν επιλογή της, λέει από την πλευρά του φίλος οικογένειας, υποστηρίζοντας ότι η τότε μαθήτρια της Α’ Γυμνασίου, δεν ήθελε να πάει με τους γονείς της στο εξωτερικό.

«Από την αρχή οι πρώτοι που είπαν να κοιτάξουν αεροδρόμιο, οι γονείς ήταν. Την ίδια στιγμή λέγανε ότι όποτε πήγαινα εγώ Γερμανία ή η μαμά ή ο μπαμπάς δεν ήθελε να έρθει μαζί, οπότε δεν σκεφτόντουσαν την Γερμανία, της το πρότειναν πάντα. Δεν ήθελε το παιδί».

Κι ενώ η μητέρα της Λόρας περιγράφεται από τις φίλες σαν ένα πρόσωπο ουδέτερο στη ζωή της ανήλικης, ο οικογενειακός φίλος έχει μία διαφορετική εικόνα.

«Ήθελε να σπουδάσει στο εξωτερικό. Της παρείχαν τα απαραίτητα. Η μητέρα της να μου λέει τα καλύτερα, ό,τι μπορούσε για το παιδί "για την Λόρα μου", ό,τι ήθελε το παιδί. Ένα παιδί που του δίνουν τα πάντα από υλικά τουλάχιστον και προδιαγραφές για το μέλλον».

Τα κορίτσια πάντως από το σχολείο της Λόρας δηλώνουν με βεβαιότητα πως μαμά και κόρη δεν είχαν τέτοια σχέση, που να σκέφτονται να φύγουν μαζί.

«Δεν είναι ότι είχαν και κάποια σχέση (με τη μαμά), δηλαδή έμεναν στο ίδιο σπίτι αλλά δεν πολυμίλαγαν. Αποκλείεται να έφευγαν (μαμά και κόρη), γιατί δεν είχαν και καλές σχέσεις, δηλαδή όχι δεν είχαν καλές σχέσεις, δεν μιλάγανε σαν μαμά με κόρη όπως κάνουν όλοι. Εγώ θεωρώ αυτήν την στιγμή ότι το παιδί το παράκανε. Το τερμάτισε να το πω έτσι. Πάρε ένα τηλέφωνο τους γονείς να τους πεις "είμαι καλά". Μάλλον έχει κάποιον που περνάει ωραία και γι’ αυτό τον λόγο δεν εμφανίζεται κιόλας».

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες με βεβαιότητα ότι η ανήλικη θα βρεθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη δεν φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει κάποιο μέσο μεταφοράς που απαιτεί έλεγχο διαβατηρίου, παρόλα αυτά οι έρευνες σε αεροδρόμια, ΚΤΕΛ δεν σταματούν, ενώ την ίδια ώρα οι Αρχές αναζητούν συγγενείς της που θα μπορούσαν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:29ΚΑΙΡΟΣ

Σε κλοιό κακοκαιρίας η χώρα για 36 ώρες: Καταιγίδες, σφοδρές χιονοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι

22:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αναστροπή στην υπόθεση θανάτου του ξενοδόχου Κωνσταντίνου Τσιαντή - Τα στοιχεία που οδήγησαν στην αποκάλυψη του εγκλήματος

22:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Διάσειση ο Μιλουτίνοφ, αμφίβολος με Αναντολού Εφές

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κλείνει το Πανεπιστήμιο στην Πάτρα - Αναβάλλονται οι εξετάσεις

22:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Έριξε… βόμβα μεγατόνων η Μπόντο Γκλιμτ, 3-1 τη Μάντσεστερ Σίτι!

22:09ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πιθανή «εμπλοκή» της Ματσάδο στη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 σε Μεσσηνία, Λακωνία και Αρκαδία - «Περιορίστε τις μετακινήσεις»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 20/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 13.500.000 ευρώ

22:05ΕΛΛΑΔΑ

ΕΜΠ: Προσαγωγές και σύλληψη έξω από εκδήλωση υπό την παρουσία του Κωνσταντίνου Τασούλα

21:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν, ο «τελικός» των «ερυθρόλευκων» στο Champions League

21:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Spiegel: Η γερμανική κυβέρνηση εξετάζει τη χρήση εμπορικού «μπαζούκα» κατά των ΗΠΑ

21:44ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι πιο έξυπνες από όσο νομίζαμε»: Αγελάδα χρησιμοποιεί σκούπα για να... ξύσει την πλάτη της - Δείτε βίντεο

21:35ΚΑΙΡΟΣ

Επισημάνσεις Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία- Ποιες περιοχές κινδυνεύουν με πλημμύρες, πού θα χιονίσει

21:31ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 20/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 42 εκατομμύρια ευρώ

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Συλλαλητήριο στη Λάρισα την Παρασκευή - Σύσκεψη για πιθανή κάθοδο στην Αθήνα

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Ο Καναδάς μελετά σενάριο στρατιωτικής εισβολής από τις ΗΠΑ

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί - Δύο τα βασικά σενάρια που εξετάζονται

21:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 100-93: Βήμα προς το πλεονέκτημα έδρας

21:04LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Κάθε φορά που περνάω σκέφτομαι τον Γιώργο Παπαδάκη»

21:00ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – Μπασκόνια: Η μάχη του «Telekom Center Athens»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:42LIFESTYLE

Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

05:14ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν θα έχουν σταματημό οι βροχές – Έντονα φαινόμενα την Τετάρτη στην Αττική

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 σε Μεσσηνία, Λακωνία και Αρκαδία - «Περιορίστε τις μετακινήσεις»

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

21:35ΚΑΙΡΟΣ

Επισημάνσεις Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία- Ποιες περιοχές κινδυνεύουν με πλημμύρες, πού θα χιονίσει

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Είχα φύγει από τον άντρα και το παιδί μου και έμενα με τον 44χρονο, δεν περίμενα να τον σκοτώσει», λέει η γυναίκα του θύματος

11:19ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία την Τετάρτη: Ποιες ώρες θα βρέξει στην Αττική – Τι δείχνουν τα μοντέλα και τι εκτιμούν οι μετεωρολόγοι

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κλείνει το Πανεπιστήμιο στην Πάτρα - Αναβάλλονται οι εξετάσεις

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 20/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 13.500.000 ευρώ

21:00ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – Μπασκόνια: Η μάχη του «Telekom Center Athens»

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Live - Η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο - Πιθανή «εμπλοκή» της Ματσάδο στη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας

21:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Spiegel: Η γερμανική κυβέρνηση εξετάζει τη χρήση εμπορικού «μπαζούκα» κατά των ΗΠΑ

15:27LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο - «Είμαι στα καλύτερα χέρια»

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε «red code» από σήμερα πέντε Περιφέρειες της χώρας - Έρχονται ακραία φαινόμενα

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Νίκησε τον καρκίνο διασχίζοντας τον ωκεανό και κατακτώντας παγκόσμιο ρεκόρ - «Είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο»,

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

21:44ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι πιο έξυπνες από όσο νομίζαμε»: Αγελάδα χρησιμοποιεί σκούπα για να... ξύσει την πλάτη της - Δείτε βίντεο

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Καταστροφές στην Πάτρα από τους θυελλώδεις ανέμους: Ζημιές σε κτίρια και αυτοκίνητα - Κλειστή η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου για βαρέα οχήματα (Βίντεο)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ