Πήγε η Λόρα στη Γερμανία; Κρίσιμη μαρτυρία γυναίκας από το Βερολίνο

Σε εξέλιξη είναι για 12η ημέρα το θρίλερ για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα.

Οι Αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό τις έρευνες στην Αθήνα όπου υπήρξαν οι τελευταίες επιβεβαιωμένες πληροφορίες ότι βρίσκεται η ανήλικη.

Ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, μιλώντας το μεσημέρι της Τρίτης (20/1) στο Mega έκανε λόγο για μία μαρτυρία γυναίκας που πιθανόν να ανατρέψει τα δεδομένα στην υπόθεση εξαφάνισης του ανήλικου κοριτσιού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει μία κρίσιμη μαρτυρία μιας γυναίκας ελληνικής καταγωγής περίπου 45 ετών η οποία ανέφερε στην αστυνομία της Γερμανίας ότι είδε τη Λόρα στον προαστιακό σταθμό του μετρό στο Βερολίνο. Σύμφωνα με την μαρτυρία, η γυναίκα φέρεται να αναγνώρισε την 16χρονη από τα χαρακτηριστικά της.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την μαρτυρία της 45χρονης, το ανήλικο κορίτσι μιλούσε στο τηλέφωνο και την άκουσε να λέει στα γερμανικά τη φράση «εγώ δεν πρόκειται να επιστρέψω, να τον χωρίσεις εσύ».

Η 16χρονη Λόρα που αγνοείται

Από την ώρα που έγινε γνωστή αυτή η πληροφορία, σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη, έχει ανοίξει δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών Αρχών, προκειμένου να εντοπιστεί από βίντεο το κορίτσι στον προαστιακό σταθμό και να εντοπίσουν προς τα που κατευθύνθηκε και αν πρόκειται για την αγνοούμενη 16χρονη.

Όπως καταλαβαίνει κανείς, σε περίπτωση που αν αυτή η πληροφορία επιβεβαιωθεί, οι έρευνες θα στραφούν προς άλλη κατεύθυνση και η υπόθεση θα πάρει άλλη τροπή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, η μητέρα της 16χρονης δεν έχει ερωτηθεί ακόμα αν έχει επαφή με την κόρη της από την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Δείτε το βίντεο του Mega με όλα όσα είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος:

Διαβάστε επίσης