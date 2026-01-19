Τραγωδία στη Νότια Αφρική: Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό - Νεκρά 13 παιδιά

Τραγωδία σημειώθηκε στην επαρχία Γκαουτένγκ στη Νότια Αφρική τη Δευτέρα, όταν ένα φορτηγό και ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους τουλάχιστον 13 παιδιά, όπως αναφέρουν οι τοπικές Αρχές.

Προκαταρκτικές αναφορές δείχνουν ότι τουλάχιστον 11 από τους μαθητές πέθαναν στο σημείο του δυστυχήματος, ενώ τα άλλα δύο παιδιά υπέκυψαν στα τραύματά τους στο νοσοκομείο.

Ο τόπος του δυστυχήματος στο Vanderbijlpark, νότια του Γιοχάνεσμπουργκ, Νότια Αφρική, Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026. AP

Όλα συνέβησαν στις 7 το πρωί της Δευτέρας, όταν -σύμφωνα με μάρτυρες- το σχολικό λεωφορείο προσπέρασε αρκετά ακινητοποιημένα οχήματα και συγκρούστηκε μετωπικά με το φορτηγό. Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος είναι σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται να ανακριθεί ο οδηγός του φορτηγού και ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου για απερίσκεπτη οδήγηση, σύμφωνα με τον υπουργός Παιδείας της επαρχίας, Matome Chiloane.

Στο σημείο της τραγωδίας, συγκεντρώθηκαν γονείς των άτυχων παιδιών, ενώ διασώστες μάζευαν βιβλία και σχολικές τσάντες από το οδόστρωμα.

Συγγενείς των μαθητών που έχασαν τη ζωή τους, κλαίνε στον τόπο του δυστυχήματος στο Vanderbijlpark, νότια του Γιοχάνεσμπουργκ, Νότια Αφρική, Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026. AP

Συγγενείς των μαθητών που έχασαν τη ζωή τους, κλαίνε στον τόπο του δυστυχήματος στο Vanderbijlpark, νότια του Γιοχάνεσμπουργκ, Νότια Αφρική, Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026. AP

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόζα, εξέφρασε τη θλίψη του για το δυστύχημα, λέγοντας ότι οι Αρχές θα παρέχουν στις οικογένειες και τα σχολεία την απαραίτητη ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

«Τα παιδιά μας είναι το πιο πολύτιμο αγαθό της χώρας και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα προστατέψουμε», κατέληξε ο Ραμαφόζα.