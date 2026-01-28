Εγνατία Οδός: Φωτιά σε φορτηγό στην Ηγουμενίτσα - Έκλεισε το ρεύμα προς Ιωάννινα (Βίντεο)

Φωτιά ξέσπασε σε φορτηγάκι στην Εγνατία Οδό, λίγο πριν το τούνελ Βασιλικού στην Ηγουμενίτσα, το πρωί της Τετάρτης (28/01), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Λόγω του περιστατικού, η κυκλοφορία στο σημείο έχει διακοπεί, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες ουρές από αυτοκίνητα και φορτηγά.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας

