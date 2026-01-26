Ιωάννινα: Η κακοκαιρία ξερίζωσε πεύκο στο πάρκο Γηροκομείο

Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός 

Ιωάννινα: Η κακοκαιρία ξερίζωσε πεύκο στο πάρκο Γηροκομείο
Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην περιοχή των Ιωαννίνων καθώς η έντονη βροχόπτωση σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους είχε ως αποτέλεσμα το βράδυ της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου να ξεριζωθεί πεύκο στο πάρκο Γηροκομείο, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός αφού λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης είχαν απομακρυνθεί οι περισσότεροι κάτοικοι από τους δρόμους.

Ο Αντιδήμαρχος Πέτρος Παλάσχας βρέθηκε άμεσα στο σημείο, όπου με τη συνδρομή εργατών του δήμου και αστυνομικών προχώρησε στον αποκλεισμό της περιοχής. Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην ασφάλεια των πολιτών, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες κοπής και απομάκρυνσης του πεσμένου δέντρου, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Με το πρώτο φως της ημέρας, συνεργεία του δήμου θα ξεκινήσουν την κοπή και την απομάκρυνση του δέντρου, αλλά και ενδελεχή έλεγχο των υπόλοιπων δέντρων στο πάρκο. Στόχος είναι ο εντοπισμός τυχόν άλλων δέντρων που παρουσιάζουν σημάδια επικινδυνότητας, ώστε να προληφθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Η δημοτική αρχή, για την άμεση προφύλαξη, τοποθέτησε κορδέλες απαγόρευσης κυκλοφορίας κοντά στα δέντρα, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των επισκεπτών του πάρκου, όπως αναφέρει η ίδια πηγή.

