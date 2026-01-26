Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλος ξήλωσε τέντες καταστημάτων στον Μαραθώνα - Ι.Χ παρασύρθηκε στο Πικέρμι

Ζημιές προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε το μεσημέρι της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου και την Ανατολική Αττική, με τον Μαραθώνα να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που επηρεάστηκαν περισσότερο από τους ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του anatolika24.gr, οι δυνατές ριπές του ανέμου είχαν ως αποτέλεσμα να ξηλωθούν τέντες από καταστήματα στην Παραλία του Μαραθώνα. Τα αποκολλημένα τμήματα παρασύρθηκαν από τον αέρα, δημιουργώντας κινδύνους για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες προχώρησαν σε προληπτικές ενέργειες και παρεμβάσεις για την απομάκρυνση των επικίνδυνων κατασκευών και την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή.

Από το περιστατικό, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Σε ανάρτηση του ο Αντιδήμαρχος Μαραθώνα Ευάγγελος Κυπαρίσσης αναφέρει:

Σήμερα, Δευτέρα 26/1/26. ανεμοστρόβιλος προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε επιχειρήσεις στην πλατεία Αγίου Παντελεήμονα Παραλίας Μαραθώνα.

Οι οδοί από την πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα παραθαλάσσια προς τις καφετέριες είναι κλειστές μέχρι αποκατάστασης του δικτύου ηλεκτροδότησης και απόσυρσης των υλικών που διασκορπίστηκαν στην περιοχή.

Συνεργεία της Πυροσβεστικής, της ΔΕΔΔΗΕ και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος εργάζονται για την αποκατάσταση.

Πικέρμι: Οι δραματικές στιγμές με το αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από το νερό

Κακοκαιρίας συνέχεια και στο Πικέρμι όπου τα ορμητικά νερά από την κακοκαιρία παρέσυραν αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν άνθρωποι εντός του οχήματος.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή της Πετρέζας, στα όρια Πικερμίου και Σπάτων.

Στις εικόνες που δημοσιοποίησε ο ΑΝΤ1, φαίνονται διασώστες να προσπαθούν με ένα σχοινί, να τραβήξουν με ασφάλεια τους ανθρώπους έξω από το πλημμυρισμένο αυτοκίνητο.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από το Κορωπί, τα Γλυκά Νερά και την Παλλήνη, καθώς και της Πολιτικής Προστασίας Ραφήνας – Πικερμίου.

Η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία και οι άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από το αυτοκίνητο, είναι καλά στην υγεία τους.

