Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλος ξήλωσε τέντες καταστημάτων στον Μαραθώνα - Ι.Χ παρασύρθηκε στο Πικέρμι

Πληθώρα προβλημάτων προκαλεί η κακοκαιρία στην Ανατολική Αττική 

Newsbomb

Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλος ξήλωσε τέντες καταστημάτων στον Μαραθώνα - Ι.Χ παρασύρθηκε στο Πικέρμι

Ανεμοστρόβιλος ξήλωσε τέντα στον Μαραθώνα 

anatolika24.gr
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ζημιές προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε το μεσημέρι της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου και την Ανατολική Αττική, με τον Μαραθώνα να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που επηρεάστηκαν περισσότερο από τους ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του anatolika24.gr, οι δυνατές ριπές του ανέμου είχαν ως αποτέλεσμα να ξηλωθούν τέντες από καταστήματα στην Παραλία του Μαραθώνα. Τα αποκολλημένα τμήματα παρασύρθηκαν από τον αέρα, δημιουργώντας κινδύνους για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες προχώρησαν σε προληπτικές ενέργειες και παρεμβάσεις για την απομάκρυνση των επικίνδυνων κατασκευών και την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή.

Από το περιστατικό, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Κακοκαιρία Μαραθώνας

Ανεμοστρόβιλος ξήλωσε τέντα στον Μαραθώνα

anatolika24.gr

Σε ανάρτηση του ο Αντιδήμαρχος Μαραθώνα Ευάγγελος Κυπαρίσσης αναφέρει:

Σήμερα, Δευτέρα 26/1/26. ανεμοστρόβιλος προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε επιχειρήσεις στην πλατεία Αγίου Παντελεήμονα Παραλίας Μαραθώνα.

Οι οδοί από την πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα παραθαλάσσια προς τις καφετέριες είναι κλειστές μέχρι αποκατάστασης του δικτύου ηλεκτροδότησης και απόσυρσης των υλικών που διασκορπίστηκαν στην περιοχή.

Συνεργεία της Πυροσβεστικής, της ΔΕΔΔΗΕ και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος εργάζονται για την αποκατάσταση.

Ζημιές προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε το μεσημέρι της Δευτέρας και την Ανατολική Αττική, με τον Μαραθώνα να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που επηρεάστηκαν περισσότερο από τους ισχυρούς ανέμους.

Πικέρμι: Οι δραματικές στιγμές με το αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από το νερό

Κακοκαιρίας συνέχεια και στο Πικέρμι όπου τα ορμητικά νερά από την κακοκαιρία παρέσυραν αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν άνθρωποι εντός του οχήματος.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή της Πετρέζας, στα όρια Πικερμίου και Σπάτων.

Στις εικόνες που δημοσιοποίησε ο ΑΝΤ1, φαίνονται διασώστες να προσπαθούν με ένα σχοινί, να τραβήξουν με ασφάλεια τους ανθρώπους έξω από το πλημμυρισμένο αυτοκίνητο.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από το Κορωπί, τα Γλυκά Νερά και την Παλλήνη, καθώς και της Πολιτικής Προστασίας Ραφήνας – Πικερμίου.

Η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία και οι άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από το αυτοκίνητο, είναι καλά στην υγεία τους.

https://www.instagram.com/reel/DT-URY8j1ZP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:12ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Συλληπητήρια ανάρτηση Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Τα νέα βασιλικά αξιώματα των παιδιών του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον - Το «κώλυμα» με τον πρίγκιπα Άντριου

21:56ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Σε «κόκκινο συναγερμό» και η Κρήτη - Σε πλήρη ετοιμότητα οι τοπικές Αρχές

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Ένας χρόνος από την τραγωδία του μικρού Άγγελου – Το έγκλημα που συγκλόνισε την Ελλάδα

21:42ΕΛΛΑΔΑ

SAFE: Η Κομισιόν ενέκρινε το σχέδιο της Ελλάδας για τις αμυντικές δαπάνες

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η τελευταία φωτογραφία των γυναικών που σκοτώθηκαν στη φονική έκρηξη

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Από τα αζήτητα, στον «χρυσό»: Πήγε να πουλήσει παλιά στάμνα για $100 και εισέπραξε $32.000

21:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαϊδάρι: Καταδίωξη 20χρονου - Είχε γεμάτο πιστόλι πάνω του, απειλούσε και έβριζε τους αστυνομικούς

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Έσκασε» αγωγός νερού - Τραυματίστηκαν τέσσερις εργάτες - Bίντεο

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Καθίζηση οδοστρώματος στα Μελίσσια έπειτα από θραύση αγωγού - Διακοπή της κυκλοφορίας

20:50ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Πάνω από 43.000 αστραπές και κεραυνοί καταγράφηκαν την Δευτέρα (26/1)

20:49ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Προειδοποίηση για σφοδρό κύμα ψύχους σε 23 πολιτείες - 13 νεκροί από την επέλαση του χιονιά

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλος ξήλωσε τέντες καταστημάτων στον Μαραθώνα - Ι.Χ παρασύρθηκε στο Πικέρμι

20:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Στο προσκήνιο ο Γκαρσία για αριστερό μπακ - Τι αναφέρουν σε Γερμανία και Γαλλία

20:39ΥΓΕΙΑ

Χειρότερα από κρασί και μπύρα: Ποιο αλκοολούχο ποτό επιβαρύνει περισσότερο το συκώτι

20:37ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Allwyn Arena είναι εδώ! Ολοκληρώθηκε το rebranding στο γήπεδο της ΑΕΚ

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: «Σφυροκόπημα» σε Αχαΐα και Ηλεία - Χιλιάδες κεραυνοί

20:14ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Allwyn: Κορυφαίος εργοδότης στην Ελλάδα με πιστοποίηση Top Employer 2026

20:07ΚΥΠΡΟΣ

Τραγωδία στην Κύπρο: Πέθανε 4χρονο κοριτσάκι από Γρίπη Α

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:57ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Πάνω από 1.000 βαθμούς Κελσίου η πυρκαγιά στο εργοστάσιο - Τα πρόσωπα της τραγωδίας

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η τελευταία φωτογραφία των γυναικών που σκοτώθηκαν στη φονική έκρηξη

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

18:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τριπλό κύμα κακοκαιρίας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η πρώτη εκτίμηση για την έκρηξη - Ο ρόλος του αλευριού

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Ευχάριστα νέα για τον Μίκαελ Σουμάχερ: «Δεν είναι πλέον κατάκοιτος - Μετακινείται μέσα στην έπαυλή»

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν μπορώ να το πιστέψω» - Η συγκλονιστική μαρτυρία εξαδέλφου θύματος

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από φούρνος γειτονιάς σε επιχειρηματικό case study - Πώς εκτοξεύτηκε η μπισκοτοβιομηχανία

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Ένας χρόνος από την τραγωδία του μικρού Άγγελου – Το έγκλημα που συγκλόνισε την Ελλάδα

21:56ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Σε «κόκκινο συναγερμό» και η Κρήτη - Σε πλήρη ετοιμότητα οι τοπικές Αρχές

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

20:07ΚΥΠΡΟΣ

Τραγωδία στην Κύπρο: Πέθανε 4χρονο κοριτσάκι από Γρίπη Α

15:41ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική Ελλάδας: «Οι αθλήτριές μου δεν ήταν σοβαρές» - Έξαλλος ο Παυλίδης παρά την άνετη επικράτηση!

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από θαύμα δεν υπήρξαν περισσότερα θύματα - Με προσωπικό ασφαλείας η χθεσινή βάρδια λόγω της κοπής της πίτας της εταιρείας

20:06ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Παρασκήνιο: Ο Μητσοτάκης είδε την Κεφαλογιάννη στα... όρθια

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Από τα αζήτητα, στον «χρυσό»: Πήγε να πουλήσει παλιά στάμνα για $100 και εισέπραξε $32.000

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Μαρτυρία πρώην εργαζόμενης στο εργοστάσιο - «Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι»

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Θρήνος για την Βασιλική, την Έλενα. την Αναστασία και τη Σταυρούλα - Τα πρόσωπα της τραγωδίας

16:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Νίκολιτς, Ριμπάλτα και ποδοσφαιριστές στο πλευρά της ομάδας του Σάκοτα!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ