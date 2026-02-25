Βόλος: Καταδίκη 61χρονου για ανθρωποκτονία από αμέλεια 23χρονου οπλίτη

Ένοχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια ενός 23χρονου, μετά από σφοδρή σύγκρουση των οχημάτων τους έξω από τον Αλμυρό, κρίθηκε ένας 61χρονος από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου το μεσημέρι της Τετάρτης (25/02).

Το μοιραίο τροχαίο είχε συμβεί στις 12 Φεβρουαρίου 2021, στις 16:30, στο 3,5 χλμ. της επαρχιακής οδού Σούρπης – Αμαλιάπολης.

Ο νεαρός είχε κατεύθυνση προς Αμαλιάπολη με το αυτοκίνητό του, μάρκας Smart, όταν αποπειράθηκε να κάνει αναστροφή, μπαίνοντας κάθετα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Διερχόμενο φορτηγό ακινητοποιήθηκε όταν είδε το αυτοκίνητο κάθετα στον δρόμο, με αποτέλεσμα ο 23χρονος να πανικοβληθεί και προκειμένου να ολοκληρώσει γρήγορα την αναστροφή, να κάνει όπισθεν και να μπει στο αντίθετο ρεύμα. Αποτέλεσμα ήταν η μοιραία σύγκρουση με το αυτοκίνητο του 61χρονου, που κινείτο με κατεύθυνση προς Σούρπη, σύμφωνα με το gegonota.news.

Η σύγκρουση του αυτοκινήτου του 61χρονου, το οποίο είχε ταχύτητα περίπου 80 με 90 χιλιόμετρα την ώρα, ήταν σφοδρότατη. Το όχημα του κατηγορούμενου χτύπησε την πόρτα του οχήματος του 23χρονου με αποτέλεσμα το αυτοκίνητό του να ανατραπεί. Ο 23χρονος τραυματίστηκε βαριά και άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο ασθενοφόρο.

Ο κατηγορούμενος, ενώπιον του δικαστηρίου αρνήθηκε πως είχε ευθύνη για το ατύχημα. Όπως είπε, κινούταν κανονικά στην πορεία του και δεν περίμενε πως ένα αυτοκίνητο θα έκανε όπισθεν και θα έμπαινε στο δικό του ρεύμα κυκλοφορίας. Όταν το αντιλήφθηκε, σύμφωνα με την κατάθεσή του, ήταν ήδη σε απόσταση μόλις μερικών δεκάδων μέτρων και δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Ο Εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την απαλλαγή του κατηγορούμενου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως, η οπισθοπορεία του οχήματος του 23χρονου, εκτέλεσε μία κίνηση που ο 61χρονος δεν θα μπορούσε να προβλέψει για να αποφευχθεί η σύγκρουση. Το δικαστήριο ωστόσο, έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 9 μηνών με αναστολή.

Ο άτυχος 23χρονος ήταν οπλίτης βραχείας ανακατάταξης και υπηρετούσε στο 521 Τάγμα της 32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών στο στρατόπεδο Γεωργούλα.

Διαβάστε επίσης