Βόλος: Καφέ κηλίδα εμφανίστηκε στο λιμάνι - Τι είπε το Λιμεναρχείο

Μια μεγάλη καφέ κηλίδα εμφανίστηκε την Τετάρτη στο λιμάνι του Βόλου, η οποία εκτείνεται από το σημείο που «δένει» το πλοίο για τις Σποράδες, μέχρι μπροστά στην παραλία της πόλης.

Πολλοί Βολιώτες βλέποντας την κηλίδα αναρωτήθηκαν τι μπορεί να έχει συμβεί, καθώς και στο παρελθόν έχουν σημειωθεί περιστατικά στο συγκεκριμένο λιμάνι, από το κρουαζιερόπλοιο NORWEGIAN έως και τα νεκρά ψάρια που ξεβράστηκαν από την λίμνη Κάρλα.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, το οποίο επικοινώνησε με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, η κηλίδα προκλήθηκε από ένα ρυμουλκό το οποίο κάνοντας δοκιμές ανακάτεψε τα νερά ενώ διευκρινίστηκε πως δεν πρόκειται για ρύπανση.

Δείτε φωτογραφίες:

