Μερτς: «Χρειαζόμαστε μια σαφή θέση της ΕΕ σχετικά με τους δασμούς»

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει συνομιλίες με Ευρωπαίους συμμάχους σχετικά με μια κοινή απάντηση στους δασμούς των ΗΠΑ, ενόψει της προγραμματισμένης επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον για να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα έχουμε μια πολύ σαφή ευρωπαϊκή θέση σε αυτό, επειδή η τελωνειακή πολιτική είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι θέμα που αφορά μεμονωμένα κράτη μέλη», δήλωσε ο Μερτς στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα ARD.

