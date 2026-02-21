Μερτς: «Χρειαζόμαστε μια σαφή θέση της ΕΕ σχετικά με τους δασμούς»
Ο Γερμανός καγκελάριος ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει συνομιλίες με τους Ευρωπαίους συμμάχους για μια κοινή απάντηση
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει συνομιλίες με Ευρωπαίους συμμάχους σχετικά με μια κοινή απάντηση στους δασμούς των ΗΠΑ, ενόψει της προγραμματισμένης επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον για να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
«Θα έχουμε μια πολύ σαφή ευρωπαϊκή θέση σε αυτό, επειδή η τελωνειακή πολιτική είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι θέμα που αφορά μεμονωμένα κράτη μέλη», δήλωσε ο Μερτς στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα ARD.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:25 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Κοζάνη: Απάτη σε βάρος 36χρονου - Τον έπεισε να εκδώσει προπληρωμένες κάρτες
19:09 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός - Παναιτωλικός 2-0: Επιστροφή στις νίκες και την κορυφή
19:06 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Asteras Aktor – Ατρόμητος 1-2: Σπουδαίο «διπλό» για τους Περιστεριώτες
19:00 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συνάντηση Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με Αμερικανούς Γερουσιαστές στην Αθήνα
09:06 ∙ LIFESTYLE