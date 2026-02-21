Παξοί: Χειροπέδες σε τρεις ανήλικους αλλοδαπούς για φθορές σε χώρο του δημοτικού γηπέδου

Χειροπέδες σε τρεις ανήλικους αλλοδαπούς, εκ των οποίων ένας 14χρονος και δύο 15χρονοι, πέρασαν αστυνομικοί στους Παξούς, για πρόκληση φθορών σε χώρο του Δημοτικού Γηπέδου του νησιού.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας, ταυτοποιήθηκαν ως δράστες οι ανωτέρω ανήλικοι, οι οποίοι την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, αρχικά παραβίασαν την πόρτα των αποδυτηρίων του γηπέδου και στη συνέχεια προκάλεσαν ζημιές σε αθλητικό εξοπλισμό και λοιπές υποδομές του χώρου, συνολικής αξίας 3.000 ευρώ.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες φθορές, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους,κατηγορούμενοι για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Προανάκριση για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Παξών.

*Με πληροφορίες από corfutvnews.gr

Διαβάστε επίσης