Κοζάνη: Απάτη σε βάρος 36χρονου - Τον έπεισε να εκδώσει προπληρωμένες κάρτες

Μετά από ενδελεχή έρευνα, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 29χρονης, η οποία είναι κάτοχος του λογαριασμού, στον οποίο πιστώθηκε το ανωτέρω χρηματικό ποσό

Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία απάτη σε βάρος 36χρονου στην Κοζάνη.

Συγκεκριμένα, στις 26 Ιουνίου του 2025, άγνωστος άνδρας, προσποιούμενος πελάτη καταστήματος, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 36χρονο ιδιοκτήτη και παρουσιάζοντάς του ψευδή γεγονότα ως αληθινά, τον έπεισε να εκδώσει δύο προπληρωμένες κάρτες «paysafe», συνολικής αξίας 922,50 ευρώ και στη συνέχεια του έδωσε τους κωδικούς, με αποτέλεσμα να του αποσπάσει παρανόμως το προαναφερόμενο ποσό.

Μετά από ενδελεχή έρευνα, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 29χρονης, η οποία είναι κάτοχος του λογαριασμού, στον οποίο πιστώθηκε το ανωτέρω χρηματικό ποσό, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για απάτη.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης

