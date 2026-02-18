Θεσσαλονίκη: Δύο γυναίκες προσποιούνταν τις κωφές και ζητούσαν χρήματα για ίδρυμα - «φάντασμα»

Σε σούπερ μάρκετ της δυτικής Θεσσαλονίκης έστησαν την απάτη τους, δύο γυναίκες που προσποιούνταν τις κωφές και προσέγγιζαν τους πελάτες, με σκοπό να τους πείσουν να ενισχύσουν οικονομικά το λογαριασμό ενός δήθεν ιδρύματος για κωφά άτομα.

Στην προσπάθεια τους να γίνουν πιο πειστικές, έδιναν στα ανυποψίαστα θύματα τους κάποια έντυπα προς συμπλήρωση.

Μία γυναίκα που βρισκόταν στο κατάστημα υποψιάστηκε την πλεκτάνη τους και κάνοντας μια πρόχειρη αναζήτηση στο διαδίκτυο, διαπίστωσε ότι το συγκεκριμένο ίδρυμα δεν υφίσταται.

«Προς έκπληξή μου άρχισαν τότε να μιλούν μία ξένη γλώσσα» κατέθεσε αργότερα μάρτυρας που έπεσε στην «παγίδα» κι έδωσε από 10 ευρώ σε καθεμία.

Ο υπεύθυνος του καταστήματος κατάφερε κι ακινητοποίησε τη μία από τις δύο γυναίκες- η δεύτερη τράπηκε σε φυγή. Όπως προέκυψε από την αστυνομία η οποία κλήθηκε στο σημείο και συνέλαβε τη γυναίκα, επρόκειτο για 22χρονη από τη Ρουμανία, στην κατοχή της οποίας βρέθηκε μικρό χρηματικό ποσό.

Η 22χρονη παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο το οποίο την τιμώρησε με ποινή φυλάκισης 6 μηνών, με 3ετή αναστολή. «Ήρθα χθες στην Ελλάδα, δεν γνωρίζω την άλλη κοπέλα» είπε στην απολογία της, ενώ αρνήθηκε ότι πήρε χρήματα. «Το χαρτί (έντυπο) το έδωσε η άλλη κοπέλα, δεν ήξερα τι γράφει κι ότι είναι παράνομο», πρόσθεσε η ίδια.