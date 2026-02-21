Σάμος: «Οπλοστάσιο» παράνομων βεγγαλικών εντοπίστηκαν σε οικία - Χειροπέδες σε μία ημεδαπή

Χειροπέδες σε μία ημεδαπή γυναίκα πέρασαν αστυνομικοί στον Μαραθόκαμπο της Σάμου την Πραασκευή (20/02), σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα βεγγαλικά.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, πραγματοποιήθηκε έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε οικία της συλληφθείσας στην παραπάνω περιοχή, στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν, 220 βεγγαλικά διαφόρων τύπων, τα οποία η τελευταία κατείχε παράνομα.

Κατά την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης αυτής διακριβώθηκε ότι, η δράστιδα διέθετε προς πώληση στο διαδίκτυο τα προαναφερόμενα βεγγαλικά, ενώ ποινική δικογραφία για παράβαση της ίδιας νομοθεσίας σχηματίστηκε και σε βάρος 2 ακόμη ατόμων – ημεδαπών, εκπροσώπων εταιρείας από την οποία τα προμηθεύτηκε.

Τα βεγγαλικά κατασχέθηκαν, ενώ την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου.