Oι δασμοί που παραμένουν σε ισχύ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Ο πρόεδρος Τραμπ των ΗΠΑ ανακοίνωσε τον Σάββατο ότι οι δασμοί των ΗΠΑ θα είναι 15% αντί για το αρχικά προγραμματισμένο 10%, που ανακοίνωσε την Παρασκευή.

Όπως είπε, θα αυξήσει στο 15% τον προσωρινό παγκόσμιο δασμολογικό συντελεστή για τα εισαγόμενα προϊόντα, ο οποίος επιβλήθηκε μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ κατά των δασμών που επέβαλε ο ίδιος βάσει ενός νόμου για την αντιμετώπιση οικονομικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την Παρασκευή μια κρίσιμη δέσμη δασμών του προέδρου Τραμπ, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί υψηλοί δασμοί σε ορισμένους κλάδους που θα παραμείνουν σε ισχύ.

Οι δασμοί που επιβλήθηκαν βάσει του Διεθνούς Νόμου περί Έκτακτης Ανάγκης Οικονομικών Δυνάμεων (IEEPA) για την καταπολέμηση των εμπορικών ανισορροπιών και του λαθρεμπορίου φαιντανύλης ξεπέρασαν την προεδρική εξουσία του Τραμπ, έκρινε το Ανώτατο Δικαστήριο με ψήφους 6-3.

Ωστόσο, η απόφαση δεν ακυρώνει τους δασμούς που θεσπίστηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ βάσει του άρθρου 232 του νόμου περί επέκτασης του εμπορίου του 1962, μιας διάταξης που αποσκοπεί στην προστασία της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Πολλοί από τους λεγόμενους «αμοιβαίους» δασμούς του Τραμπ σε ξένα κράτη έχουν απορριφθεί, αν και ο πρόεδρος έχει προειδοποιήσει ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να επιβάλει τους δασμούς εισαγωγής.

Εδώ είναι όλες οι βιομηχανίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλούς δασμούς

Αυτοκινητοβιομηχανία

Τα ξένα οχήματα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δασμούς 25%, τους οποίους επέβαλε ο Τραμπ στον κλάδο πέρυσι σε μια προσπάθεια να πιέσει τις αυτοκινητοβιομηχανίες να ενισχύσουν την παραγωγή στις ΗΠΑ.

Ο Λευκός Οίκος έχει καταλήξει σε συμφωνίες με αρκετές ξένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιαπωνίας, για τη μείωση αυτών των δασμών στα αυτοκίνητα στο 10% έως 15%. Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε επίσης μια συμφωνία με τη Νότια Κορέα, αν και δεν είναι σαφές εάν οι δασμοί στη χώρα έχουν ακόμη μειωθεί.

Εν τω μεταξύ, οι αυτοκινητοβιομηχανίες με έδρα τις ΗΠΑ και το εξωτερικό έχουν αναφέρει χρεώσεις πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς αγωνίζονται να αποδεχτούν τους δασμούς και να αναδιατάξουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους.

Η Mercedes-Benz δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι τα κέρδη της για το 2025 μειώθηκαν κατά περισσότερο από το μισό λόγω ενός τεράστιου πλήγματος 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζεται με τους δασμούς, και προειδοποίησε ότι επίκεινται περισσότερες προκλήσεις.

Ο λογαριασμός δασμών της Ford πέρυσι ήταν περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια και η εταιρεία έχει δηλώσει ότι αναμένει να επιβαρυνθεί με παρόμοιες χρεώσεις φέτος.

«Μελετούμε τις επιπτώσεις της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου και αξιολογούμε τις επιπτώσεις της», δήλωσε εκπρόσωπος της Ford στην εφημερίδα The Post.

«Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση και το Κογκρέσο σε πολιτικές που προωθούν έναν ισχυρό και παγκοσμίως ανταγωνιστικό κλάδο αυτοκινήτων των ΗΠΑ».

Η General Motors ανακοίνωσε δασμολογική χρέωση 3,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025 και δήλωσε ότι αναμένει ένα ακόμη πλήγμα 3 έως 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2026 ακόμη, καθώς εργάζεται για την αύξηση της παραγωγής οχημάτων στις ΗΠΑ.

Η Nissan έχει επίσης αυξήσει τα σχέδια εγχώριας παραγωγής της, ωστόσο εξακολουθεί να αναμένει πτώση στα κέρδη της κατά περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026. Η Nissan δήλωσε ότι αξιολογεί τον αντίκτυπο της απόφασης της Παρασκευής στις δραστηριότητές της.

Επιπλα

Είναι επίσης απίθανο οι Αμερικανοί να δουν πτώση των τιμών των επίπλων σύντομα.

Ο Τραμπ πέρυσι επέβαλε δασμούς 25% σε καναπέδες με ταπετσαρία, ντουλάπια κουζίνας και νιπτήρες χρησιμοποιώντας το Άρθρο 232. Ο συντελεστής πρόκειται να αυξηθεί στο 50% το 2027.

Τα έπιπλα είναι ένας από τους πιο ευαίσθητους στους δασμολογικούς περιορισμούς τομείς, καθώς το μεγαλύτερο μέρος αυτών των αγαθών εισάγεται.

Ο Τραμπ επέβαλε επίσης δασμό 10% βάσει του άρθρου 232 στις εισαγωγές ξυλείας.

Χάλυβας και αλουμίνιο

Οι εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δασμούς 50%.

Αυτά είναι άσχημα νέα για τις εταιρείες που πωλούν οικιακές συσκευές και ηλεκτρονικά είδη, καθώς και για τις μάρκες αναψυκτικών και μπύρας που πωλούν τα ποτά τους σε κουτιά αλουμινίου.

Ημιαγωγοί

Ο δασμός 25% του Τραμπ σε ορισμένους ημιαγωγούς και εξοπλισμό κατασκευής τσιπ θα παραμείνει επίσης σε ισχύ.

Αυτοί οι δασμοί τέθηκαν σε ισχύ τον περασμένο μήνα.

