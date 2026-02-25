Ηράκλειο: Άνδρας τράβηξε μαχαίρι έπειτα από λογομαχία
Ένας νεαρός Αλβανός κινήθηκε απειλητικά με μαχαίρι κατά πολίτη
Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Τετάρτης (25/02) έξω από καφετέρια στην περιοχή των Γουβών Ηρακλείου, όταν νεαρός Αλβανός κινήθηκε απειλητικά με μαχαίρι κατά Έλληνα, έπειτα από λογομαχία.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι για το συμβάν κινητοποιήθηκε το Α.Τ. Χερσονήσου, ενώ οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο νεαρός Αλβανός που τράβηξε μαχαίρι έχει προσαχθεί στο Τμήμα.
*Με πληροφορίες από cretalive.gr
