Δένδιας: Το Πολεμικό Μουσείο θα εισέλθει στη νέα εποχή - Θα γίνει σύγχρονο και σημείο αναφοράς

Την ανάγκη αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Πολεμικού Μουσείου, τη σχεδίαση νέων παρεχόμενων υπηρεσιών, την επαναξιολόγηση των αρχιτεκτονικών του επιλογών, τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Προσδιορίζοντας τον στόχο των αλλαγών, ο κ. Δένδιας είπε πως ο σκοπός παραμένει ο ίδιος, σταθερός, να προβάλλουμε με υπερηφάνεια στον 21ο αιώνα, τις αξίες και τους αγώνες του Έθνους.

Ακολουθώντας «την ολιστική προσέγγιση» που έχουμε ονομάσει «Ατζέντα 2030», το Πολεμικό μας Μουσείο «θα εισέλθει και αυτό στη νέα εποχή».

«Θέλουμε να καταστήσουμε το Μουσείο σημείο αναφοράς όχι μόνο για την

ιστορία των Ελλήνων στο πόλεμο, αλλά και για τη πρωτεύουσα του κράτους,

την πόλη των Αθηνών, με τα εκατομμύρια διεθνούς επισκέπτες. Έναν σύγχρονο λοιπόν κτίριο, ένα σύγχρονο Μουσείο, αντάξιο της ιστορικής μνήμης ενός μεγάλου Έθνους. Το Έθνος των Ελλήνων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Σε αυτό το πλαίσιο, επισήμανε ότι η συνεργασία με το Imperial War Museum του Λονδίνου και οι επικείμενες συνέργειες με άλλα μουσεία του εξωτερικού, διασφαλίζουν την ευρύτητα του εγχειρήματος και τη διαχρονική ανάδειξη της προσφοράς του Ελληνισμού και στη διεθνή ιστορική κληρονομιά.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, επίσης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας

Θανάσης Δαβάκης, o Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ιωάννης Ανδριανός, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και

Αθλητισμού Κωνσταντίνος Βλάσης, ο Υφυπουργός Ψηφιακής

Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος, η Υφυπουργός Εργασίας και

Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος

Καλαφάτης, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος

Κέλλας, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Λαμπρόπουλος, ο

Υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης, η Γενική Γραμματέας της

Προεδρίας της Δημοκρατίας Αλίκη Χατζή, ο Γενικός Γραμματέας του

Υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοψ Λάσκος.

Εκ μέρους της στρατιωτικής ηγεσίας παρευρέθησαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ

Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος

Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος

Κατάρας ΠΝ και ο Υπαρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Κωτσάκης

ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΑ.

Παρέστησαν επίσης ο Βουλευτής, π. Υπουργός Εθνικής Άμυνας και Επίτιμος

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος ε.α. Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, o Διοικητής

του Αγίου Όρους και π. Υπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, ο

Επίσκοπος Ευρίπου κ.κ. Χρυσόστομος ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου

Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του

Πολεμικού Μουσείου Αντιπτέραρχος ε.α. (Ι) Κωνσταντίνος Καραμεσίνης, οι

Αντιπρόεδροι Α’ και Β’ Αντιναύαρχος ε.α. Αλέξανδρος Διακόπουλος και

Αντιστράτηγος ε.α. Ιωάννης Τζουνάκος τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Τσαμάζ Ταξίαρχος ε.τ., Κωνσταντίνος Βελέντζας Tαξίαρχος ε.τ.,

Ευστάθιος Ποταμίτης Ταξίαρχος ε.τ. και Παναγιώτης Λασκαρίδης

Υποναύαρχος ε.τ., Επίτιμοι Αρχηγοί, Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί, καθώς

και το προσωπικό του Μουσείου.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε στον χαιρετισμό του:

«Αποτελεί για μένα μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σήμερα και να

σας απευθύνω τον λόγο στην επέτειο των 50 χρόνων λειτουργίας του

Πολεμικού Μουσείου.

Ενός κτιρίου κεντρικής σημασίας για την πόλη των Αθηνών.

Ενός κτιρίου κεντρικής σημασίας για τις Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας,

τολμώ να πω για όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες.

Το κτίριο αυτό αποτελεί αρχιτεκτονική έκφραση της περιόδου του Bauhaus και

φτιάχτηκε με σκοπό να αναδεικνύει την Εθνική μας κληρονομιά.

Να προβάλλει την Εθνική μας συνέχεια, ιδίως στις νέες Γενιές των Ελλήνων.

Γιατί όπως είπε και ο Πρόεδρος προηγουμένως, ένα Μουσείο του 21ου αιώνα,

δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι μια απλή παράθεση αντικειμένων.

Δεν μπορούμε να παραμείνουμε στη δεκαετία του 60, που σχεδιάστηκε αυτό το

Μουσείο.

Και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς.

Το Πολεμικό Μουσείο, ή αν θέλετε ανθρωποκεντρικότερα, το Μουσείο των

Ελλήνων στον Πόλεμο, πρέπει να εξελιχθεί. Ίσως έχουμε καθυστερήσει.

Σύγχρονο Πολεμικό Μουσείο είναι η οπτικοποίηση της πληροφορίας του

Εθνικού Αφηγήματος, της Συλλογικής Εθνικής μας Μνήμης.

Οφείλει λοιπόν να στην ψυχή των νέων Ελλήνων, των παιδιών της σημερινής

εποχής. Μιας εποχής παγκοσμιοποίησης.

Και να τους εξηγήσει τους κώδικες των Εθνικών Συμβολισμών.

Πρέπει αυτό το Μουσείο να συμμετέχει στην Εθνική Προσπάθεια, όχι με

στερεότυπους, παλαιομοδίτικους ηθικολογικούς κανόνες, αλλά με όρους του

τωρινού 21ου αιώνα.

Και να διατυπώνει το αφήγημα με επάρκεια και να το διατυπώνει και στα

κοινωνικά δίκτυα.

Να συμμετέχει στον κοινωνικό διάλογο για την προβολή της Εθνικής

ταυτότητας στο μέλλον, συντηρώντας και αναδεικνύοντας το παρελθόν μας.

Έχω πει επανειλημμένως πει ότι για μένα η λέξη συντήρηση έχει ένα βαθύτατο

θετικό πρόσημο. Και στην ελληνική γλώσσα το αντίθετο της προόδου είναι η

οπισθοδρόμηση. Η συντήρηση είναι θετική, το αντίθετο της είναι η σήψη.

Το Πολεμικό Μουσείο οφείλει να συνδιαλέγεται με τον Ελληνισμό και εκτός των

γεωγραφικών συνόρων του ελληνικού κράτους.

Οι Έλληνες της διασποράς, κυρίες και κύριοι, ίσως είναι ακόμη περισσότερο

Έλληνες από εμάς και δικαιούνται την επαφή με την Ιστορία του Έθνους και

την έχουν περισσότερο ανάγκη.

Ακολουθώντας λοιπόν αυτήν την ολιστική προσέγγιση που έχουμε ονομάσει

«Ατζέντα 2030», το Πολεμικό μας Μουσείο θα εισέλθει και αυτό στη Νέα

Εποχή.

Απαιτείται βέβαια αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, σχεδίαση νέων

παρεχόμενων υπηρεσιών, επαναξιολόγηση ίσως των Αρχιτεκτονικών

Επιλογών του σημαντικού σχεδιαστή του, του πανεπιστημιακού, Θουκυδίδη

Βαλεντή.

Επιδιώκουμε πάντως, και ο σκοπός μένει ο ίδιος, σταθερός, διαχρονικά να

προβάλλουμε με υπερηφάνεια στον 21ο αιώνα, τις αξίες και τους αγώνες του

Έθνους.

Σε εμάς, τον Ελληνισμό, εντός και εκτός αλλά και στη Διεθνή κοινότητα.

Γιατί η διαχρονική Ιδεολογία του Ελληνισμού εναγκαλίζεται τον

κοσμοπολιτισμό.

Είναι απέναντι σ’ έναν περίκλειστο αναχρονιστικό φοβικό επαρχιωτισμό.

Η συνεργασία καταρχάς αλλά και όχι μόνο με το Imperial War Museum του

Λονδίνου, οι επικείμενες συνέργειες με άλλα μουσεία του εξωτερικού,

διασφαλίζουν την ευρύτητα του εγχειρήματος και την διαχρονική ανάδειξη της

προσφοράς του Ελληνισμού και στη διεθνή ιστορική κληρονομιά.

Κυρίες και κύριοι,

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να εκφράσω τις πιο θερμές ευχαριστίες μου σε

όσους συμβάλλουν στη λειτουργία του Μουσείου.

Στηρίζοντας με τις δράσεις τους τη νέα προσπάθεια ανάδειξης της ιστορικής

μας παράδοσης.

Θα ήθελα να ξεκινήσω με τον Πρόεδρο Αντιπτέραρχο ε.α. Κωνσταντίνο

Καραμεσίνη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διακεκριμένους επιστήμονες αλλά και

δωρητές των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τον Υποναύαρχο επί τιμή κ. Λασκαρίδη, τους Ταξιάρχους επί τιμή κ.

Μυτιληναίο, κ. Τσαμάζ, κ. Βελέντζα, τον κ. Στάθη Ποταμίτη και τον

Αρχιπλοίαρχο επί τιμή κ. Αγγελάκο.

Έχουν αποδείξει πολλάκις το ενδιαφέρον τους για τη συντήρηση της Εθνικής

μας κληρονομιάς.

Αποτελούν αποδεδειγμένους λαμπρούς συνοδοιπόρους του Υπουργείου

Εθνικής Άμυνας στην προσπάθεια ενίσχυσης και προβολής του έργου των

Ενόπλων Δυνάμεων στο παρελθόν και στο παρόν.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά το προσωπικό του Μουσείου. Είναι

βέβαιο ότι χωρίς αυτούς η οποιαδήποτε προσπάθεια δεν θα πετύχει.

Συμβάλλουν κι αυτοί καταλυτικά στην είσοδο του Πολεμικού Μουσείου στην

Νέα Εποχή.

Κυρίες και κύριοι,

Σε λίγες μέρες ολοκληρώνεται η 1η Φάση της ανακαίνισης του μέχρι πρότινος

Αρχιτεκτονικού Εκτρώματος που αποτελούσε το κτήριο του Υπουργείου

Εθνικής Άμυνας.

Και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να πω ότι έχουμε ήδη εξασφαλίσει από

ιδιωτικούς πόρους, την συνέχιση της ανακαίνισης. Πριν από λίγη ώρα η

Τράπεζα Πειραιώς μου ανακοίνωσε δια του Διευθύνοντος Συμβούλου της, κ.

Μεγάλου, ότι προσφέρει το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ στο Υπουργείο

Εθνικής Άμυνας για να συνεχίσουμε την ανακαίνιση.

Έτσι απελευθερωμένοι από την έγνοια του Υπουργείου μπορούμε να

εστιάσουμε μαζί με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για

να δημιουργήσουμε τη Νέα Εποχή του Πολεμικού Μουσείου.

Γιατί θέλουμε να καταστήσουμε το Μουσείο σημείο αναφοράς όχι μόνο για την

ιστορία των Ελλήνων στο πόλεμο, αλλά και για τη πρωτεύουσα του Κράτους,

την πόλη των Αθηνών, με τα εκατομμύρια διεθνούς επισκέπτες.

Έναν σύγχρονο λοιπόν κτίριο, ένα σύγχρονο Μουσείο, αντάξιο της ιστορικής

μνήμης ενός μεγάλου Έθνους. Το Έθνος των Ελλήνων».