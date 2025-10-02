Εντυπωσιακή πτήση μαχητικού αεροσκάφους F-16 Viper πάνω από Καστελόριζο

Στο πλαίσιο της Άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 25» κάτοικοι στο ακριτικό Καστελόριζο παρατήρησαν χθες μαχητικό αεροσκάφος F-16 Viper να πετάει πάνω από το νησί.

Στο βίντεο που προβλήθηκε στα social media φαίνεται καθαρά η διέλευση του ελληνικού μαχητικού αεροσκάφους στον ουρανό του Καστελόριζου.

Ακούγονται μάλιστα κάποιοι να φωνάζουν: «Νάτος, νάτος, εκεί!».

Η πτήση ειδικά νυχτερινές ώρες αποτελεί και μια απάντηση σε όσους κατά καιρούς διατείνονταν ότι τα F-16 δεν μπορούν να πετάξουν νύχτα. Επίσης η επιλογή της πτήσης πάνω από το Καστελόριζο έχει και συμβολική σημασία, δεδομένης της παλιότερης δήλωσης Τούρκων ότι «θα έρθουν νύχτα»...

Με δεδομένη πλέον την αλλαγή κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις η πτήση του ελληνικού μαχητικού αεροσκάφους μοιάζει με μήνυμα, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς ότι προ μηνός είχαμε και την είσοδο ενός ζεύγους οπλισμένων τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών τα οποία εισήλθαν χωρίς άδεια στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ρόδου και του Καστελλόριζου, πέταξαν επί 3-4 λεπτά στο FIR Αθηνών και αναγνωρίστηκαν από ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη επιφυλακής που απογειώθηκαν από τη βάση τους για να ελέγξουν τα άγνωστα ίχνη που εμφανίστηκαν στα ραντάς του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας.

F-16 και στην Κύπρο

Χθες η Ελλάδα τίμησε την επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη διέλευση δυο μαχητικών F16 Viper της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Το ζεύγος των F16 πραγματοποίησε δυο διελεύσεις πάνω από τον χώρο της στρατιωτικής παρέλασης δίνοντας μια άλλη νότα στους εορτασμούς για την 65η Επέτειο Ανεξαρτησίας.

Τα δυο μαχητικά διέσχισαν τον ουρανό της Λευκωσίας από την πλευρά της Λάρνακας πραγματοποιώντας στροφή αριστερά πάνω από την παρέλαση.

Τα δυο μαχητικά, όπως φαίνεται στο βίντεο και στη φωτογραφία, ήταν οπλισμένα ενώ οι αναβαθμίσεις που έχουν υποστεί τους επιτρέπουν να επιχειρούν αυτόνομα στην περιοχή χωρίς να απαιτείται ανεφοδιασμό τους.