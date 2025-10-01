Ελληνικά F- 16 Viper διασχίζουν τον ουρανό της Κύπρου - Πέταξαν πάνω από την παρέλαση - Βίντεο

Η Ελλάδα τίμησε την επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη διέλευση δυο μαχητικών F16 Viper της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Το ζεύγος των F16 πραγματοποίησε δυο διελεύσεις πάνω από τον χώρο της στρατιωτικής παρέλασης δίνοντας μια άλλη νότα στους εορτασμούς για την 65η Επέτειο Ανεξαρτησίας.

Τα δυο μαχητικά διέσχισαν τον ουρανό της Λευκωσίας από την πλευρά της Λάρνακας πραγματοποιώντας στροφή αριστερά πάνω από την παρέλαση.

Τα δυο μαχητικά, όπως φαίνεται στο βίντεο και στη φωτογραφία, ήταν οπλισμένα ενώ οι αναβαθμίσεις που έχουν υποστεί τους επιτρέπουν να επιχειρούν αυτόνομα στην περιοχή χωρίς να απαιτείται ανεφοδιασμό τους.

Τελευταία φορά που ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη συμμετείχαν στους εορτασμούς ανεξαρτησίας ήταν το 2017 όπου ζεύγος F16 block52+ εισήλθαν στο FIR Λευκωσίας χωρίς να γίνουν αντιληπτά από την τουρκική πολεμική αεροπορία πέρασαν πάνω από την παρέλαση για να επιστρέψουν στην συνέχεια στη βάση τους στην Ελλάδα.

Η διέλευση των μαχητικών αεροσκαφών F16 Viper πάνω από την Κύπρο και τον χώρο της στρατιωτικής παρέλαση,ς αποδεικνύει έμπρακτα για ακόμη μια φορά το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας-Κύπρου, τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Θανάσης Δαβάκης, σε δηλώσεις μετά τη στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία για την επέτειο της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, ο οποίος εκπροσώπησε την κυβέρνηση της Ελλάδας στους εορτασμούς για τα 65χρονα της Κυπριακής Δημοκρατίας στη δήλωση του εξέφρασε τη συγκίνηση που όπως είπε θα ένιωθε κάθε Έλληνας που πατά το χώμα της Μεγαλόνησου.

Χριστοδουλίδης: Η προσπάθεια ενίσχυσης της αποτρεπτικής μας ισχύος θα συνεχιστεί

Η προσπάθεια ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος της Εθνικής Φρουράς θα συνεχιστεί, ανέφερε την Τετάρτη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης στη Λευκωσία.

Τόνισε επίσης ότι ο αγώνας συνεχίζεται για να πετύχουμε τον ύψιστο στόχο μας που δεν είναι άλλος από την απελευθέρωση της πατρίδας μας.

Σε ερώτηση για τα μηνύματα που στέλνει η παρουσία των ελληνικών F-16 απάντησε ότι τα μηνύματα είναι ξεκάθαρα για τον κοινό αγώνα της Κύπρου και της Ελλάδας πρωτίστως για την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδα μας.

"Αλλά κατά δεύτερο, η Κύπρος και η Ελλάδα, ως κράτη μέλη της ΕΕ, ως κράτη της περιοχής, αποδεικνύουν στην πράξη ότι είναι πυλώνες ασφάλειας και σταθερότητας", ανέφερε.

Παρουσιάστηκαν στη στρατιωτική παρέλαση για την 65η επέτειο από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της στη Λευκωσία τα νέα ελικόπτερα Η145Μ .

Στον ουρανό της Λευκωσίας τα νέα ελικόπτερα Η145Μ της Εθνικής Φρουράς

Τα νέα επιθετικά ελικόπτερα H145M αποτελούν σημαντικό σταθμό στον συνεχή εκσυγχρονισμό της Εθνικής Φρουράς και ενισχύουν ουσιαστικά την αποτρεπτική ισχύ και την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Δύναμης μας.

Πηγή: Σίγμα, Καθημερινή Κύπρου, ΚΥΠΕ

Πρόκειται για ένα τεχνολογικά προηγμένο μέσο πολλαπλών ρόλων, υψηλής επιχειρησιακής αξίας που διακρίνεται για την ευκινησία, την επιβιωσιμότητα και την ικανότητα προσαρμογής του σε σύνθετα και απαιτητικά περιβάλλοντα. Η ένταξή του, αναβαθμίζει το αεροπορικό αποτύπωμα της Εθνικής Φρουράς, προσφέροντας δυνατότητες για ταχεία αντίδραση, αυξημένη ακρίβεια και ευελιξία στην εκτέλεση αποστολών.

Η Εθνική Φρουρά συνεχίζει σταθερά την πορεία εκσυγχρονισμού της, διαμορφώνοντας μια Δύναμη ευέλικτη, αξιόπιστη και πλήρως αξιόμαχη, ικανή να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του σύγχρονου θεάτρου επιχειρήσεων με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα.

Διαβάστε επίσης