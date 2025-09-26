Η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Μετά τη συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ο πρωθυπουργός εκφωνεί την ομιλία του στη φετινή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Την ομιλία του στην 80 Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, απευθύνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η φετινή χρονιά έχει ιδιαίτερο βάρος καθώς γιορτάζουμε τα 80 έτη του οργανισμού και η οποία συμπίπτει με μια πολύ σημαντική τιμή για την Ελλάδα, καθώς είναι η τρίτη μας θητεία ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αποδεχόμεθα την εν λόγω τιμή με ευθύνη», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τα Ηνωμένα Έθνη υπερασπίζονται την ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πρόσβαση σε υγεία και παιδεία, ενώ ταυτόχρονα ήταν ο θεματοφύλακας του διεθνούς δικαίου. Έδωσαν φωνή στις ελπίδες ανθρώπων όπου η ελευθερία τους αρνούντο. Μπόρεσαν να αποκαταστήσουν ιστορικές αδικίες και να μεταμορφώσουν τον οργανισμό σε μία ναυαρχίδα στη διαφορετικότητα του κόσμου.

Μία νέα παγκόσμια τάξη ανατέλλει. Τα κεκτημένα του κόσμου μετά το 1945 τίθενται εν αμφιβόλω. Κάποιοι ηγέτες παραμένουν παγιδευμένοι στο παρελθόν κυνηγώντας ψευδαισθήσεις μιας χαμένης δόξας. Βλέπουμε μία νέα πραγματικότητα στις διεθνείς σχέσεις, την οποία η διεθνής κοινότητα θέλει να υπερβεί.

Όντες στο στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας και ένας αξιόπιστος εταίρος σε μια τρικυμιώδη περιοχή. Στηρίζουμε τις αρχές του διεθνούς δικαίου, επιζητούμε τον διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές μας. Κάποιοι υποστηρίζουν πως οι εν λόγω αρχές είναι άσχετες με τον πραγματικό κόσμο. Πιστεύουμε ακριβώς το αντίθετο. Αυτές οι αρχές είναι η πηγή ισχύος και το μόνο μονοπάτι για μια ειρήνη που θα κρατήσει. Δεν είμαστε όμως αφελείς, διότι γνωρίζουμε τις απειλές και τους κινδύνους αστάθειας στην ευρύτερη γειτονιά μας, γι' αυτό ενδυναμώνουμε την οικονομία μας και εμβαθύνουμε στις συμμαχίες μας.

Η Ελλάδα ξοδεύει ήδη πάνω από το 3% του ΑΕΠ της στην Άμυνα και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε περισσότερα. Η ασφάλεια είναι ο θεμέλιος λίθος της ευημερίας. Εμείς είμαστε δεσμευμένοι και προσηλωμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπάνω. Είμαστε αποφασισμένοι να διαδραματίσουμε έναν ισχυρότερο ρόλο για την άμυνά μας. Η Ελλάδα επί Μακρόν, ήταν μια χώρα συνήγορος της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Έχει έρθει ο καιρός για έναν κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό για να χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένα αμυντικά σχέδια.

Γινόμαστε μάρτυρες πολλών διαμαχών με χιλιάδες νεκρούς. Αν αποτύχουμε να δράσουμε, οι προοπτικές είναι ακόμα πιο ζοφερές.

Η Ελλάδα από την πρώτη ημέρα είμαστε υπέρ του δικαιώματος του Ισραήλ να αμυνθεί. Μιλήσαμε για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση του πυρός. Όμως, τίποτα δεν δικαιολογεί τον θάνατο χιλιάδων παιδιών και τον ανθρωπιστικό πόνο των Παλαιστινίων.

Η Ελλάδα έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει από το να μιλάμε ανοιχτά. Η συνέχιση αυτών των δράσεων στο τέλος της ημέρας θα είναι επιζήμιο για το Ισραήλ. Υπάρχει ο κίνδυνος να απομονωθούν από όλους τους συμμάχους. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να συνηγορεί υπέρ της λύσης δύο κρατών, της Παλαιστίνης με ευημερία και ασφάλεια δίπλα στο Ισραήλ. Ωστόσο θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρος χάρτης για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Να σταματήσει ο σκοτωμός και να διασφαλιστεί η ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι στο 4ο έτος. Είναι ο πόλεμος για τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια. Η Ελλάδα στηρίζει την Ουκρανία. Εκτιμούμε τις προσπάθειες του κυρίου Τραμπ. Στηρίζουμε μια άμεση κατάπαυση του πυρός.

Η Ανατολική Μεσόγειος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, όπως η μετανάστευση. Σε κάθε μας σχέση με κάθε γείτονα η Ελλάδα έχει πυξίδα τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα αναζητά ειρηνική συνύπαρξη με την Τουρκία. Τα ήρεμα νερά πρέπει να μας επιτρέψουν να βρούμε λύση και για τις δύο πλευρές. Η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας, που είναι μαύρο σύννεφο πάνω από τις σχέσεις μας. Το casus beli πρέπει να αρθεί.

Περισσότερα σε λίγο...

