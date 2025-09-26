Μητσοτάκης σε εκπροσώπους αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων: O πόλεμος στη Γάζα δεν μπορεί να συνεχιστεί
Συνάντηση του πρωθυπουργού με εκπροσώπους αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων στη Νέα Υόρκη
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε την Πέμπτη (25/9) στο περιθώριο των εργασιών της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων, μεταξύ των οποίων με το World Jewish Congress και την AIPAC.
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.
Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι Ελλάδα και Ισραήλ είναι στρατηγικοί εταίροι, αλλά υπογράμμισε ότι ο πόλεμος στη Γάζα δεν μπορεί να συνεχιστεί και η ανθρωπιστική κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:56 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κόντης: «Αυτή η νίκη θα μας απελευθερώσει»
00:52 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός 3,0 Ρίχτερ κοντά στη Ζάκυνθο
23:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κολύμπησε 13 ώρες για να αναδείξει την τουριστική Πιερία
23:19 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 26 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
22:59 ∙ MEETING POINT
Η αναβολή της συνάντησης Κυριάκου - Ταγίπ οδηγεί σε αλλαγή σκηνικού στα ελληνοτουρκικά
21:35 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πέθανε πρώην παίκτης της Άρσεναλ μόλις στα 21 του χρόνια
18:12 ∙ WHAT THE FACT
Γιατί η σημερινή ημερομηνία είναι τετράγωνη - Δεν θα ζει κανείς μας όταν έρθει η επόμενη
22:59 ∙ MEETING POINT
Η αναβολή της συνάντησης Κυριάκου - Ταγίπ οδηγεί σε αλλαγή σκηνικού στα ελληνοτουρκικά
11:44 ∙ WHAT THE FACT