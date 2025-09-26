Μητσοτάκης στο Bloomberg για την ανάπτυξη: Θα καταγράψουμε σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα

Θα καταγράψουμε σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα και φέτος, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ειδησεογραφικού πρακτορείου Bloomberg και στον δημοσιογράφο John Micklethwait.

Το σημαντικό, είπε ο πρωθυπουργός, είναι να ακολουθούμε πολιτικές που οδηγούν στην ανάπτυξη.

Ήταν αδιανόητο πριν από λίγα χρόνια ότι η Ελλάδα θα κατέγραφε τέτοια ανάπτυξη, ενώ η Γαλλία ή ακόμη και η Γερμανία θα βρίσκονταν στην οικονομική θέση που βρίσκονται σήμερα, σχολίασε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο πρωθυπουργός.

Στην παρατήρηση του αρχισυντάκτη του Bloomberg, ότι πριν από λίγα χρόνια όλοι αυτοί κατηγορούσαν την Ελλάδα, ο πρωθυπουργός απάντησε πως τα πράγματα έχουν αλλάξει, δεν είναι το θέμα να «δείχνεις με τον δάχτυλο» το ποιος φταίει, το θέμα είναι να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και να έχουμε το ίδιο κοινό ενδιαφέρον και ότι μπορεί να χρειάζεται, ενίοτε, να λαμβάνουμε δύσκολες αποφάσεις.

Όσον αφορά στο πεδίο της Άμυνας, περιμένω από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει γενναίες και ισχυρές αποφάσεις, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι μισθοί στην Ελλάδα συγκλίνουν με τους ευρωπαϊκούς και προσπαθούμε προς την κατεύθυνση αυτή, ωστόσο αυτό γίνεται με δημοσιονομική προσοχή, δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Απαντώντας σε ερώτημα για τις επόμενες εκλογές, ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε βέβαιος πως η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία της επόμενης Βουλής.

Στις 18.00 (ώρα Ελλάδος) ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες.

Στις 18.45 (ώρα Ελλάδος) ο πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στην 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.