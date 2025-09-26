Νετανιάχου στον ΟΗΕ: «Το Ισραήλ πρέπει να τελειώσει τη δουλειά του»

Σε εξέλιξη είναι η ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ξεκινώντας την ομιλία του στη γενική συνέλευση, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε στους ομήρους που παραμένουν στη Γάζα.

«Οι οικογένειες των αγαπημένων μας ομήρων μαραζώνουν στα μπουντρούμια της Γάζας», είπε. Aμέσως μετά έδειξε στην αίθουσα έναν χάρτη και εξήγησε τι είναι αυτό που περιγράφεται ως η απειλή του Ιράν.

«Πέρυσι, στάθηκα σε αυτό το βήμα και έδειξα αυτόν τον χάρτη. Δείχνει την κατάρα του "άξονα τρόμου" του Ιράν. Αυτός ο άξονας απειλεί την ειρήνη ολόκληρου του κόσμου».

Ο Νετανιάχου περιέγραψε αυτόν τον «άξονα τρόμου» και είπε ότι από τότε που μίλησε γι' αυτόν πέρυσι, το Ισραήλ έχει στοχεύσει το Ιράν και τους εκπροσώπους του σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Αναφέρθηκε ειδικά σε μια επίθεση κατά την οποία βομβαρδίστηκαν μαχητές της Χεζμπολάχ και σε επιθέσεις εναντίον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Κατά τη διάρκεια πολλών από αυτές τις δηλώσεις, ορισμένοι εκπρόσωποι επευφημούσαν τα σχόλιά του. Να σημειωθεί όμως, ότι ο Ισραηλινός πρόεδρος ανέβηκε στο βήμα των Ηνωμένων Εθνών υπό τις επευφημίες των υποστηρικτών του που είχαν προσκληθεί από το ακροατήριο αλλά και τις αποδοκιμασίες των αντιπροσωπειών που αποχώρησαν μαζικά από την αίθουσα.

Στη συνέχεια, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ενημέρωσε τον ΟΗΕ για «την τρέχουσα κατάσταση». «Οι μισοί ηγέτες των Χούτι έχουν εξαφανιστεί. Ο Χασάν Νασράλα στον Λίβανο έχει εξαφανιστεί. Το καθεστώς Άσαντ στη Συρία έχει εξαφανιστεί».

Αναφορικά με τον 12ήμερο πόλεμο με το Ιράν, ο Ισραηλινός πρόεδρος επαίνεσε τους «τολμηρούς πιλότους» του Ισραήλ.

Έπειτα, μίλησε για τον Αμερικανό πρόεδρο. «Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Τραμπ για την τολμηρή και αποφασιστική δράση του. Ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ υποσχεθήκαμε να εμποδίσουμε το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, και τηρήσαμε αυτή την υπόσχεση. Απομακρύναμε μια υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ και μια θανάσιμη απειλή για τον πολιτισμένο κόσμο».

Πέρασε στην ακατάπαυστη επίθεση του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας και επικεντρώθηκε στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

«Τα τελευταία στοιχεία, τα τελευταία απομεινάρια της Χαμάς έχουν καταφύγει στην πόλη της Γάζας. Ορκίζονται να επαναλάβουν τις φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου ξανά και ξανά, ανεξάρτητα από το πόσο μειωμένες είναι οι δυνάμεις τους. Γι' αυτό το Ισραήλ πρέπει να ολοκληρώσει τη δουλειά του και αυτό θέλουμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα».

Πρόσθεσε πως «μεγάλο μέρος του κόσμου δεν θυμάται πλέον την 7η Οκτωβρίου. Εμείς όμως θυμόμαστε». Περιέγραψε λεπτομερώς τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, όταν η Χαμάς και μαχητικές ομάδες εισέβαλαν στα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Γάζας, σκότωσαν 1.200 άτομα και απήγαγαν περίπου 250. Από τους 48 ομήρους που έχουν απομείνει στη Γάζα, ο Νετανιάχου είπε ότι οι 20 είναι ζωντανοί και τους κατονόμασε.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απευθύνθηκε στους ομήρους απευθείας στα εβραϊκά. «Γενναίοι ήρωές μας, σας μιλάει ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ζωντανά από τα Ηνωμένα Έθνη. Δεν σας έχουμε ξεχάσει, ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Ο λαός του Ισραήλ είναι μαζί σας, δεν θα κλονιστούμε και δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να σας φέρουμε όλους πίσω στο σπίτι».

Ενώ σε μήνυμά του προς τη Χαμάς, ο Νετανιάχου τόνισε «απελευθερώστε τους ομήρους τώρα».

«Οι εχθροί μας μας μισούν όλους» - Το κουίζ του Νετανιάχου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδειξε από το βήμα του ΟΗΕ ένα μικρό κουίζ. Η πρώτη ερώτηση που έθεσε ήταν: «Ποιος φωνάζει "θάνατος στην Αμερική";». Οι απαντήσεις ήταν Ιράν, Χαμάς, Χεζμπολάχ, Χούθι και όλα τα παραπάνω, με τον Ισραηλινό πρόεδρο να "τικάρει" την απάντηση «όλα τα παραπάνω».

Έθεσε και μια δεύτερη ερώτηση: «Ποιος δολοφόνησε Αμερικανούς και Ευρωπαίους εν ψυχρώ;» Οι απαντήσεις ήταν η Αλ Κάιντα, η Χαμάς, η Χεζμπολάχ, το Ιράν και όλα τα παραπάνω. Ο ίδιος "τίκαρε" και πάλι την απάντηση «όλα τα παραπάνω».

«Αυτό που θέλω να τονίσω είναι το εξής: οι εχθροί μας μας μισούν όλους με την ίδια μανία. Θέλουν να παρασύρουν τον σύγχρονο κόσμο πίσω στο παρελθόν, σε μια σκοτεινή εποχή βίας, φανατισμού και τρόμου. Νομίζω ότι πολλοί από εσάς το αισθάνεστε ήδη στις δικές σας κοινωνίες», είπε.

«Υποχωρήσατε» - Οι κατηγορίες του Νετανιάχου προς τους ηγέτες του κόσμου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι «πολλοί ηγέτες του κόσμου υποχώρησαν» στην υποστήριξή τους προς το Ισραήλ μετά την 7η Οκτωβρίου 2023. «Υποχώρησαν υπό την πίεση των μεροληπτικών μέσων ενημέρωσης, των φωνών των ριζοσπαστικών ισλαμιστών και των αντισημιτικών όχλων», είπε και πρόσθεσε «Υπάρχει ένα γνωστό ρητό: όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, οι σκληροί συνεχίζουν. Λοιπόν, για πολλές χώρες εδώ, όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν, εσείς υποκύψατε».

Πρόσθεσε πως το Ισραήλ πολεμάει «σε επτά μέτωπα ενάντια στη βαρβαρότητα» τα τελευταία δύο χρόνια. «Είναι εκπληκτικό ότι, ενώ εμείς πολεμάμε τους τρομοκράτες που δολοφόνησαν πολλούς από τους πολίτες σας, εσείς πολεμάτε εμάς. Μας καταδικάζετε, μας επιβάλλετε εμπάργκο και μας πολεμάτε πολιτικά και νομικά».

Συνέχισε λέγοντας από το βήμα του ΟΗΕ ότι «είναι καταδίκη για τους αδύναμους ηγέτες να κατευνάζουν το κακό αντί να υποστηρίζουν μια χώρα της οποίας οι γενναίοι στρατιώτες προστατεύουν εσάς από τους βαρβάρους που βρίσκονται στα σύνορα».

Να σημειωθεί πως τα σχόλια του Νετανιάχου έρχονται λίγες μέρες μετά την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από μια σειρά χωρών, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και ο Καναδάς.

Ο Ισραηλινός ηγέτης προσπάθησε να αντικρούσει διάφορες κριτικές για τον πόλεμο στη Γάζα, μεταξύ των οποίων οι κατηγορίες για τον τεράστιο αριθμό αμάχων θυμάτων και την ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή. Είπε πως το Ισραήλ έχει στοχεύσει «σήραγγες και πύργους τρομοκρατίας» στην περιοχή.

Ενώ προσπάθησε να παρουσιάσει τη Χαμάς ως υπεύθυνη για τις συνθήκες στις οποίες βρίσκονται οι Παλαιστίνιοι. Πρόσθεσε ότι 700.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας από τότε που το Ισραήλ εξέδωσε τις πρώτες εντολές εκκένωσης αυτόν τον μήνα.

Για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους

Ο Νετανιάχου είπε στη συνέχεια ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους «ανταμείβει τους χειρότερους αντισημίτες στον κόσμο» και στράφηκε προς τις χώρες που έχουν προχωρήσει στην εν λόγω αναγνώριση. Είπε ότι «κάθε κυβέρνηση» πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα του Ντόναλντ Τραμπ και να αρνηθεί να κάνει αυτό το βήμα. «Αντ' αυτού, πολλές κάνουν το αντίθετο. Στην πραγματικότητα ανταμείβουν τους χειρότερους αντισημίτες στον κόσμο».

«Έχω ένα μήνυμα γι' αυτούς τους ηγέτες: όταν οι πιο άγριοι τρομοκράτες στον κόσμο επαινούν με ενθουσιασμό την απόφασή σας, δεν κάνατε κάτι σωστό, κάνατε κάτι λάθος. Η επαίσχυντη απόφασή σας θα ενθαρρύνει την τρομοκρατία εναντίον των Εβραίων και εναντίον αθώων ανθρώπων».

Η πόρτα για την ειρήνη με τη Συρία και τον Λίβανο είναι ανοιχτή

«Η πόρτα για την ειρήνη με τη Συρία και τον Λίβανο είναι ανοιχτή», είπε ο Ισραηλινός πρόεδρος αλλά αμέσως μετά υπογράμμισε πως «Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Σήμερα ξεκινήσαμε σοβαρές διαπραγματεύσεις με τη νέα συριακή κυβέρνηση», δήλωσε ο Νετανιάχου.

«Πιστεύω ότι μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα σέβεται την κυριαρχία και θα προστατεύει τόσο την ασφάλεια του Ισραήλ όσο και την ασφάλεια των μειονοτήτων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της μειονότητας των Δρούζων, από την ίδρυση του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Σχετικά με τον Λίβανο, είπε ότι «Εάν ο Λίβανος λάβει πραγματικά και διαρκή μέτρα για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να επιτύχουμε μια βιώσιμη ειρήνη».

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ολοκλήρωσε την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έχοντας ξεπεράσει το προβλεπόμενο 15λεπτο. Συγκεκριμένα μίλησε για περίπου 40 λεπτά.