Τραμπ: «Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, ήρθε η ώρα να σταματήσουν»

«Δεν πρόκειται να συμβεί», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο

Newsbomb

Τραμπ: «Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, ήρθε η ώρα να σταματήσουν»
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη πως δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, απορρίπτοντας σχετικές εκκλήσεις ισραηλινών υπουργών.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο ζήτημα στον απόηχο μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας που είπε ότι είχε με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου για να συζητήσουν τρόπους επίλυσης της σύγκρουσης στη Λωρίδα της Γάζας.

«Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Όχι, δεν θα το επιτρέψω. Δεν πρόκειται να συμβεί», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Ο Νετανιάχου δέχεται πιέσεις από ακροδεξιούς εταίρους του στην κυβέρνηση να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, προκαλώντας ανησυχία σε ηγέτες αραβικών κρατών, ορισμένοι από τους οποίους είχαν επαφές με τον Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Δεν επιτρέπω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Αρκετά έχουν γίνει. Ήρθε η ώρα να σταματήσουν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Όχθη στον πόλεμο του 1967. Οι Παλαιστίνιοι τη θεωρούν αναπόσπαστο κομμάτι ενός μελλοντικού κράτους τους, μαζί με την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Λωρίδα της Γάζας.

Περίπου 700.000 ισραηλινοί έποικοι ζουν ανάμεσα σε 2,7 εκατομμύρια Παλαιστινίους στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, την οποία έχει προσαρτήσει το Ισραήλ αλλά η κίνηση αυτή δεν έχει αναγνωριστεί από τις περισσότερες χώρες.

Το Ισραήλ αρνείται να παραχωρήσει τον έλεγχο της Δυτικής Όχθης επικαλούμενο λόγους ασφαλείας, ιδίως μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που δέχθηκε από τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:32ΚΟΣΜΟΣ

Μητσοτάκης σε εκπροσώπους αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων: O πόλεμος στη Γάζα δεν μπορεί να συνεχιστεί

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, ήρθε η ώρα να σταματήσουν»

00:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόντης: «Αυτή η νίκη θα μας απελευθερώσει»

00:52ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,0 Ρίχτερ κοντά στη Ζάκυνθο

00:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς

00:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: «Διπλά» για Πόρτο, Γκενκ και Λιόν – Αποτελέσματα και βαθμολογία

00:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Είναι ο διαστρικός αστεροειδής 3I/ATLAS τεχνολογικής προέλευσης με εχθρικές προθέσεις;

23:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Ο Μλάντεν Πέτριτς αποθέωσε το «τριφύλλι»: «Ομάδα με απίστευτη ιστορία και τρελούς οπαδούς»

23:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4: Βγαλμένος από τα καλύτερα ευρωπαϊκά του βράδια!

23:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Europa League: Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός 1-4 Βραδιά ονείρου στη Βέρνη!

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Μετακομίζει η Μεγάλη του Γένους Σχολή - Γίνονται έργα ενίσχυσης στατικότητας, υπό τονε φόβο σεισμού

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Πού θα φυλακιστεί ο Σαρκοζί: Υποψήφια η VIP La Sante που «φιλοξένησε» τον Κάρλος το Τσακάλι - Ντους, τηλέφωνο και 14 ευρώ για τηλεόραση

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Νικόλ Μαλλιωτάκη: «Πολύ κακή ιδέα να πουλήσουμε F–35 στον Ερντογάν»

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Κολύμπησε 13 ώρες για να αναδείξει την τουριστική Πιερία

23:24LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Έφυγε με πικρία από την ζωή» - Η εξομολόγηση του Μάκη Δελαπόρτα για την διάσημη ηθοποιό

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 26 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:15ΥΓΕΙΑ

Η αντιφλεγμονώδης διατροφή είναι η καλύτερη τροφή κατά της γήρανσης του δέρματος

23:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελευσίνα: Στα δίχτυα της ΑΑΔΕ 17 κοντέινερ με λαθραία κινέζικα ρούχα και παπούτσια

23:00ΚΟΣΜΟΣ

«Πυρά» τουρκικής αντιπολίτευσης για τη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ: Φιάσκο για Halkbank, Μπράνσον και εκλογές

22:59MEETING POINT

Η αναβολή της συνάντησης Κυριάκου - Ταγίπ οδηγεί σε αλλαγή σκηνικού στα ελληνοτουρκικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Πού θα φυλακιστεί ο Σαρκοζί: Υποψήφια η VIP La Sante που «φιλοξένησε» τον Κάρλος το Τσακάλι - Ντους, τηλέφωνο και 14 ευρώ για τηλεόραση

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Ανανεωμένοι χάρτες για την κακοκαιρία: Μετακινείται ο «πυρήνας» - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

16:53LIFESTYLE

Μάικλ Ντάγκλας - Κάθριν Ζέτα Τζόουνς: Μοιράζονται τα πάντα - ακόμα και τα γενέθλιά τους - Η ερωτική διαδρομή τους από το 1998

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Νικόλ Μαλλιωτάκη: «Πολύ κακή ιδέα να πουλήσουμε F–35 στον Ερντογάν»

20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε για... δείγμα ραντεβού για νέες ταυτότητες σε αυτές τις τέσσερις περιοχές

23:15ΥΓΕΙΑ

Η αντιφλεγμονώδης διατροφή είναι η καλύτερη τροφή κατά της γήρανσης του δέρματος

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ - Ερντογάν στον Λευκό Οίκο: «Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, θέλουν να αγοράσουν F-16 και F-35,και Patriot», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

22:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν: Υπογράφηκε συμφωνία ΗΠΑ-Τουρκίας για αέριο και πυρηνική ενέργεια

21:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πέθανε πρώην παίκτης της Άρσεναλ μόλις στα 21 του χρόνια

00:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Είναι ο διαστρικός αστεροειδής 3I/ATLAS τεχνολογικής προέλευσης με εχθρικές προθέσεις;

23:24LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Έφυγε με πικρία από την ζωή» - Η εξομολόγηση του Μάκη Δελαπόρτα για την διάσημη ηθοποιό

18:12WHAT THE FACT

Γιατί η σημερινή ημερομηνία είναι τετράγωνη - Δεν θα ζει κανείς μας όταν έρθει η επόμενη

22:59MEETING POINT

Η αναβολή της συνάντησης Κυριάκου - Ταγίπ οδηγεί σε αλλαγή σκηνικού στα ελληνοτουρκικά

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή επίθεση στη Μεσαρά: Δύο αδέλφια μαχαιρωμένα σε χωράφι

20:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Αναρτήθηκε ο πίνακας με τις 10.000 προσλήψεις αναπληρωτών – Πότε αναλαμβάνουν καθήκοντα

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, ήρθε η ώρα να σταματήσουν»

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε ανθρώπινο έμβρυο μέσα σε γυάλινο μπουκάλι έπειτα από έρευνα σε διαμέρισμα στην Αττική

11:44WHAT THE FACT

ATM: Μην φύγετε από το μηχάνημα αν βγάλατε χρήματα αν δεν επιβεβαιώσετε αυτό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ