Τραμπ: Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς

Δύο ώρες και 18 λεπτά διήρκεσε η συνάντηση που είχαν οι πρόεδροι των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο.

Trump:



I had President Erdogan here, we had a great and conclusive meeting.



It was conclusive for so many things, things that he wanted and things that we wanted.



We will make an announcement soon, he will make an announcement, too. pic.twitter.com/VaeAe8FsRw — Clash Report (@clashreport) September 25, 2025

Σχολιάζοντας αργότερα σε δημοσιογράφους από το οβάλ γραφείο τη συνάντηση με τον Ερντογάν και ειδικότερα το θέμα της πώλησης των μαχητικών 5ης γενιάς στην Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: «Μπορούμε εύκολα να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν θα πρέπει να κάνει κάτι για μας πρώτα».

BREAKING: Trump:



We can easily do a deal on F-35's with Türkiye, but Erdogan going to do something for us first. pic.twitter.com/pycqRVIUdL — Clash Report (@clashreport) September 25, 2025

Σε ό,τι αφορά τη Γάζα, διαμήνυσε πως δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. «Όχι, δεν θα το επιτρέψω, δεν πρόκειται να συμβεί. Αρκετά πια, ήρθε η ώρα να σταματήσουμε» τόνισε χαρακτηριστικά.

BREAKING: Trump:



I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow, not going to happen.



It’s been enough, it’s time to stop now. pic.twitter.com/SwZjuRqE9j — Clash Report (@clashreport) September 25, 2025

Η συνάντηση των δύο ηγετών ξεκίνησε με την υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο κατώφλι του Λευκού Οίκου. Αφού τον καλωσόρισε προέβησαν σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Τα κύρια θέματα της ημερήσιας διάταξης περιελάμβαναν την αγορά F-16 και F-35, την επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλης, την υπόθεση Halkbank, τις εμπορικές κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Τουρκίας και την αγορά πετρελαϊκών προϊόντων της Τουρκίας από τη Ρωσία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, είχε την ευκαιρία να ξεναγήσει τον Τούρκο ηγέτη στο Οβάλ Γραφείο.

Trump to Erdogan:



Let's take you to the Oval. You will see an upgraded Oval Office from Biden.



Biden had one painting, it was a President, he had no idea who the President was. pic.twitter.com/YKmL51uGF2 — Clash Report (@clashreport) September 25, 2025

Στις δηλώσεις τους σε δημοσιογράφους, οι δύο πρόεδροι αναφέρθηκαν στο ζήτημα των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει περάσει από χίλια κύματα, μετά τον νόμο CAATSA που μπλόκαρε την πώληση των αμερικανικών αεροσκαφών στην Τουρκία.

Ο Τραμπ ξεκίνησε τις δηλώσεις του λέγοντας ότι ο πρόεδρος Ερντογάν χαίρει σεβασμού στη χώρα του και σε όλο τον κόσμο. «Τρέφω μεγάλο σεβασμό γι' αυτόν. Έχουμε πολύ καλή σχέση. Θα αυξήσουμε το εμπόριο με την Τουρκία. Θα συζητήσουμε τα ζητήματα των F-16 και F-35 κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Είναι μεγάλη τιμή που τον έχουμε εδώ. Είναι ένα άτομο με σαφείς ιδέες και κάνει σπουδαία πράγματα».

«Είναι ευχαρίστησή μου να βρίσκομαι με τον πρόεδρο Ερντογάν. Είμαστε φίλοι για πολύ καιρό, ακόμη και τα τέσσερα χρόνια που ήμουν στην "εξορία", άδικα, όπως αποδείχτηκε, εκλογική νοθεία, ξέρει από νοθευμένες εκλογές καλύτερα από τον καθένα. Όταν ήμουν στην εξορία ήμασταν ακόμη φίλοι, κι αυτός είναι ένας καλός τρόπος να δοκιμάσεις μια φιλία» τόνισε ο πρόεδρος Τραμπ και συνέχισε μιλώντας για τον Τούρκο προσκεκλημένο του: «Είναι ένας αξιοσέβαστος άνθρωπος, τον σέβονται πολύ στη χώρα του, σε όλη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου ξέρουν ότι έχει οικοδομήσει μια τρομακτικά ισχυρή στρατιωτική μηχανή χρησιμοποιώντας μεγάλο μέρος από τον εξοπλισμό μας. Είναι τιμή μας να τον έχουμε μαζί μας στον Λευκό Οίκο. Θα γευματίσουμε και θα ακολουθήσουν συζητήσεις. Θέλουν να αγοράσουν F-16 και F-35 και διάφορα άλλα πράγματα και θα συζητήσουμε γι΄αυτά. Νομίζω ότι θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες ώρες και θα κάνουμε πολλά. Έχω μεγάλο σεβασμό γι' αυτόν τον άνδρα και θα κάνουμε πολλά. Είναι μεγάλη τιμή να έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Τουρκίας», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην απελευθέρωση του πάστορα Μπράνσον από τον Τούρκο ηγέτη μετά από 35 χρόνια κράτησης. «Τώρα είναι καλά και υγιής», είπε για τον πάστορα Μπράνσον.

Ο Ερντογάν, από την άλλη πλευρά, είπε: «Διανύουμε μια διαφορετική φάση στις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, τόσο κατά την πρώτη όσο και κατά τη δεύτερη θητεία του κ. Τραμπ. Πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε λεπτομερώς σήμερα τα F-35, το ζήτημα των F-16 και τις σχέσεις μας με την Halkbank. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι είναι ευθύνη μας σχετικά με τη Σχολή της Χάλκης. Θα έχω την ευκαιρία να συζητήσω αυτό το θέμα με τον κ. Βαρθολομαίο όταν επιστρέψω».

Ερντογάν σε Τραμπ: Η Τουρκία θα κάνει ό,τι της αναλογεί για επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης

President Donald Trump, from right, meets with Turkish President Recep Tayyip Erdogan in the Oval Office of the White House, Thursday, Sept. 25, 2025, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Τη δέσμευση πως η Τουρκία θα κάνει ό,τι της αναλογεί στο θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ανέλαβε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τς δηλώσεις στους δημοσιογράφους με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

«Θα κάνουμε ότι μας αναλογεί» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος αναφερόμενος στο θέμα της Σχολής της Χάλκης.

Επίσης, δεσμεύτηκε πως θα συζητήσει το θέμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο μετά την επιστροφή του στην Κωνσταντινούπολη.

«Θα συζητήσω το θέμα όταν επιστρέψω με τον Βαρθολομαίο» δήλωσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε: «Η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία ήταν εδώ (σ.σ. στον Λευκό Οίκο) και θα ήθελαν πραγματικά να έχουν κάποια βοήθεια».

Τραμπ: Οι κυρώσεις CAATSA μπορούν να αρθούν

Ερωτηθείς αν «θα υπάρξει πώληση F-35;», ο Τραμπ απάντησε: «Θα συζητήσουμε το ζήτημα των F-35. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Μιλάμε πολύ σοβαρά. Υπάρχουν σημαντικά ζητήματα εδώ. Αυτά θα συζητηθούν επίσης. Αν έχουμε μια καλή συνάντηση, μπορούμε να άρουμε αμέσως τις κυρώσεις CAATSA».

Τραμπ: Είμαστε κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τη Γάζα

Ο Τραμπ σημείωσε ότι είχε μια πολύ καλή συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν και άλλους ηγέτες στον ΟΗΕ σχετικά με τη Γάζα, λέγοντας: «Νομίζω ότι είμαστε κοντά στην επίτευξη κάποιου είδους συμφωνίας».



Όσον αφορά τη Γάζα, ο Τραμπ είπε: «Νομίζω ότι μπορεί να επιλυθεί, αλλά θέλουμε τους ομήρους. Όλοι θέλουν να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Μπορούν να ληφθούν μέτρα για τη Γάζα».

«Η Τουρκία πρέπει να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία»

Ο Τραμπ απάντησε στην ερώτηση αν «εννοούσε την Τουρκία, ως τη χώρα που προμηθεύεται πετρέλαιο από τη Ρωσία;»:

«Είναι δογματικός, αλλά αν και τους δογματικούς δεν τους συμπαθώ, αυτόν εδώ τον συμπαθώ. Είναι σκληρός», απάντησε ο Τραμπ και εξήρε την «τρομακτική επιρροή στην περιοχή» που έχει ο Ερντογάν, ενώ ζήτησε να σταματήσει την αγορά πετρελαίου από τη Ρωσία.

Είναι καιρός η Ρωσία να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Απαντώντας στην ερώτηση «πώς βλέπετε τις προσπάθειες του προέδρου Ερντογάν να φέρει κοντά τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν και τον Ζελένσκι», ο Τραμπ είπε:

«Όλοι σέβονται τον Ερντογάν. Κι εγώ επίσης. Μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο. Είναι πολύ καλό που είναι ουδέτερος αυτή τη στιγμή. Το καλύτερο που μπορεί να κάνει είναι να μην αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία. Είπα στον Πούτιν: "Σταμάτησα και τερμάτισα επτά πολέμους". Αυτός είναι ένας από τους πολέμους που πρέπει να ολοκληρωθούν. Οι μάχες είναι πολύ σφοδρές, εκατομμύρια στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους. Υπάρχει τόσο σφοδρός βομβαρδισμός που μόλις και μετά βίας έχουν κερδίσει έδαφος. Δεν θέλω να το τρίψω στα μούτρα κανενός, αλλά η Ρωσία έχει ξοδέψει εκατομμύρια δολάρια σε πολεμικά πυρομαχικά, έχει σπαταλήσει ζωές. Νομίζω ότι είναι καιρός να σταματήσουμε, είναι καιρός να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό».

Μεγάλη νίκη του Ερντογάν στη Συρία

«Αυτό που συμβαίνει στη Συρία είναι επιτυχία του Ερντογάν», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Αυτή είναι μια μεγάλη νίκη για την Τουρκία. Πρέπει να δώσουμε στη Συρία μια ευκαιρία. Ο Ερντογάν μου ζήτησε την άρση των κυρώσεων».

Ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Ερντογάν:

«Είστε ένας Πρόεδρος που έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο Πρόεδρος Τραμπ καταβάλλει προσπάθειες για την ειρήνη. Συναντιέστε επίσης με πολλούς ηγέτες στην περιοχή. Πώς μπορείτε να συνεργαστείτε στο μέλλον;»

Ο Ερντογάν απάντησε: «Το λέω αυτό επειδή το πιστεύω. Πιστεύω ότι μαζί, χέρι-χέρι, θα ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες στην περιοχή».

Με F-22 στο πέτο

Ο Τραμπ τράβηξε την προσοχή κατά τη συνάντησή του με τον Ερντογάν καθώς έφερε στο πέτο του ένα F-22 Raptor. Επισημαίνεται ότι οι ΗΠΑ δεν πωλούν αυτό το αεροσκάφος σε άλλες χώρες.

Για τις δαπάνες του ΝΑΤΟ

Στη συνέχεια μίλησε για τις νατοϊκές δαπάνες στον τομέα της Άμυνας. «Πουλάμε τεράστιο στρατιωτικό εξοπλισμό στο ΝΑΤΟ, πουλάμε δεν δίνουμε όπως έκανε ο Μπάιντεν. Πουλάμε πολλά και υποθέτω τα δίνουν στην Ουκρανία. Τα αγοράζουν για άλλους λόγους αλλά υποθέτω δίνουν και στην Ουκρανία. Αγοράζουν υψηλής αξίας εξοπλισμό και πληρώνουν όλο το ποσό. Αυτός ο πόλεμος δεν θα είχε ποτέ ξεκινήσει αν ήμουν πρόεδρος.»

Ερωτώμενος για τη Γάζα ο Τραμπ απάντησε ότι «είμαστε κοντά σε συμφωνία» μιλώντας για μια «πολύ καλή συνάντηση με τους ηγέτες των μεγαλύτερων χωρών της περιοχής». «Θέλουμε όλους τους ομήρους πίσω», πρόσθεσε.

Ερωτώμενος για τον πόλεμο στην Ουκρανία απάντησε: «Η Ρωσία δαπάνησε εκατομμύρια και εκατομμύρια σε βόμβες, προσωπικό και ζωές. Είναι ώρα να σταματήσει αυτό».

Χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν υπεύθυνο για την επιτυχία στη Συρία. «Αυτός πρέπει να πάρει τα εύσημα. Θα έχει πολλά να πει για την Συρία», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

H συμβολική κίνηση του Τραμπ πριν από τη συνάντηση με τον Ερντογάν

Μετά την επίσκεψή του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον και φιλοξενήθηκε στο Blair House κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού.

Αυτός είναι ένας ιστορικός ξενώνας, που χρονολογείται πριν από 200 χρόνια. Η φιλοξενία επισκεπτών εκεί θεωρείται σύμβολο πολιτικής, οικονομικής και στρατιωτικής εγγύτητας, καθώς και ιστορικών δεσμών μεταξύ των χωρών.

Πρόκειται για τον επίσημο ξενώνα του Λευκού Οίκου, που διατίθεται για τους ειδικούς προσκεκλημένους του Αμερικανού προέδρου.

Μια τουρκική σημαία κρεμόταν στην είσοδο του κτιρίου πριν από την άφιξη του Ερντογάν.

Υπογράφηκε συμφωνία ΗΠΑ-Τουρκίας για αέριο και πυρηνική ενέργεια

Η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία LNG ύψους 43 δισ. δολαρίων και διάρκειας 20 ετών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την εισαγωγή 4 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως από το 2026

«Με τη συμφωνία που υπογράψαμε με τις ΗΠΑ [κατά τη συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν] θα διασφαλίσουμε την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην περιοχή μας. Στόχος μας είναι να συνεργαστούμε για την κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής» δήλωσε μιλώντας στο CNN Türk σχετικά με τις συμφωνίες που υπεγράφησαν μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την πυρηνική ενέργεια, ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

« Αυτή η μακροπρόθεσμη συμφωνία, την οποία έχουμε συνάψει σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, θα συμβάλει στην ασφάλεια του εφοδιασμού μας σε υγροποιημένο φυσικό αέριο. Θα διασφαλίσει επίσης τη θέση μας ως κεντρικής χώρας στον τομέα της ενέργειας και θα διασφαλίσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην περιοχή μας. Έχουμε ξεκινήσει μια νέα διαδικασία που θα εμβαθύνει τη βαθιά ριζωμένη και πολυδιάστατη συνεργασία μας».

Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία για τους πυρηνικούς σταθμούς, ο υπουργός ανέφερε: «Έχουμε ξεκινήσει μια νέα διαδικασία που θα εμβαθύνει περαιτέρω τη βαθιά ριζωμένη και πολυδιάστατη συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας».

Η συμφωνία για το υγροποιημένο φυσικό αέριο

Μακροπρόθεσμες συμφωνίες προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) υπεγράφησαν μεταξύ της Petroleum Pipeline Corporation (BOTAŞ) και των Mercuria και Woodside Energy, δύο από τους κορυφαίους ενεργειακούς ομίλους στον κόσμο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, ιστορικές συμφωνίες υπογράφηκαν στον τομέα της ενέργειας, ενώ ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρισκόταν στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια των επαφών του στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Η συμφωνία προμήθειας LNG μεταξύ της BOTAŞ, της κρατικής εταιρείας που είναι υπεύθυνη για τις υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου και το εμπόριο φυσικού αερίου της Τουρκίας, και της Mercuria, ενός από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους ολοκληρωμένους ομίλους ενέργειας και βασικών προϊόντων στον κόσμο, υπεγράφη από τον γενικό διευθυντή της BOTAŞ, Abdulvahit Fidan, και τον πρόεδρο της Mercuria, Daniel Jaeggi, στο Türkevi της Νέας Υόρκης.

Ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, του οποίου οι απόψεις συμπεριλήφθηκαν στη δήλωση, δήλωσε στην τελετή υπογραφής ότι υπέγραψαν συμφωνία που θα επιτρέψει την προμήθεια ΥΦΑ από τις ΗΠΑ για 20 χρόνια και σημείωσε τα εξής:

«Σήμερα, υπογράψαμε μια συμφωνία που θα επιτρέψει την προμήθεια περίπου 70 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου που ισοδυναμεί με ένα σύνολο LNG από τις ΗΠΑ κατά τα επόμενα 20 χρόνια. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία που δημιουργήθηκε με την Mercuria βάσει αυτής της συμφωνίας θα βοηθήσει την BOTAŞ να αποκτήσει μια σημαντική θέση στην παγκόσμια σκηνή LNG. Αυτή η συμφωνία θα συμβάλει επίσης σημαντικά στην επίτευξη του στόχου των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον όγκο συναλλαγών με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η οποία καλύπτει τα έτη 2026-2045, η BOTAŞ θα παραλαμβάνει περίπου 4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα LNG ισοδύναμου με φυσικό αέριο κάθε χρόνο, κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες. Τα σημεία παράδοσης θα είναι λιμάνια φόρτωσης και τερματικοί σταθμοί επαναεριοποίησης των ΗΠΑ στην Τουρκία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική. Οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν το 2026 και θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος του 2045.

Υπογράφηκε επίσης μακροπρόθεσμη προκαταρκτική συμφωνία LNG μεταξύ της BOTAŞ και της Woodside. Η συμφωνία προβλέπει την προμήθεια περίπου 5,8 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων LNG στην BOTAŞ για εννέα χρόνια, αρχής γενομένης από το 2030, κυρίως από το έργο LNG της Λουιζιάνα.

Στην ομιλία του στην τελετή υπογραφής, ο υπουργός Bayraktar δήλωσε: «Βρισκόμαστε μάρτυρες της υπογραφής συμφωνίας μεταξύ της BOTAŞ και της Woodside, με την οποία δημιουργείται μια διηπειρωτική σύνδεση. Πιστεύουμε ότι αυτή θα είναι η αρχή μιας επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ της BOTAŞ και της Woodside. Οι εταιρείες έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να επεκτείνουν τη σχέση τους πέρα ​​από την προβλεπόμενη συμφωνία πώλησης LNG και να οικοδομήσουν στρατηγική συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή. Υποστηρίζουμε σθεναρά αυτό το όραμα».

