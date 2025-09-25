Το αεροπλάνο του Νετανιάχου απέφυγε τη Γαλλία και πέταξε πάνω από Ελλάδα και Ιταλία προς τις ΗΠΑ

Κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς τη Νέα Υόρκη, το αεροπλάνο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου απέφυγε τη Γαλλία, ενώ υπάρχει σε ισχύ ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) για εγκλήματα πολέμου, όπως δείχνουν τα δεδομένα πλοήγησης της πτήσης.

Όταν ταξίδεψε τελευταία φορά στις ΗΠΑ τον Ιούλιο, του επιτράπηκε να πετάξει πάνω από τη Γαλλία, παρόλο που το ένταλμα του ICC ήταν σε ισχύ.

Σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, η Ιταλία και η Ελλάδα διευκόλυναν και πάλι την πτήση του αυτή τη φορά με τον εναέριο χώρο τους.

Ο ισραηλινός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Kan ανέφερε μια ανώνυμη διπλωματική πηγή που είπε ότι η Γαλλία δεν εμπόδισε το αεροπλάνο του Νετανιάχου να εισέλθει στον εναέριο χώρο της και ότι η απόφαση ήταν προσωπική επιλογή του Νετανιάχου.

Διαβάστε επίσης